Un tiramisu gigantic preparat la Londra a intrat în Cartea Recordurilor. Un grup de 100 de cofetari italieni s-au adunat la Chelsea Town Hall în weekend, între 25 și 26 aprilie.

Misiunea lor a fost să prepare cel mai lung tiramisu din lume pentru a doborî recordul deținut de Milano. Tiramisul milanez a avut 273,5 metri lungime.

Recordul a fost doborât după ce cofetarii de la Londra au folosit 50.000 de pișcoturi și peste 3.000 de ouă. Pe deasupra i s-a pus o coroană de aur.

A rezultat un tiramisu cu o lungime de 440,6 metri. Mirko Ricci, omul din spatele recordului, a mai deținut recordul în 2017, în Italia. Dar o altă echipă italiană i-a furat titlul în 2019.

„Cel mai incredibil desert pe care Italia l-a exportat”, a spus Ricci pentru BBC .

„Este un record pentru noi”, a adăugat acesta.

El a spus că bucătarii au decis să bată recordul în Marea Britanie și în Italia. Motivul? Este o modalitate a bucătarilor italieni de a le mulțumi Regatului Unit. Ricci a spus că tiramisul gigantic a fost făcut și în onoarea regelui Charles al III-lea și al familiei regale britanice.

Cum trebuie să arate un tiramisu autentic?

Chef Carmelo Carnevale, implicat în proiect, a spus că tiramisul preparat de el a avut cel puțin 8 cm înălțime și 15 cm lățime.

Întrebat cum ar trebui să arate un tiramisu autentic, el a spus: „O cafea foarte bună, o cremă foarte drăguță și fermă, și foarte multă pasiune”.

Cum a arătat cel mai lung tiramisu de la Milano?

Pe 16 martie, la CityLife Shopping District din Milano, Galbani Santa Lucia a intrat în Cartea Recordurilor cu un tiramisu.

Acesta a avut 303 metri lungime, dar cu un spațiu gol de o lățime de 4 metri lățime la mijloc. Tiramisul de la Milano a fost preparat pe 80 de mese de 183 lungime.

