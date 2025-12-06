Prima pagină » Actualitate » Ce tarif are Moş Crăciun în 2025, cu barbă naturală sau artificială. Care este cea mai ieftină opţiune

Ce tarif are Moş Crăciun în 2025, cu barbă naturală sau artificială. Care este cea mai ieftină opţiune

06 dec. 2025, 11:54, Actualitate
Moș Crăciun rămâne o tradiție populară, dar costurile pentru o vizită au crescut semnificativ. Cei care doresc o variantă mai accesibilă pot închiria costume, cu prețuri începând de la 100 de lei pe zi, conform Libertatea.

Să-l chemi pe Moş Crăciun pentru a împărţi cadourile copiilor a devenit o tradiţie tot mai populară în România. Iar în 2025, preţurile pentru acest serviciu au crescut cu 20% faţă de anul trecut, potrivit Antena 3. O singură întâlnire cu Moşul poate ajunge și la 1.000 de lei.A

Acasă, la şcoală sau la petrecerile corporate, Moş Crăciun este invitat să aducă zâmbete pe chipurile copiilor.

„Cel mai căutat pachet al nostru este cel cu Moş Crăciun şi Crăciuniţă. Durează în medie cam 35-45 de minute şi costă în jur de 550 de lei. Contextul actual ne-a împins şi pe noi să luăm o decizie: avem o majorare de 10%”, a precizat Lavinia Andrei, administrator firmă de evenimente.

Autenticitatea face diferența

Un alt factor care influenţează costul este autenticitatea. Moşul cu barbă naturală poate costa cu 200 de lei mai mult decât cel cu barbă artificială. „Moşul cu barbă naturală este undeva la 500 de lei, iar cel cu barbă artificială, 300-350”, a adăugat Lavinia. În plus, pentru 150 de lei în plus, Moşul poate veni însoţit de personaje precum Grinch, care adaugă o notă amuzantă şi surprinzătoare evenimentului.

Închirierea costumului, varianta economică

Pentru cei care preferă o variantă mai economică, închirierea unui costum rămâne o opţiune populară. Preţurile pentru costumele de Moş Crăciun pornesc de la 100 de lei pe zi, oferind posibilitatea părinţilor sau altor membri ai familiei să preia acest rol festiv.

Alexandru, un Moş Crăciun cu experienţă, de peste cinci ani, a început această activitate la sugestia fiicei sale, care l-a întrebat dacă poate fi el „Moşul”.

„Trebuie o interacţiune directă, din suflet şi din inimă. Moşul trebuie să simtă personalitatea fiecărui copil”, a explicat Moș Alexandru.

Cererea cea mai mare pentru astfel de servicii este în Ajunul Crăciunului, iar preţurile variază în funcţie de oră. „Preţul pentru o vizită în ziua de Crăciun pleacă de la 500 de lei în prima parte a zilei şi poate ajunge chiar şi la 1.000 de lei”, a adăugat el.

