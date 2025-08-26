Prima pagină » Economic » Macroeconomie » Turism » Au început lucrările pe Valea Doftanei care să lege Brașovul, ca alternativă la aglomeratul DN1 din Valea Prahovei

Au început lucrările pe Valea Doftanei care să lege Brașovul, ca alternativă la aglomeratul DN1 din Valea Prahovei

27 aug. 2025, 00:17, Turism
Au început lucrările pe Valea Doftanei care să lege Brașovul, ca alternativă la aglomeratul DN1 din Valea Prahovei

Au început lucrările la modernizarea drumului care leagă județele Prahova și Brașov prin Valea Doftanei.

Șoseaua propusă ca alternativă la aglomeratul DN1 are potențial turistic, cu obiective turistice interesante, precum Barajul Paltin. Șantierul va dura trei ani.

Deși figurează ca drum județean, Valea Doftanei și-a pierdut asfatul. Cele mai multe porțiuni erau de pământ sau piatră.

Pe porțiunea de drum aflată în județul Brașov, pe 12 km, se vor amenaja peste 20 de poduri și podețe, și ziduri de sprijin. Lucrările au început deja și vor dura săptămâni.

Șoseaua modernizată va avea 25 de km lungime, împărțiți în mod egal între județele Brașov și Prahova. Drumul este proiectat pentru o viteză de circulație de 50 de km/oră.  .

Investiția se ridică la 650 milioane de lei, iar lucrările vor dura până în vara anului 2028.

Executantul lucrării, Cristian Erbașu, a declarat pentru Știrile PRO TV că a durat foarte mult avizarea pentru ca lucrările să înceapă într-o zonă împădurită, iar defrișările nu erau soluția.

Variantele de ocolire ale drumului național aglomerat DN1 și la DN 1A este pe Câmpina-Valea Doftanei-Săcele.

A fost emisă și prima autorizație pentru construirea centurii Bușteni-Azuga, iar lucrările vor începe în curând. Varianta de 9 km ar putea rezolva parțial ambuteiajele de pe Valea Prahovei.

Sursa Video: Știrile PRO TV

Autorul recomandă:CNI a semnat contractul pentru REABILITAREA drumului județean dintre Valea Doftanei și Brădet

Citește și

TURISM Aeroportul Tuzla, noul hub-cheie pentru operațiunile din Marea Neagră, intră în rețeaua internațională
02:52, 22 Aug 2025
Aeroportul Tuzla, noul hub-cheie pentru operațiunile din Marea Neagră, intră în rețeaua internațională
TURISM Turiștii sunt revoltați de nota de plată primită la un bar din Italia / „Am fost suprataxați pentru MUZICĂ!”
20:28, 21 Aug 2025
Turiștii sunt revoltați de nota de plată primită la un bar din Italia / „Am fost suprataxați pentru MUZICĂ!”
TURISM Roșia Montana ar putea deveni o zonă turistică prin programul “Adoptă o casă”. Studenți la arhitectură lucrează la restaurarea caselor din comună
22:43, 19 Aug 2025
Roșia Montana ar putea deveni o zonă turistică prin programul “Adoptă o casă”. Studenți la arhitectură lucrează la restaurarea caselor din comună
DESTINAȚII Strigător la cer! Cât a ajuns să coste un SUC de 250 ml la Castelul Cantacuzino din Bușteni: „Să mai aud eu că e nașpa la Mamaia”
17:58, 18 Aug 2025
Strigător la cer! Cât a ajuns să coste un SUC de 250 ml la Castelul Cantacuzino din Bușteni: „Să mai aud eu că e nașpa la Mamaia”
TURISM Cât l-a costat pe un turist român o vacanță de 5 nopți în ATENA, în vara anului 2025: De la mâncare, transport și cazare la atracții turistice
20:58, 14 Aug 2025
Cât l-a costat pe un turist român o vacanță de 5 nopți în ATENA, în vara anului 2025: De la mâncare, transport și cazare la atracții turistice
TURISM Una dintre cele mai vizitate țări de către români renunță la sistemul HOTELIER all-inclusive
10:51, 13 Aug 2025
Una dintre cele mai vizitate țări de către români renunță la sistemul HOTELIER all-inclusive
Mediafax
Episod neobișnuit în lumea sportului: jucători străini de baschet, confundați în aeroportul Otopeni
Digi24
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia se îmbogățesc pe seama soldaților uciși în Ucraina
Cancan.ro
Felix Baumgartner a fost, de fapt, ucis? Răsturnare de situație, după ultima descoperire a anchetatorilor
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
Adevarul
Soțiile, amantele și rudele șefilor de la Kremlin vor avea de suferit. Uniunea Europeană le pregătește o lovitură dureroasă
Mediafax
Ministrul Apărării, anunț privind recrutarea în armată. Rezerviștii MApN, chemați la o zi de pregătire
Click
Cât a plătit Dan Negru în Istanbul pe o porție de Budinca lui Noe: „Gust de colivă și cam scump!” Cum se prepară cel mai vechi desert din lume?
Wowbiz
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
Antena 3
Un bărbat care a cumpărat o geacă din piele dintr-un second hand a aflat acasă că, de fapt, a pus mâna pe o comoară
Digi24
Un român și-a uitat soția într-o parcare din Germania. Singurul care i-a constatat lipsa a fost copilul. Cum a reacționat femeia
Cancan.ro
Gafa anului la Insula Iubirii 2025 de la Antena 1! Detaliul rușinos observat sub fustița Mariei Avram
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Acum e unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori din România! În trecut a avut o altă meserie
observatornews.ro
Magistraţii blochează Justiţia din cauza reformei pensiilor. "Se ajunge la peste 42 de ani de muncă zilnică"
StirileKanalD
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
KanalD
Cine sunt cei patru români care și-au pierdut viața într-un accident rutier, în Germania! Familia cere ajutorul pentru repatrierea trupurilor neînsuflețite
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Alimentare cu combustibil greșit: Este dauna acoperită de asigurarea RCA sau CASCO?
Descopera.ro
Astronomii au urmărit o EXPLOZIE COSMICĂ masivă de acum 12 miliarde de ani
Capital.ro
Se vor schimba banii. Când renunță România definitiv la leu: Adoptarea euro are un avantaj foarte mare
Evz.ro
Cum a salvat-o Reghecampf pe Anamaria Prodan de la închisoare. Zeci de mii de euro a plătit pentru ea
A1
Maria Avram, dărâmată după Bonfire-ul cu Oana Monea. Concurenta a sărit imediat în brațele ispitei: „Nu rămâne Oana cu el”
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
Teroare la un resort de 4 stele! Peste 100 de turiști, printre care un bebeluș de 15 luni și o femeie însărcinată, loviți de o toxiinfecție cu salmonella
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ la doctor: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția!
Descopera.ro
Cercetătorii din Singapore lucrează la carnea din microalge
ACTUALITATE Adrian Severin: „Parlamentul EUROPEAN nu servește interesele cetățenilor”
23:39
Adrian Severin: „Parlamentul EUROPEAN nu servește interesele cetățenilor”
VIDEO În parcurile Capitalei există 1.600 de arbori PERICULOȘI, care stau să cadă peste trecători. Oamenii evită deja zonele cu probleme
23:18
În parcurile Capitalei există 1.600 de arbori PERICULOȘI, care stau să cadă peste trecători. Oamenii evită deja zonele cu probleme
VIDEO CRIZĂ pe piața muncii din România: Țara noastră depășește media UE în privința dificultății de a găsi angajați calificați. Care sunt cauzele
23:03
CRIZĂ pe piața muncii din România: Țara noastră depășește media UE în privința dificultății de a găsi angajați calificați. Care sunt cauzele
MEDIU Averea noului șef interimar al Romsilva. Jean Vișan deține șapte imobile și 11 conturi bancare
23:00
Averea noului șef interimar al Romsilva. Jean Vișan deține șapte imobile și 11 conturi bancare
VIDEO Cseke Attila CONFIRMĂ că se vor desființa 40.000 de posturi în administrație, prevăzute în pachetul 2
22:35
Cseke Attila CONFIRMĂ că se vor desființa 40.000 de posturi în administrație, prevăzute în pachetul 2
UPDATE INCENDIU puternic la Complexul Comercial Dragonul Roșu. O hală de depozitare s-a prăbușit parțial, iar autoritățile au emis mesaj RO-ALERT
22:30
INCENDIU puternic la Complexul Comercial Dragonul Roșu. O hală de depozitare s-a prăbușit parțial, iar autoritățile au emis mesaj RO-ALERT