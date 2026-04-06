Patru persoane au fost rănite în portul Khor Fakkan din Emiratele Arabe Unite după un atac iranian combinat cu rachete și drone. Fragmentele rezultate din interceptare au provocat victime și incendii într-o zonă strategică din Golf.

Forțele iraniene au lansat un nou atac asupra Emiratelor Arabe Unite, rănind patru persoane după ce fragmente dintr-o rachetă au căzut în apropierea portului Khor Fakkan, situat în Emiratul Sharjah.

Autoritățile locale au confirmat că incidentul a avut loc după ce sistemele de apărare aeriană au interceptat un atac cu rachete și drone lansate din Iran.

Un cetățean nepalez a fost rănit grav și transportat de urgență la spital, în timp ce alți trei răniți, cetățeni pakistanezi, au suferit leziuni mai ușoare, cauzate de resturile rezultate în urma interceptării.

Interceptare în aer și incendiu în zona portuară

Potrivit autorităților din Sharjah, intervenția sistemelor de apărare a fost una „eficientă”, însă fragmentele căzute au provocat un incendiu în zona portului. Echipele de pompieri au intervenit rapid și au reușit să stingă focul, iar unitățile de urgență continuă operațiunile de răcire și securizare a perimetrului.

Atacul a fost iranian a fost confirmat și de agenția oficială WAM.

Acest atac vine la scurt timp după un alt incident grav petrecut în Habshan, unde căderea de șrapnel a provocat un deces și patru răniți. Și în acel caz, autoritățile au indicat că fragmentele proveneau din interceptarea unor rachete și drone lansate din Iran.

Recomandarea autorului

