Locul în care nu trebuie să  păstrezi nicodata pâinea. O simplă neatenție îți poate ruina micul dejun

Diminețile în care te pregătești pentru un mic dejun prietenos și elaborat pot fi ruinate de…pâine. Din cauza depozitării improprii temelia gustării de dimineață, pâinea, poate fi mucegăită sau uscată.

Mucegaiul poate părea să câștige cursa împotriva poftei tale de mâncare și, dintr-o dată, frigiderul pare fi salvarea. „Frigul ține mucegaiul la distanță!”, te gândești. Mai gândește-te. Îți transformă și pâinea într-o dezamăgire uscată. Frigiderele sunt pentru lapte, resturi și brânză, nu pentru pâine.

De ce frigiderul strică pâinea

Frigiderul poate încetini creșterea mucegaiului, dar schimbi deteriorarea vizibilă cu o textură mai proastă, o învechire mai rapidă și o tristețe generală de sandviș. Acele amidonuri gelatinizate cremoase din pâinea ta preferată încep să se transforme înapoi în amidonuri uscate, cristaline. La temperatura camerei, acest lucru se întâmplă lent.

În frigider, este ca și cum amidonul ar intra rapid. Temperaturile scăzute peste punctul de îngheț fac pâinea să se învechească și să se usuce până la trei ori mai mult decât dacă ar sta confortabil pe blatul de bucătărie.

Cel mai bun mod de a păstra pâinea

Cel mai bun mod de a păstra pâinea depinde de tipul cu care lucrezi și de momentul în care intenționezi să o consumi. Urmează aceste instrucțiuni pentru a evita stricăciunile din pauză de prânz și pentru a păstra pâinea la cea mai bună formă cât mai mult timp posibil.

Depozitare pe termen scurt: Dacă intenționați să consumați pâinea în câteva zile, păstrați-o pe blatul de bucătărie. După ce ați tăiat pâinea, așezați-o cu partea tăiată în jos direct pe tocător. Aceasta creează o etanșare naturală care împiedică uscarea interiorului. Apoi, acoperiți cu o pungă de hârtie pentru a o proteja.

Pentru pâine moale pentru sandvișuri: Păstrați pâinea pentru sandvișuri în punga de plastic în care a venit. Concepută să rămână moale, aceasta este exact ceea ce a intenționat fabrica. Depozitați la temperatura camerei, ferit de căldură sau lumina soarelui.

Depozitare pe termen lung: Nu veți termina ceva în câteva zile.  Congelați-o. Nici nu vă gândiți la frigider. Congelarea practic întrerupe complet învechirea. Acest lucru funcționează pentru pâini întregi, jumătăți sau pâine feliată pentru sandvișuri (pâinea feliată este fantastică direct din congelator pentru prăjire). Puneți pâinea într-o pungă cu fermoar, stoarcând cât mai mult aer posibil.

Scoateți pâinea din pungă înainte de a o decongela – altfel, condensul o face umedă. Lăsați-o să stea la temperatura camerei până se dezgheață complet. Pentru o crustă și miezuri proaspăt coapte, introduceți-l scurt în cuptor pentru a se încălzi.

