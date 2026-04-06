Negocieri dure pentru un armistițiu SUA-Iran. Planul în două etape pentru oprirea conflictului din Orient

Mihai Tănase
Negocieri dure pentru un armistițiu SUA-Iran. Planul în două etape pentru oprirea conflictului din Orient

SUA, Iran și mediatorii negociază în spatele ușilor închise un armistițiu de 45 de zile, într-un moment critic pentru conflict. Președintele Donald Trump a lansat ultimatumuri dure privind redeschiderea traficului maritim în Strâmtoarea Ormuz.

Negocieri intense au loc între Statele Unite, Iran și un grup de mediatori regionali pentru stabilirea unui posibil armistițiu de 45 de zile, potrivit informațiilor publicate de Axios.

Surse americane, israeliene și din regiune susțin că discuțiile vizează un acord în două etape, care ar putea deschide calea către încetarea definitivă a războiului. Informațiile nu au fost confirmate independent de Reuters.

Conform planului aflat pe masa negocierilor, prima fază ar presupune un armistițiu temporar de 45 de zile, perioadă în care ar urma să fie stabilite condițiile pentru încheierea completă a conflictului.

A doua etapă ar viza semnarea unui acord final de pace. Armistițiul ar putea fi prelungit, în cazul în care negocierile necesită mai mult timp.

Miza uriașă a Ormuzului

Președintele Donald Trump a transmis un mesaj ferm într-un interviu acordat The Wall Street Journal, stabilind un termen limită pentru redeschiderea Strâmtoarea Ormuz.

„Cred că există șanse mari ca până mâine să se ajungă la un acord; în acest moment se negociază”, a declarat Trump.

Totuși, tonul s-a schimbat rapid, iar avertismentul a fost dur:

„Dacă nu ajung la un acord și asta repede, iau în considerare să arunc totul în aer și să preiau controlul asupra petrolului”, a spus Trump.

Trump a amenințat direct că SUA ar putea începe bombardarea infrastructurii iraniene dacă Strâmtoarea Ormuz, vitală pentru transportul global de petrol, nu va fi redeschisă. Închiderea acestei rute strategice a generat deja efecte majore asupra economiei globale, provocând creșteri accelerate ale prețurilor la energie, inclusiv în SUA. Situația riscă să aibă și consecințe politice interne, în contextul alegerilor intermediare din noiembrie.

Recomandarea autorului

Al doilea pilot din avionul de război F-15 doborât în Iran, salvat după o operațiune contracronometru a Trupelor Speciale ale SUA. Reacția lui Trump

Recomandarea video

Citește și

RĂZBOI Reacțiile comice ale ambasadelor Iranului la amenințarea lui Trump că va declanșa „iadul”: „Flintstones și Imperiul Persan”/„Ia-o mai ușor, Tigrule”
10:49
Reacțiile comice ale ambasadelor Iranului la amenințarea lui Trump că va declanșa „iadul”: „Flintstones și Imperiul Persan”/„Ia-o mai ușor, Tigrule”
CONTROVERSĂ Ruptură totală între fostul pastor al lui Orban și premierul maghiar: „Naționalismul creștin nu are legătură cu Biblia”
10:43
Ruptură totală între fostul pastor al lui Orban și premierul maghiar: „Naționalismul creștin nu are legătură cu Biblia”
ANALIZA de 10 Scutul tehnologic al Ucrainei, adevăr sau provocare. „Nu este inovație, așa se face cu Lego” / „Schimbă echilibrul pe câmpul de luptă”
10:00
Scutul tehnologic al Ucrainei, adevăr sau provocare. „Nu este inovație, așa se face cu Lego” / „Schimbă echilibrul pe câmpul de luptă”
ACCIDENT Vedeta din Beverly Hills, implicată într-un grav accident rutier. Actrița și copiii ei, internați de urgență la spital
09:53
Vedeta din Beverly Hills, implicată într-un grav accident rutier. Actrița și copiii ei, internați de urgență la spital
ARMATĂ Traian Băsescu propune crearea Armatei Europene: „Să nu mai fim dependenți de un instabil ca Trump. El este gata să vândă Europa lui Putin”
09:43
Traian Băsescu propune crearea Armatei Europene: „Să nu mai fim dependenți de un instabil ca Trump. El este gata să vândă Europa lui Putin”
CONTROVERSĂ SUA au trimis arme protestatarilor din Iran. Trump recunoaște: „Le-am dat, dar cred că au rămas la kurzi”
09:05
SUA au trimis arme protestatarilor din Iran. Trump recunoaște: „Le-am dat, dar cred că au rămas la kurzi”
Mediafax
Axios: SUA, Iranul și mediatorii fac eforturi pentru un armistițiu de 45 de zile
Digi24
Unde se poate călători în siguranță în 2026: Top 10 cele mai sigure țări
Cancan.ro
Medicii au refuzat dorința familiei lui Mircea Lucescu. Conducerea Spitalului Universitar, de neclintit chiar și după venirea lui Răzvan Lucescu
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Adevarul
Ce s-a ales de utilajele „minune” pentru topirea zăpezii lăsate moștenire de administrația Firea. Explicațiile Primăriei Capitalei
Mediafax
Artemis II ajunge astăzi în spatele Lunii. Ce vor vedea astronauții pe fața nevăzută
Click
Cum au ajuns să-și împartă treburile în gospodărie Anca Țurcașiu și iubitul ei: „Trăim unul pentru celălalt”
Digi24
Dezamăgirea unei tinere care și-a cumpărat o casă ieftină în Sicilia, entuziasmată după ce a văzut un clip viral
Cancan.ro
-12 grade Celsius până de Paște, în București. Meteorologii Accuweather anunță o scădere drastică de temperatura în Capitală
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical viața și a dispărut din lumina reflectoarelor
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cârlig de remorcă neomologat: Cât e amenda în 2026 și ce trebuie să faci ca să intri în legalitate
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Descopera.ro
Oamenii de știință au aflat, în sfârșit, de ce câmpul magnetic al Pământului a avut un comportament haotic acum 600 de milioane de ani

