Produsul de post consumat zilnic de români, iefinit cu 37% începând de astăzi, în toate magazinele Kaufland

Săptămâna aceasta există noi oferte în catalogul Kaufland, iar printre produsele de post afișate există unul consumat zilnic de români și care a fost ieftinit cu 37%. Clienții pot alege dintr-o multitudine de sortimente, iar catalogul este valabil timp de șapte zile.

Kaufland vine cu o serie de oferte pentru clienți, săptămâna aceasta. Încă ne aflăm în postul Paștelui, perioadă în care multe dintre persoane aleg să nu consume anumite produse alimentare. Pe listă se află cele de origine animală, cât și produsele derivate, precum carne, ouă, lactate. Astăzi, în schimb, 25 martie, este Buna Vestire, o zi cu dezlegare la pește.

Tot în această perioadă, hipermarketurile vin cu oferte pentru clienți. De pildă, Kaufland a adus în atenție mai multe produse alimentare cu preț redus, în următoarele zile. La o scurtă privire asupra catalogului pot fi observate și diverse produse care sunt consumate de mulți români, în timpul postului. Pe una dintre paginile catalogului pot fi observate, de pildă, noile prețuri per suta de grame la măsline.

Produsul de post consumat zilnic de români care a fost ieftinit

Măslinele se află printre alimentele consumate des de români, chiar și în timpul postului Paștelui. Kaufland, de exemplu, prezintă o ieftinire per suta de grame, cu 37%. Astfel, cei care cumără măsline negre colosal, de calibrul 121/140, vor plăti 1,59 lei pentru 100 de grame. Prețul a fost ieftinit cu 37%, de la 2,55 lei. Produsul poate fi solicitat la vitrina specială.

