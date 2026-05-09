Cum a scăpat de închisoare columbianca judecată pentru trafic de droguri la Iași. Documentul care a făcut diferența.

Condamnată la închisoare pentru introducerea de droguri în România, o tânără columbiancă a primit după rejudecare o sentință de minor.

Părinții adoptivi ai fetei au demonstrat că ea era minoră la momentul comiterii faptei, scrie Ziarul de Iași.

Abandonată de mică, fata primise o dată a nașterii „din oficiu”.

Manuela M.L. a fost condamnată în toamna anului 2024 la 5 ani și 4 luni de închisoare de către magistrații Tribunalului.

Tânăra fusese acuzată că adusese în România 407 comprimate de ecstasy, pe care iubitul ei le vânduse mai departe.

Ghinion, însă! „Cumpărătorul” era de fapt anchetator sub acoperire.

Fata a avut rol de cărăuș, dar a primit cea mai dură pedeapsă, deoarece fusese condamnată atât pentru trafic de droguri, cât și pentru introducerea lor în România.

Ceilalți trei traficanți membri ai rețelei, care vânduseră efectiv drogurile către clienți au scăpat mai ieftin, fiind condamnați la pedepse cuprinse între 3 ani și 10 luni de închisoare și 4 ani și 3 luni de detenție.

Data nașterii a schimbat însă radical datele problemei pentru tânăra columbiancă.

Ea avusese chiar și o tentativă de suicid și se îndrăgostise de un traficant, fiind atrasă ușor în activitatea individului.

