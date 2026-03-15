Ce salarii au vânzătoarele din magazinele Zara, H&M, Bershka și Pull&Bear din România, acum, în 2026

15 mart. 2026, 08:18, Actualitate
Într-o piață a modei destul de dinamică, te-ai fi așteptat ca salariile angajaților din marile lanțuri de magazine să fie pe măsură. Lucrurile nu stau, însă, chiar așa, iar veniturile vânzătoarelor din magazinele Zara, H&M, Bershka și Pull&Bear variază în funcție de experiență, oraș și performanță.

În 2026, vânzătoarele din cele mai populare magazine din centrele comerciale primesc, pe lângă salariul de bază, și tichete de masă, bonusuri sau reduceri pentru angajați la diverse produse.

Salariile din magazinele Zara, cele mai mari

La Zara, salariul pentru un consultant de vânzări se situează, în general, între 3.000 și 3.800 de lei net pe lună. La acest venit se adaugă tichete de masă în valoare de aproximativ 800 de lei. De asemenea, angajații beneficiază și de bonusuri în funcție de vânzări, dar și de o reducere de aproximativ 25% la produsele companiei.

Vorbim de cele mai mari salarii pe care le au vânzătoarele din marile magazine de îmbrăcăminte-încălțăminte.

La H&M, veniturile pentru pozițiile de bază sunt mai mici. Aici, lefurile pleacă de la 2.800 de lei și ajung până la 3.500 de lei pe lună. Pe lângă salariu, angajații primesc tichete de masă, asigurare medicală privată și bonusuri de performanță, care pot crește venitul lunar în funcție de rezultatele magazinului sau ale echipei.

Mai puțin se câștigă în magazinele Bershka, unde salariul unei vânzătoare se situează între 2.900 și 3.400 de lei. La fel ca în cazul altor branduri, angajații primesc tichete de masă de aproximativ 800 de lei, bonusuri în funcție de vânzări și o reducere de aproximativ 25% pentru cumpărăturile realizate în magazinele companiei.

Și la magazinele Pull&Bear veniturile sunt similare cu cele din Bershka. Angajații câștigă, în general, între 2.900 și 3.400 de lei, la care se adaugă tichete de masă de aproximativ 800 de lei, plus bonusuri legate de performanța vânzărilor și reduceri de aproximativ 25% la produsele companiei.

De ce preferă tinerii aceste job-uri

Magazinele de modă din marile centre comerciale rămân printre cei mai mari angajatori pentru tineri, studenți sau persoane aflate la început de carieră. Programul flexibil și mediul dinamic reprezintă principalele motive pentru care mulți aleg să lucreze în acest domeniu.

Calcul complet. Cât câștigă un livrator nepalez Glovo, Wolt sau Bolt Food acum, în 2026. Cât trimite lunar acasă, în Nepal

Cât câștigă un parcagiu într-o zi de „muncă”, în Iași. În București, „salariul” e dublu

Surpriză. Ce angajați câștigă mai mult decât căpitanul unei nave de croazieră. Comisionul bate leafa

AFACERI 40.000 lei amendă dacă ai firmă și „uiți” să depui aceste documente, până pe 31 martie 2026. Cine se încadrează
08:57
40.000 lei amendă dacă ai firmă și „uiți” să depui aceste documente, până pe 31 martie 2026. Cine se încadrează
POLITICĂ Ciprian Ciucu a dezvăluit ce salariu are ca primar al Bucureștiului: „Dacă nu eşti ticălos şi nu furi, nu te îmbogăţeşti/Cineva m-a înjurat”
08:40
Ciprian Ciucu a dezvăluit ce salariu are ca primar al Bucureștiului: „Dacă nu eşti ticălos şi nu furi, nu te îmbogăţeşti/Cineva m-a înjurat”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Liderii de la București au pus România într-o stare de instabilitate fără să ofere nicio garanție suplimentară”
08:30
Dan Dungaciu: „Liderii de la București au pus România într-o stare de instabilitate fără să ofere nicio garanție suplimentară”
FLASH NEWS Zelenski afirmă că Rusia furnizează Iranului drone Shahed
08:03
Zelenski afirmă că Rusia furnizează Iranului drone Shahed
FLASH NEWS Explozie la un apartament din Bârlad, dintr-un bloc social: 30 de persoane au fost evacuate. Sunt 2 victime
07:39
Explozie la un apartament din Bârlad, dintr-un bloc social: 30 de persoane au fost evacuate. Sunt 2 victime
GALERIE FOTO Mesajul lui Călin Georgescu după ce a plantat pomi alături de susținătorii săi: „Am fost, suntem și vom fi împreună”
07:38
Mesajul lui Călin Georgescu după ce a plantat pomi alături de susținătorii săi: „Am fost, suntem și vom fi împreună”
Mediafax
Donald Trump anunță că trimite nave de război ca să deschidă Strâmtoarea Ormuz
Digi24
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii lui Putin, demascați pentru că au folosit Google Translate
Cancan.ro
Dan Alexa a înscris în poarta vedetei, la party-ul de Revelion! Detaliile care schimbă totul în divorțul momentului
Prosport.ro
FOTO. Serena Williams s-a dezbrăcat în costum de baie şi a avut un mesaj pentru hateri
Adevarul
Pragmatismul european în războiul din Iran: „Trump organizează petrecerea, iar Europa plătește factura”
Mediafax
Ministrul israelian al Apărării: Războiul intră în faza sa decisivă
Click
Comoara Iranului: cel mai mare diamant roz din lume și tezaurul de miliarde din Teheran
Digi24
Reacția furioasă a Rusiei după ce a fost bombardată de Ucraina. Moscova se întoarce împotriva Franței şi Regatului Unit
Cancan.ro
Zodia care va străluci mai mult ca niciodată începând cu 2026. Astrologii anunță succes pe toate planurile pentru acești nativi, până la sfârșitul deceniului
Ce se întâmplă doctore
„Cea mai frumoasă fată din lume”, cerută în căsătorie. Cum arată și cât valorează inelul de logodnă primit de Thylane Blondeau
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Caz extrem! Mașina cu istoric suspect în România: modelul care a avut 22 de proprietari
Descopera.ro
Mister rezolvat: Cum aterizează pisicile mereu în picioare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Ziua care a marcat începutul unuia dintre cele mai mari imperii din istoria lumii
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Parteneriatul strategic cu Ucraina nu aduce nimic benefic pentru România. Noi am ajuns să depozităm gazele din Marea Neagră la Kiev”
08:00
Ion Cristoiu: „Parteneriatul strategic cu Ucraina nu aduce nimic benefic pentru România. Noi am ajuns să depozităm gazele din Marea Neagră la Kiev”
SPORT Andrei Nicolescu, după ARBITRAJUL de la Rapid – Dinamo: „E cea mai mare greșeală din tot campionatul acesta”
07:33
Andrei Nicolescu, după ARBITRAJUL de la Rapid – Dinamo: „E cea mai mare greșeală din tot campionatul acesta”
ACTUALITATE 15 Martie, calendarul zilei: Eva Longoria împlinește 51 de ani, Ioan Andone 66. Este asasinat Iulius Cezar
07:15
15 Martie, calendarul zilei: Eva Longoria împlinește 51 de ani, Ioan Andone 66. Este asasinat Iulius Cezar
SPORT Acționarul Rapidului, replică dură după ce dinamoviștii au atacat ARBITRAJUL la derby. „Sunt frustrați că i-am bătut din nou”
07:15
Acționarul Rapidului, replică dură după ce dinamoviștii au atacat ARBITRAJUL la derby. „Sunt frustrați că i-am bătut din nou”
CONTROVERSĂ „Pactul de supraviețuire” al lui Viktor Orbán, înaintea scrutinului din 12 aprilie. „Alegerile din Ungaria ar putea fi anulate, ca în România” / De ce nu are sens o astfel de analogie forțată
07:00
„Pactul de supraviețuire” al lui Viktor Orbán, înaintea scrutinului din 12 aprilie. „Alegerile din Ungaria ar putea fi anulate, ca în România” / De ce nu are sens o astfel de analogie forțată
SPORT Arbitrul Istvan Kovacs, desființat după DERBY-UL Rapid – Dinamo. „Numai dacă ești beat nu dai fault acolo”
07:00
Arbitrul Istvan Kovacs, desființat după DERBY-UL Rapid – Dinamo. „Numai dacă ești beat nu dai fault acolo”

