Bulgaria devine destinația de top pentru pensionarii europeni. Ce beneficii au seniorii în țara de la Mara Neagră

17 ian. 2026, 12:23, Turism
Bulgaria devine una dintre cele mai atractive destinații europene pentru pensionari, în special pentru cei din Europa de Vest, care caută un trai liniștit, sigur și accesibil din punct de vedere financiar. Presa bulgară și publicații internaționale arată că țara de la Marea Neagră intră în topul preferințelor seniorilor care vor să-și petreacă anii de pensie într-un mediu plăcut, fără costurile ridicate din statele occidentale.

Potrivit 24 Ceasa, Bulgaria este apreciată în special pentru raportul foarte bun dintre calitatea vieții și cheltuielile lunare. Cu o pensie medie occidentală, un cuplu poate duce un trai confortabil, beneficiind de locuințe accesibile, mâncare de calitate și servicii medicale la prețuri mult mai mici decât în Germania, Franța sau Marea Britanie.

Viață bună cu buget moderat

Experții în relocare și publicațiile economice arată că, în orașe precum Varna, Burgas sau Plovdiv, un pensionar poate trăi decent cu 900–1.200 de euro pe lună. Aici sunt incluse chiria, utilitățile, mâncarea și transportul. În localitățile mai mici sau în zonele rurale, costurile pot fi chiar mai mici.

Burgas, Bulgaria

Burgas, Bulgaria

Prețurile la locuințe sunt și ele avantajoase. Apartamentele de pe litoralul Mării Negre sau din orașele istorice sunt considerabil mai ieftine decât în Spania, Italia sau Portugalia, țări tradițional alese de pensionari.

Climă: și mare și munte

Bulgaria oferă un climat echilibrat, cu veri calde și ierni blânde pe litoral, dar și cu stațiuni montane unde aerul curat și peisajele atrag iubitorii de natură. Orașe ca Varna și Burgas combină avantajele mării cu infrastructură medicală bună și comunități internaționale în creștere.

Varna, Bulgaria

Varna, Bulgaria

Plovdiv, unul dintre cele mai vechi orașe locuite din Europa, atrage pensionarii care sunt interesați de cultură, istorie și un ritm de viață mai calm.

Plodiv, Bulgaria

Plodiv, Bulgaria

Sănătate și siguranță

Un alt argument important este accesul la servicii medicale. Deși sistemul public are limitările sale, clinicile private oferă consultații și tratamente la costuri mult sub media occidentală. Pentru pensionarii străini, asigurările medicale sunt relativ accesibile, iar personalul medical vorbește frecvent limbi străine.

Integrare europeană

Intrarea Bulgariei în spațiul Schengen și adoptarea monedei euro sporesc atractivitatea țării pentru cetățenii UE. Mobilitatea este mai ușoară, iar barierele administrative scad, ceea ce face mutarea definitivă mai simplă pentru seniorii din alte state.

Specialiștii în migrație și turism rezidențial susțin că Bulgaria devine o alternativă serioasă la destinații clasice precum Spania, Grecia sau Portugalia. Costurile mai mici, aglomerația redusă și stilul de viață relaxat sunt argumente tot mai convingătoare.

