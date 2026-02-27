Prima pagină » Social » Cum se prepară tocănița de post ca la mănăstire. Este perfectă pentru Postul Paștelui 

27 feb. 2026, 14:17, Social
Rețetele gustoase și sănătoase sunt la mare căutare în rândul românilor care țin Postul Paștelui, preparatele care sunt inspirate din bucătăria mănăstirească au devenit tot mai populare în rândul gospodinelor. Află cum poți să pregătești cea mai delicioasă tocăniță ca la mănăstire din doar câteva ingrediente simple și sănătoase. 

Tocănița de post ca la mănăstire este ideală pentru persoanele care țin post ori care preferă mesele vegetariene. Se pregătește simplu și ușor, iar secretul constă în modul lent de pregătire și combinația echilibrată de legume și condimente naturale, relatează Click. 

Ingrediente pentru tocănița de post ca la mănăstire 

  • 3 cepe mari 
  • 2 morcovi 
  • 1 ardei gras roșu 
  • 1 ardei gras verde 
  • 400 g ciuperci champignon 
  • 4 cartofi medii 
  • 400 ml suc de roșii sau roșii pasate 
  • 3 linguri ulei 
  • 2 foi de dafin 
  • 1 linguriță boia dulce 
  • sare și piper după gust 
  • 1 legătură pătrunjel proaspăt 
  • opțional: cimbru uscat sau mărar 

Modul de preparare, explicat pas cu pas  

  1. Începi cu ceapa pe care o cureți, o tai solzișori și o pui la călit în ulei, pe foc mic, până aceasta devine sticloasă. 
  2. Curăță morcovii și taie-i rondele, apoi toacă ardeii cubulețe. Adaugă legumele peste ceapa ușor călită, apoi amestecă-le preț de câteva minute pentru a-și elibera aromele. 
  3. Pune peste legumele din tigaie și ciupercile feliate și lasă totul la gătit până când scade apa lăsată de acestea. 
  4. Adaugă apoi cartofii tăiați cuburi, sucul de roșii, foile de dafin și condimentele. 
  5. Adaugă apă cât să acopere ingredientele, acoperă cu un capac și lasă la fiert pentru aproximativ 25–30 de minute, până când cartofii sunt fragezi și moi. 
  6. Când tocănița este fiartă, presară pătrunjelul tocat mărunt și oprește focul. Această mâncare poate fi servită alături de pâine sau mămăligă. 

Una dintre regulile respectate de măicuțe este ca mâncarea să fie gătită la foc mic, lent, pentru a permite tuturor aromelor să se îmbine natural. După cum poți observa, ingredientele folosite sunt naturale, așa că aditivii sau alte produse procesate nu-și au locul în mâncare. 

