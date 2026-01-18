Care sunt trendurile în vacanțele din 2026: de la turism astronomic, la experiențe solo

Dacă ai în plan să călătorești anul acesta, poți să te inspiri din tendințele pe 2026. Experiențe precum observarea stelelor, excursii care îți trezesc amintiri din copilărie sau călătorii solo pe un vas de croazieră devin din ce în ce mai populare, arată presa internațională.

Turismul astronomic

Turismul astronomic a devenit o tendință globală în ultimii ani și se așteaptă să crească și mai puternic în 2026.

În loc să caute doar peisaje maiestuoase, tot mai mulți turiști își îndreaptă atenția către turismul nocturn. De exemplu, eclipsa totală de soare din 12 august este considerată un factor cheie care determină tendința turismului astronomic în 2026.

Printre destinațiile ideale pentru a admira cerul înstelat se numără Deșertul Atacama (Chile), Rezervația Aoraki Mackenzie (Noua Zeelandă) și Arizona (SUA). În special statul Utah din SUA este considerat cel mai remarcabil, având cel mai mare număr de parcuri de observare a cerului certificate din lume , cu 26.

Potrivit agenției de turism Intrepid, tururile pentru a vedea eclipsa totală de soare din 2026 s-au umplut rapid. Datorită cererii mari, numărul de călătorii în Egipt în 2027 s-a dublat. Majoritatea rezervărilor sunt persoane de vârstă mijlocie și familii, lucru care demonstrează cât de atractiv a devenit acest tip de turism.

Turismul nostalgic

Majoritatea oamenilor adoră experiențele care îi duc înapoi în copilărie. Iar acum, călătorii caută din ce în ce mai mult ceva similar, încercând să recreeze amintiri din copilărie ca adulți. Printre destinațiile populare se numără orașe pitorești și aventuri care evocă un sentiment de nostalgie.

„Am observat că clienții sunt din ce în ce mai atrași de călătoriile care le trezesc sentimente magice din copilărie, fie că este vorba de dormitul într-o casă în copac sau de o aventură cowboy”, a declarat James Turner, fondatorul 360 Private Travel.

Potrivit lui James Turner, călătorii de astăzi caută experiențe autentice care pot aduce bucurie. El consideră că „turismul nostalgic” va continua să influențeze puternic alegerile și planurile de călătorie în următorii ani, deoarece această tendință este legată de emoții și de dorința de a reveni la valorile simple ale vieții.

Experiențele solo

Fie pentru că tot mai mulți oameni aleg să rămână singuri, fie pentru că decid că nu vor să aștepte ca prietenii sau partenerii să fie liberi să călătorească împreună, vacanțele solo sunt în creștere.

True Traveller a înregistrat o creștere constantă a achizițiilor de rezervări individuale de călătorie pentru toate grupele de vârstă.

„Călătorii sunt din ce în ce mai încrezători că pot merge singuri”, spune directorul general Tim Riley. „Destinațiile care sunt puțin în afara traseelor ​​turistice obișnuite, dar cu infrastructura bună, cum ar fi Bali, Thailanda și Japonia, sunt în fruntea popularității printre călătorii singuri.”

Între timp, nici croazierele nu mai sunt văzute doar ca o vacanță în cuplu.

„Cererea de croaziere solo a crescut vertiginos, călătorii care aleg că meargă singuri în vacanțe reprezentând acum aproape 13% din totalul rezervărilor noastre”, spune Will Sarson, director de produs la Riviera Travel.

„Dintre cei care călătoresc independent, 64% optează pentru un itinerariu conceput exclusiv pentru oaspeți solo, ceea ce arată că tot mai mulți oameni caută independența călătoriilor solo, în confortul și camaraderia unui grup de exploratori cu aceleași interese.”

Compania de turism va lansa chiar și o navă creată exclusiv pentru călătorii solo în 2027.

