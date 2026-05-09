Oana Gheorghiu a publicat cronologia banilor pierduți de România din PNRR și spune că cei responsabili aruncă cu acuzații „în stânga și în dreapta”

Vicepremierul Oana Gheorghiu
Vicepremierul interimar, Oana Gheorghiu, susține că România a pierdut aproape 200 de milioane de euro din fondurile aferente Cererii de plată nr. 3 din PNRR, din cauza neîndeplinirii unor jaloane asumate în reforma guvernanței corporative a întreprinderilor publice. 

Oana Gheorghiu a publicat pe pagina sa de Facebook cronologia evenimentelor și a lansat acuzații dure la adresa celor pe care îi consideră responsabili pentru situație.

Vicepremierul spune că țara noastră a ratat termenul-limită stabilit de Comisia Europeană pentru corectarea problemelor indentificate, iar consecința a fost pierderea unei părți importante din fondurile suspendate.

„România a pierdut sute de milioane de euro pe cererea de plată nr. 3, iar cei responsabili încearcă astăzi să își acopere incompetența aruncând cu acuzații în stânga și în dreapta.”, a scris vicepremierul interimar pe Facebook.

Gheorghiu a prezentat cronologia pierderii fondurilor din PNRR

Oana Gheorghiu arată că, încă din anul 2022, a fost creat un comitet interministerial care trebuia să coordoneze implementarea unor reforme-cheie din PNRR privind întreprinderile publice. Conform cronologiei, România a depus oficial, în aprilie 2023, Cererea de plată nr. 3.

„16 iunie 2022: Guvernul înființează Comitetul interministerial pentru sprijinirea implementării Reformei 9, condus de secretarul general al Guvernului de atunci, domnul Marian Neacșu. (Decizia Prim-Ministrului nr. 366/2022). Ulterior, conducerea va fi preluată de domnul Ștefan-Radu Oprea.

Atribuțiile comitetului trebuiau să ducă la îndeplinirea a trei jaloane din PNRR:
  • 439: revizuirea și îmbunătățirea cadrului legal cu privire la întreprinderile publice;
  • 440: constituirea și operaționalizarea grupului operativ permanent pentru coordonarea și monitorizarea politicii de guvernanță corporativă;
  • 442: îmbunătățirea reglementărilor privind evaluarea și selecția administratorilor întreprinderilor publice, în vederea reducerii numirilor interimare sau temporare ale acestora.
15 aprilie 2023: România depune oficial cererea de plată nr. 3, moment la care România și-a asumat că jaloanele 439 și 440 sunt îndeplinite.
28 mai 2025: Comisia ne suspendă 330 milioane Euro (bani europeni nerambursabili) pentru neîndeplinirea jalonul 440 și ne dă 6 luni la dispoziție ca să reparăm situația.
28 noiembrie 2025: România transmite răspunsul la decizia de suspendare, explicând demersurile făcute pentru îndeplinirea aspectelor rămase de realizat în cadrul jalonului.

Potrivit Regulamentului European, toate măsurile trebuiau realizate până la data limită de 28 noiembrie. Orice se întâmplă mai târziu de termenul de suspendare nu se mai poate lua în calcul la evaluarea jalonului. Așadar, acesta este momentul oficial la care România a pierdut banii.”.

Câți bani a pierdut România

Potrivit vicepremierului interimar, din cele 330 de milioane de euro suspendate inițial, România a reușit să recupereze doar o parte. Oana Gheorghiu spune că țara noastră a mai primit doar 132 de milioane de euro în urma deciziei finale a Comisiei Europene cu privire la Cererea de plată nr. 3.

19 decembrie 2025: Se re-activează Comitetul CNR9 (Decizia Prim-Ministrului nr. 572/2025, condus de această dată de viceprim-ministrul responsabil pentru reformă, adică subsemnata.

30 aprilie 2026: România primește decizia finală a Comisiei referitoare la CP3: din cei 330 milioane Euro suspendați, primim doar 132 milioane Euro. Diferența de 198 milioane Euro o pierdem.”.

În finalul postării, Oana Gheorghiu a criticat dur declarațiile publice pe această temă și a sugerat că există tentative deliberate de a distorsiona realitatea.

