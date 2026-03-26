Produsul de lux la mare reducere în LIDL, începând de azi. Costă doar 42.99 lei

Începând de joi, 26 martie 2026, Lidl aduce în atenția clienților un produs de lux care se vinde la prețul de 42.99 de lei. Potrivit catalogului disponibil pe site-ul oficial, există un stoc limitat al produsului respectiv, iar oferta este valabilă până duminică, 29 martie 2026.

Lidl aduce în atenție noi zile cu oferte sau „săptămâni speciale” pentru clienți. Pe site-ul oficial, reprezentanții lanțului de magazine au încărcat noul catalog, care va fi disponibil inclusiv în acest weekend. Așa cum se poate observa în imaginea de mai jos, câteva dintre produsele din catalog pot fi achiziționate la un preț redus.

Black Angus, în stoc limitat

Printre acestea se numără și Black Angus, la prețul de 42.99 de lei, stocul fiind limitat. Prețul este pentru o bucată de 300 de grame. Prețul unui kilogram este de 143,30 de lei, așa cum se specifică în catalog.

Alte produse care au un preț redus sunt:

Pui grill condimendat, 1.59 lei per suta de grame. I se aplică o reducere de 20%, la prețul inițial de 1.99 lei.

Mușchiuleț de porc, 2.99 lei per suta de grame. I se aplică o reducere de 26%, la prețul inițial de 4.05 lei.

Cubulețe din șuncă de porc, 11.99 lei pentru 250 de grame. I se aplică o reducere de 21%, la prețul inițial de 15.25 lei, cu cardul Lidl Plus.

Prepeliță, 15.99 lei pentru 260 de grame. Un kilogram are prețul de 61,50 lei, iar stocul este limitat.

