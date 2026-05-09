Care este cea mai sănătoasă cafea din comerț, potrivit medicilor Mihaela Bilic, Virgiliu Stroescu și Dr. Cezar.

Mihaela Bilic spune că beneficiile cafelei sunt date de conținutul de polifenoli (antioxidanți).

Specialistul recomandă cafeaua simplă, neagră, fără zahăr sau siropuri, care pot anula beneficiile.

Secretul sățietății stă în cafeaua cu puțin lapte, care poate ține de foame două-trei ore, deoarece „simulează” o mică gustare.

Pentru Bilic, cea mai bună cafea este cea care „te ajută să slăbești”.

Mizează pe varianta neagră, consumată în doze moderate, de două-trei cești pe zi!

„Apostolul nutriției”, Dr. Virgiliu Stroescu, spune că banala cafeină este un stimulent care „biciuiește” organismul.

Ce este „Cafeaua lui Virgil”

Medicul promovează „Cafeaua lui Virgil”, care nu este cafea din boabe, ci o băutură energizantă din pătrunjel, miere, lămâie și ulei de măsline amestecate într-un blender.

Sfatul „Apostolului” este acela că, dacă vrem ceva „sănătos”, în sensul de regenerare celulară fără stresul cafeinei, trebuie să mergem pe „mâna” unei cafele cu acest mix de pătrunjel.

Ce cafea bea dr. Cezar

La rândul său, dr. Cezar Amariei vorbește frecvent despre calitatea boabelor și impactul asupra inimii.

Cafeaua la filtru este cea mai sănătoasă pentru inimă, potrivit studiilor recente, deoarece filtru de hârtie reține substanțele cafestol și kahweol, care pot crește colesterolul.

Feriți-vă de cafeaua la ibric (turcească) sau French Press, deoarece acestea conțin mai multe uleiuri care pot afecta profiliul lipidic dacă sunt consumate în exces.

