Ce salarii au vânzătoarele din magazinele Zara, H&M, Bershka și Pull&Bear din România, acum, în 2026

Într-o piață a modei destul de dinamică, te-ai fi așteptat ca salariile angajaților din marile lanțuri de magazine să fie pe măsură. Lucrurile nu stau, însă, chiar așa, iar veniturile vânzătoarelor din magazinele Zara, H&M, Bershka și Pull&Bear variază în funcție de experiență, oraș și performanță.

În 2026, vânzătoarele din cele mai populare magazine din centrele comerciale primesc, pe lângă salariul de bază, și tichete de masă, bonusuri sau reduceri pentru angajați la diverse produse.

Salariile din magazinele Zara, cele mai mari

La Zara, salariul pentru un consultant de vânzări se situează, în general, între 3.000 și 3.800 de lei net pe lună. La acest venit se adaugă tichete de masă în valoare de aproximativ 800 de lei. De asemenea, angajații beneficiază și de bonusuri în funcție de vânzări, dar și de o reducere de aproximativ 25% la produsele companiei.

Vorbim de cele mai mari salarii pe care le au vânzătoarele din marile magazine de îmbrăcăminte-încălțăminte.

La H&M, veniturile pentru pozițiile de bază sunt mai mici. Aici, lefurile pleacă de la 2.800 de lei și ajung până la 3.500 de lei pe lună. Pe lângă salariu, angajații primesc tichete de masă, asigurare medicală privată și bonusuri de performanță, care pot crește venitul lunar în funcție de rezultatele magazinului sau ale echipei.

Mai puțin se câștigă în magazinele Bershka, unde salariul unei vânzătoare se situează între 2.900 și 3.400 de lei. La fel ca în cazul altor branduri, angajații primesc tichete de masă de aproximativ 800 de lei, bonusuri în funcție de vânzări și o reducere de aproximativ 25% pentru cumpărăturile realizate în magazinele companiei.

Și la magazinele Pull&Bear veniturile sunt similare cu cele din Bershka. Angajații câștigă, în general, între 2.900 și 3.400 de lei, la care se adaugă tichete de masă de aproximativ 800 de lei, plus bonusuri legate de performanța vânzărilor și reduceri de aproximativ 25% la produsele companiei.

De ce preferă tinerii aceste job-uri

Magazinele de modă din marile centre comerciale rămân printre cei mai mari angajatori pentru tineri, studenți sau persoane aflate la început de carieră. Programul flexibil și mediul dinamic reprezintă principalele motive pentru care mulți aleg să lucreze în acest domeniu.

