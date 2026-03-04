Prima pagină » Diverse » Rețetă pentru pâine de casă fără făină și drojdie. Un singur ingredient se folosește, dar gustul va fi de neuitat

Rețetă pentru pâine de casă fără făină și drojdie. Un singur ingredient se folosește, dar gustul va fi de neuitat

04 mart. 2026, 14:38, Diverse
Rețetă pentru pâine de casă fără făină și drojdie. Un singur ingredient se folosește, dar gustul va fi de neuitat
Foto - caracter ilustrativ: Shutterstock

Pentru cei care vor să înlocuiască pâinea din făină și drojdie cu o variantă mai nutritivă, există o opțiune simplă. Această rețetă de pâine de casă nu conține niciun fel de aditivi, se prepară dintr-un singur ingredient și oferă un gust de neuitat.

Pâinea aceasta este potrivită persoanelor care evită glutenul, urmează o dietă sau își doresc un produs mai sățios și mai bogat în nutrienți decât cel tradițional.

Care este ingredientul de bază

În plus, rețeta este destul de simplă și nu presupune tehnici complicate. Rezultatul va fi o pâine cu textură plăcută și gust delicat, potrivit csid.ro.

Ingredientul de bază este lintea roșie uscată. Acest aliment apreciat pentru conținutul ridicat de proteine vegetale, fibre și minerale importante, precum fierul și magneziul dă savoare pâinii. Spre deosebire de făina albă rafinată, lintea contribuie la menținerea senzației de sațietate pentru mai mult timp. De asemenea, susține digestia și ajută la stabilizarea nivelului glicemiei.

Atenție, însă: ca să obțineți o pâine gustoasă trebuie să folosiți linte uscată, nu din conservă, deoarece procesul de hidratare și apoi de mixare este esențial pentru obținerea consistenței potrivite.

Lintea roșie are o aromă ușor dulce, care, după coacere, se transformă într-un gust echilibrat și plăcut, notează sursa citată. Pâinea obținută nu va avea gluten, ceea ce o face potrivită pentru persoanele cu intoleranță sau sensibilitate la această proteină. Bineînțeles, este recomandată și celor care încearcă să reducă aportul de carbohidrați procesați.

Având un conținut ridicat de proteine, pâinea cu linte roșie oferă o senzație de sațietate mai îndelungată. Fibrele sprijină tranzitul intestinal și contribuie la echilibrul glicemic.

Cum se prepară

În primul rând, lintea roșie uscată trebuie pusă la înmuiat într-un bol cu apă, pentru aproximativ trei ore. În acest interval, boabele absorb lichidul și se înmoaie suficient pentru a putea fi transformate într-o pastă fină.

După hidratare, lintea se scurge bine și se pasează într-un blender până când se obține o compoziție omogenă. Nu se adaugă deloc făină sau drojdie. Dacă textura este prea densă, se poate adăuga puțină apă, doar cât să rezulte un aluat cremos, dar consistent.

Toată compoziția se amestecă și uniformizează într-o tavă tapetată cu hârtie de copt sau unsă ușor cu ulei.

Pâinea se coace până când suprafața capătă o culoare ușor aurie, iar interiorul devine ferm. Durata de coacere variază în funcție de cuptor și de grosimea pâinii.

După ce este scoasă din cuptor, pâinea trebuie lăsată să se răcească complet înainte de a fi feliată, pentru a obține bucăți bine legate.

Prin simplitatea ingredientelor și a modului de preparare, acest produs obținut din linte roșie reprezintă o alternativă accesibilă pentru cei care doresc să încerce o pâine diferită, dar potrivită unui stil de viață echilibrat.

