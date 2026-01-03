Secretele unei iahnii perfecte. Trucuri, ingrediente și greșeli de evitat

Indiferent de cum alegi să o faci, secretele unei iahnie perfecte stau în câteva trucuri importante de care să ții cont. Iahnia de fasole este o mâncărică cu fasole boabe, sos de roșii și legume. Poate avea carne sau poate fi de post, în funcție de preferințe. Poți folosi orice tip de fasole vrei, de la boabe mici până la fasole roșie sau neagră.

Iahnia se gătește lent și conține sos de roșii, pastă de tomate sau bulion. Se condimentează simplu, cu sare, piper și foi de dafin. Se ține pe foc până ce boabele de fasole sunt bine fierte, iar carnea, dacă este folosită, este pătrunsă.

Cum se prepară iahnia, pas cu pas

Ingrediente:

• 400 g cârnați

• 1 kg fasole boabe

• 2 ardei

• 2 cepe

• 2 morcovi

• 2 foi de dafin

• 1 rădăcină de pătrunjel

• 1 legătură pătrunjel verde

• bulion

• sare

• piper

Mod de preparare

Pune fasolea în apă rece de cu seara. A doua zi, pune-o la fiert în apă rece cu sare. După ce a dat primul clocot, schimbă apa și lasă fasolea la fiert până e aproape gata.

Curăță ardeii, morcovii și ceapa și toacă-le mărunt. Pune 2 linguri de ulei într-o cratiță și prăjește cârnații apoi scoate-i pe o farfurie. Mai pune 2 linguri de ulei și călește bine legumele. Când s-au înăbușit, adaugă cârnații și pune puțină apă ca totul să se gătească bine. Adaugă condimentele și foile de dafin.

Adaugă fasolea scursă și amestecă totul bine. Lasă să fiarbă puțin și apoi adaugă bulionul. Dă cratița la cuptor, la foc mediu, până ce Iahnia scade. La final, presară pătrunjel verde proaspăt și servește cu pâine proaspătă și murături.

Trucuri pentru o iahnie gustoasă și aromata

Pentru o iahnie gustoasă și aromată, lasă fasolea la înmuiat de seara până dimineața și apoi fierbe-o în 2–3 ape, ca să fie mai ușor de digerat și să iasă mai fragedă.

Ceapa se călește încet, la foc mic, până devine moale și ușor dulce. Nu se prăjește tare, altfel schimbă gustul.

Pentru aromă, rade morcovul atunci când îl adaugi la călit. Folosește bulion sau suc de roșii de casă și ai grijă să îl pui doar după ce legumele sunt moi, apoi se lasă să fiarbă puțin ca să-și piardă gustul crud.

Adaugă foi de dafin pentru aromă și suplimentar poți adăuga boabe de piper. Totodată, iahnia este mai bună după ce stă puțin și aromele se așază.

Greșeli frecvente când faci iahnie și cum să le eviți

Una dintre cele mai frecvente greșeli pe care le poți face când faci iahnie este să nu înmoi fasolea înainte. Fasolea neînmuiată fierbe greu și rămâne tare. Dacă nu ai chef să pui fasolea la înmuiat sau să aștepți să fiarbă, poți folosi fasole deja fiartă, la borcan.

O altă greșeală este să pui sarea prea devreme. Sarea întărește fasolea și prelungește fierberea. Se adaugă spre final, după ce fasolea este moale.

De asemenea, ai grijă să nu pui bulion direct peste fasolea nefiartă. Aciditatea din roșii oprește fierberea, așa că adaugă bulionul doar după ce fasolea este aproape gata.

O altă greșeală este să fierbi Iahnia la foc mare. Acest lucru va face ca boabele de fasole să se spargă și sosul să se evapore prea repede. Iahnia se fierbe la foc mic, încet.

Totodată, menține lucrurile simple când vine vorba despre condimente. Prea multe condimente pot acoperi gustul iahniei.

Ține minte că ar trebui să lași Iahnia câteva ore să se răcească înainte de a o servi. Iahnia este mai bună după ce stă puțin și aromele se leagă.

Cu ce se servește iahnia tradițională

Iahnia tradițională se servește, cel mai des, cu pâine proaspătă sau pâine de casă. Neapărat se pun alături murături, în special castraveți murați, gogonele sau varză murată. Se mai servește și cu ceapă crudă sau ceapă roșie, tăiată felii. În unele zone, iahnia se mănâncă și cu mămăligă.

