14 aug. 2025, 20:58, Turism
Atena este una dintre cele mai vizitate destinații de către turiștii români pentru atracțiile sale monumentale și istoria antică. Însă, dacă când vine vorba de hoteluri accesibile, mâncare ieftină și transport ieftin, capitala Greciei nu este un oraș tocmai ideal pentru turiștii cu buget modest în plin sezon turistic.

O săptămână petrecută în Grecia poate să coste în medie 1.300 de euro pentru o singură persoană, iar pentru două persoane, suma ajunge la 2.600 de euro, potrivit unui articol publicat în iunie de către Știrile PRO TV. Un turist român a împărtășit costurile unei aventuri la Atena pe rețelele de socializare.

Zborul: O cursă dus-întors AGEAN din Otopeni Henri Coandă International Airport către Atena Eleftherios Venizelos  costă 395 euro/2000 de lei,  fără rezervare din timp. Pe site-ul eSky, se pot găsi oferte de 81 de euro la zboruri, dar numai în ianuarie 2026, de aceea, trebuie rezervate zborurile cu minim 5 luni înainte. Un sandviș grecesc de la un magazin din aeroport poate costa 6 euro.

Cazarea: Hotelurile din Atena sunt foarte scumpe. Prin Booking.com se pot găsi cazări ieftine în apartamente cu condiții mai mult decât decente. Pentru 5 nopți, turistul a cheltuit 316 euro, adică în jur de 1.600 de lei, la un apartament din zona portului Pireu.

Atracții: Un bilet pentru vizitarea Muzeului Acropole costă 20 de euro (100 de lei), iar pentru vizitarea Partenonului de pe Acropole, mai trebuie să plătești încă un bilet de acces în valoare de 20 de euro.

La intrare se pot cumpăra sticle mici de apă care costă 0,50 de cenți.

Accesul la Forumul Roman este 10 euro, iar pentru a vizita Agora ateniană, trebuie să plătești 20 de euro. 

Un tur cu ghid de 6 ore către Delfi este 100 euro/persoană, în plin sezon, fără a mai adăuga cheltuielile extra pentru mâncare și suveniruri la fiecare popas.

De asemenea, accesul la Muzeul Național de Arheologie unde poți admira statui spectaculoase și multe exponate grecești, egiptene și romane, te costă 10 euro.

Mâncarea:

Este recomandat să cumperi de la supermarket, unde mâncarea este mai ieftină. La restaurantele ateniene, meniurile sunt ceva mai scumpe:

  • Souvlaki cu cartofi prăjiți și o băutură răcoritoare: 20 de euro;
  • Musaka și ciocolată caldă – 20 de euro;
  • Un pahar cu suc de pepene  – 9 euro;
  • Un milkshake – 4 euro;
  • Gyros – între 5 și 10 euro, în funcție de gramaj;
  • O înghețată cu căpșuni și Cola-Cola cu lămâie și cuburi de gheață (fără taxă extra) – 11 euro;
  • Măsline – între 3 și 8 euro/kilogramul;
  • Friptură de cocoș cu sos – 11 euro.

Transportul: O cursă de taxi poate costa în jur de 20 de euro, în funcție de distanță.

Pentru că Atena este un oraș aglomerat, taximetristul poate întârzia și 30 de minute, iar unii chiar anulează cursele.

De aceea, este recomandat metroul, fiind facil și rapid.

Costă 4 euro biletul, cu o valabilitate de 24 ore. Asta înseamnă 24 de euro.

Suveniruri: 6-10 euro o figurină, 30 de euro o carte cu ilustrații;

TOTAL: în jur de 1100 euro 

Sursa Foto: Profimedia | Shutterstock

