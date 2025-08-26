Au început lucrările la modernizarea drumului care leagă județele Prahova și Brașov prin Valea Doftanei.

Șoseaua propusă ca alternativă la aglomeratul DN1 are potențial turistic, cu obiective turistice interesante, precum Barajul Paltin. Șantierul va dura trei ani.

Deși figurează ca drum județean, Valea Doftanei și-a pierdut asfatul. Cele mai multe porțiuni erau de pământ sau piatră.

Pe porțiunea de drum aflată în județul Brașov, pe 12 km, se vor amenaja peste 20 de poduri și podețe, și ziduri de sprijin. Lucrările au început deja și vor dura săptămâni.

Șoseaua modernizată va avea 25 de km lungime, împărțiți în mod egal între județele Brașov și Prahova. Drumul este proiectat pentru o viteză de circulație de 50 de km/oră. .

Investiția se ridică la 650 milioane de lei, iar lucrările vor dura până în vara anului 2028.

Executantul lucrării, Cristian Erbașu, a declarat pentru Știrile PRO TV că a durat foarte mult avizarea pentru ca lucrările să înceapă într-o zonă împădurită, iar defrișările nu erau soluția.

Variantele de ocolire ale drumului național aglomerat DN1 și la DN 1A este pe Câmpina-Valea Doftanei-Săcele.

A fost emisă și prima autorizație pentru construirea centurii Bușteni-Azuga, iar lucrările vor începe în curând. Varianta de 9 km ar putea rezolva parțial ambuteiajele de pe Valea Prahovei.

Sursa Video: Știrile PRO TV

Autorul recomandă:CNI a semnat contractul pentru REABILITAREA drumului județean dintre Valea Doftanei și Brădet