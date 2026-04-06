La Washington DC a fost emisă alertă chiar în seara de Paște. Chiar în zona parcului Lafayette de lângă Casa Albă, la scurt timp după miezul nopții, un bărbat a tras cu focuri de armă.

Serviciul Secret nu a raportat persoane rănite, iar activitatea de la reședința prezidențiață rămâne „normală”, însă este în vigoare un „nivel sporit de securitate”.

Mai multe drumuri în zona Casei Albe de la Washington DC au fost închise. Purtătorul de cuvânt al Serviciului Secret, Anthony Guglielmi, a raportat că circulația rutieră a fost reluată între timp.

Suspectul care a tras lângă Casa Albă nu a fost încă găsit

Suspectul este în continuare căutat de autorități. Acesta a tras cu focuri de armă chiar când președintele Donald Trump se afla în clădirea Casei Albe.

Președintele s-a aflat la Washington DC în acest weekend, cu ocazia Paștelui sărbătorit în SUA după calendarul protestant. Directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, a spus că Trump a „lucrat fără oprire la Casa Albă și în Biroul Oval” în weekendul pascal.

Președintele a organizat duminică seara o cină în familie de Paște, potrivit CBS News. Este prima sărbătoare religioasă celebrată de când Statele Unite se află în război cu Iran.

Ilustrativ: Hepta

Autorul recomandă: Trump are două soluții pentru aliații afectați de criza energetică