Ouăle și iepurii, deși sunt asociați cu Paștele în lumea modernă, n-au nicio legătură cu cea mai importantă sărbătoare din calendarul creștin. Potrivit tradiției, se sărbătorește Învierea Mântuitorului Iisus Cristos, la trei zile după ce a murit răstignit pe cruce.

Sărbătoarea a acumulat numeroase simboluri de-a lungul istoriei. Unele au fost de origine religioasă, altele au provenit din tradiții antice păgâne mai vechi, potrivit Il Post.

Ouăle și iepurii de Paște

Cele mai cunoscute simboluri pascale sunt ouăle și iepurii, elemente asociate frecvent cu renașterea și fertilitatea. Paștele este celebrat într-o zi de duminică pe durata anotimpului primăverii.

Potrivit Evangheliilor din Noul Testmanent, în ziua care a urmat sabatului și Paștelui evreiesc, Maria Magdalena, Fecioara Maria, Salome și Ioana au descoperit Mormântul Gol al lui Cristos.

