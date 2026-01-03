Prima pagină » Economic » Macroeconomie » Rețete » Secretele unei iahnii perfecte. Trucuri, ingrediente și greșeli de evitat

Secretele unei iahnii perfecte. Trucuri, ingrediente și greșeli de evitat

03 ian. 2026, 11:56, Rețete
Secretele unei iahnii perfecte. Trucuri, ingrediente și greșeli de evitat

Indiferent de cum alegi să o faci, secretele unei iahnie perfecte stau în câteva trucuri importante de care să ții cont. Iahnia de fasole este o mâncărică cu fasole boabe, sos de roșii și legume. Poate avea carne sau poate fi de post, în funcție de preferințe. Poți folosi orice tip de fasole vrei, de la boabe mici până la fasole roșie sau neagră.

Iahnia se gătește lent și conține sos de roșii, pastă de tomate sau bulion. Se condimentează simplu, cu sare, piper și foi de dafin. Se ține pe foc până ce boabele de fasole sunt bine fierte, iar carnea, dacă este folosită, este pătrunsă.

Cum se prepară iahnia, pas cu pas

Ingrediente:

• 400 g cârnați

• 1 kg fasole boabe

• 2 ardei

• 2 cepe

• 2 morcovi

• 2 foi de dafin

• 1 rădăcină de pătrunjel

• 1 legătură pătrunjel verde

• bulion

• sare

• piper

Mod de preparare

Pune fasolea în apă rece de cu seara. A doua zi, pune-o la fiert în apă rece cu sare. După ce a dat primul clocot, schimbă apa și lasă fasolea la fiert până e aproape gata.

Curăță ardeii, morcovii și ceapa și toacă-le mărunt. Pune 2 linguri de ulei într-o cratiță și prăjește cârnații apoi scoate-i pe o farfurie. Mai pune 2 linguri de ulei și călește bine legumele. Când s-au înăbușit, adaugă cârnații și pune puțină apă ca totul să se gătească bine. Adaugă condimentele și foile de dafin.

Adaugă fasolea scursă și amestecă totul bine. Lasă să fiarbă puțin și apoi adaugă bulionul. Dă cratița la cuptor, la foc mediu, până ce Iahnia scade. La final, presară pătrunjel verde proaspăt și servește cu pâine proaspătă și murături.

Trucuri pentru o iahnie gustoasă și aromata

Pentru o iahnie gustoasă și aromată, lasă fasolea la înmuiat de seara până dimineața și apoi fierbe-o în 2–3 ape, ca să fie mai ușor de digerat și să iasă mai fragedă.

Ceapa se călește încet, la foc mic, până devine moale și ușor dulce. Nu se prăjește tare, altfel schimbă gustul.

Pentru aromă, rade morcovul atunci când îl adaugi la călit. Folosește bulion sau suc de roșii de casă și ai grijă să îl pui doar după ce legumele sunt moi, apoi se lasă să fiarbă puțin ca să-și piardă gustul crud.

Adaugă foi de dafin pentru aromă și suplimentar poți adăuga boabe de piper. Totodată, iahnia este mai bună după ce stă puțin și aromele se așază.

Greșeli frecvente când faci iahnie și cum să le eviți

Una dintre cele mai frecvente greșeli pe care le poți face când faci iahnie este să nu înmoi fasolea înainte. Fasolea neînmuiată fierbe greu și rămâne tare. Dacă nu ai chef să pui fasolea la înmuiat sau să aștepți să fiarbă, poți folosi fasole deja fiartă, la borcan.

  • O altă greșeală este să pui sarea prea devreme. Sarea întărește fasolea și prelungește fierberea. Se adaugă spre final, după ce fasolea este moale.
  • De asemenea, ai grijă să nu pui bulion direct peste fasolea nefiartă. Aciditatea din roșii oprește fierberea, așa că adaugă bulionul doar după ce fasolea este aproape gata.
  • O altă greșeală este să fierbi Iahnia la foc mare. Acest lucru va face ca boabele de fasole să se spargă și sosul să se evapore prea repede. Iahnia se fierbe la foc mic, încet.
  • Totodată, menține lucrurile simple când vine vorba despre condimente. Prea multe condimente pot acoperi gustul iahniei.
  • Ține minte că ar trebui să lași Iahnia câteva ore să se răcească înainte de a o servi. Iahnia este mai bună după ce stă puțin și aromele se leagă.

Cu ce se servește iahnia tradițională

Iahnia tradițională se servește, cel mai des, cu pâine proaspătă sau pâine de casă. Neapărat se pun alături murături, în special castraveți murați, gogonele sau varză murată. Se mai servește și cu ceapă crudă sau ceapă roșie, tăiată felii. În unele zone, iahnia se mănâncă și cu mămăligă.

Recomandarea autorului: Fasole moldovenească, sursă bună de proteină în Post. SECRETUL măicuțelor de la mănăstire pentru a prepara rețeta

Ultima „fiță” în Oltenia. Fasolea cu ciolan pe bază de voucher de Ziua Națională a României. Costurile celor peste 3000 de porții

Recomandarea video

Mediafax
Descoperire istorică în medicină: Cercetătorii au creat un plămân uman „care respiră” pe un cip, din celulele unei singure persoane
Digi24
Prima reacție a Rusiei după ce Donald Trump a ordonat atacul asupra Venezuelei
Cancan.ro
Cel mai ieftin oraș din România în 2026. O garsonieră se închiriază cu doar 31€ (160 lei) pe lună
Prosport.ro
Nepotul lui Țiriac, devastat! Se cunoștea cu prima victimă a incendiului din Elveția
Adevarul
Câți bani a făcut un șofer român de Bolt și Uber în noaptea de Revelion: „Concluzia o trageți voi, dacă a meritat sau nu”
Mediafax
Se circulă în condiții de iarnă pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale
Click
Surpriză în topul celor mai frumoase plaje din lume în 2026. Locul al doilea este ocupat de o destinație aflată la câteva ore de România
Digi24
Spionajul ucrainean dezvăluie planul lui Putin de a arunca în aer negocierile de pace. Când și unde estimează că vor lovi rușii
Cancan.ro
Laura Cosoi, ÎNSĂRCINATĂ pentru a 5-a oară! A făcut anunțul de ziua ei de naștere
Ce se întâmplă doctore
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Este bine sau nu să punem zațul de cafea în ghivecele florilor?
Gândul de Vreme Vremea împarte țara în două: ninsori în Transilvania, soare și peste 10 grade în sud. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
12:38
Vremea împarte țara în două: ninsori în Transilvania, soare și peste 10 grade în sud. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
ECONOMIE Iancu Guda a descoperit că se poate economisi și cu venituri mici. „Veniturile foarte mari duc la risipă și pierderea reperelor”
12:28
Iancu Guda a descoperit că se poate economisi și cu venituri mici. „Veniturile foarte mari duc la risipă și pierderea reperelor”
ULTIMA ORĂ Imagini cu un autobuz blocat în zăpadă, la Braşov. Mai mulţi călători încearcă să-l tragă din nămeţi cu mâinile goale
12:06
Imagini cu un autobuz blocat în zăpadă, la Braşov. Mai mulţi călători încearcă să-l tragă din nămeţi cu mâinile goale
EXTERNE Nou stat apărut în Peninsula Arabă. Separatiștii au cerut independența față de Nord, iar o forță regională îi susține
11:59
Nou stat apărut în Peninsula Arabă. Separatiștii au cerut independența față de Nord, iar o forță regională îi susține
VIDEO Ion Cristoiu: Capturarea lui Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, de către americani confirmă adevărul că dreptul internațional s-a dus dracului
11:53
Ion Cristoiu: Capturarea lui Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, de către americani confirmă adevărul că dreptul internațional s-a dus dracului
SPORT Simona Halep coboară pe locul 5 în topul câștigurilor all-time din tenisul feminin. Câți bani a câștigat românca din sport
11:27
Simona Halep coboară pe locul 5 în topul câștigurilor all-time din tenisul feminin. Câți bani a câștigat românca din sport

Cele mai noi