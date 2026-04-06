SUA, Iran și mediatorii negociază în spatele ușilor închise un armistițiu de 45 de zile, într-un moment critic pentru conflict. Președintele Donald Trump a lansat ultimatumuri dure privind redeschiderea traficului maritim în Strâmtoarea Ormuz.

Negocieri intense au loc între Statele Unite, Iran și un grup de mediatori regionali pentru stabilirea unui posibil armistițiu de 45 de zile, potrivit informațiilor publicate de Axios.

Surse americane, israeliene și din regiune susțin că discuțiile vizează un acord în două etape, care ar putea deschide calea către încetarea definitivă a războiului. Informațiile nu au fost confirmate independent de Reuters.

Conform planului aflat pe masa negocierilor, prima fază ar presupune un armistițiu temporar de 45 de zile, perioadă în care ar urma să fie stabilite condițiile pentru încheierea completă a conflictului.

A doua etapă ar viza semnarea unui acord final de pace. Armistițiul ar putea fi prelungit, în cazul în care negocierile necesită mai mult timp.

Miza uriașă a Ormuzului

Președintele Donald Trump a transmis un mesaj ferm într-un interviu acordat The Wall Street Journal, stabilind un termen limită pentru redeschiderea Strâmtoarea Ormuz.

„Cred că există șanse mari ca până mâine să se ajungă la un acord; în acest moment se negociază”, a declarat Trump.

Totuși, tonul s-a schimbat rapid, iar avertismentul a fost dur:

„Dacă nu ajung la un acord și asta repede, iau în considerare să arunc totul în aer și să preiau controlul asupra petrolului”, a spus Trump.

Trump a amenințat direct că SUA ar putea începe bombardarea infrastructurii iraniene dacă Strâmtoarea Ormuz, vitală pentru transportul global de petrol, nu va fi redeschisă. Închiderea acestei rute strategice a generat deja efecte majore asupra economiei globale, provocând creșteri accelerate ale prețurilor la energie, inclusiv în SUA. Situația riscă să aibă și consecințe politice interne, în contextul alegerilor intermediare din noiembrie.

