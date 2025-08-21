Turiștii sunt revoltați de nota de plată primită la un bar din Italia / „Am fost suprataxați pentru MUZICĂ!”

Turiștii din Italia sunt revoltați când află că plătesc o taxă în plus la nota de plată emisă de barul sau restaurantul în care au consumat. Este vorba despre taxa „coperto”.

Potrivit RaiNews, în orașul italian Ostuni, patru turiști care au achitat o notă de plată la un bar au fost luați prin surprindere. Au descoperit că aveau de plătit un cost suplimentar, fiind „taxați pentru muzica” din restaurant!

Patru turiști, suprataxați pentru muzică

Turiștii n-au consumat decât:

un suc natural (5 euro fiecare);

două cocktail-uri cu alcool – Negroni și Mojito (15 euro);

un cocktail fără alcool Mojito (10 euro);

gustări stuzzichini ricc (20 de euro);

muzica: 4 x 2 euro

Cu toate că au plătit pentru băuturi și gustări, turiștii au fost taxați și pentru muzica dată de DJ. Asta înseamnă 2 euro/persoană, adică 8 euro.

În total, au plătit 73 de euro.

2 euro – taxa pe muzică

„Muzica a fost într-adevăr foarte bună”, își amintesc clienții barului din Apulia. „Dar nimeni nu se aștepta să fie taxat pentru muzica de fundal, oferită de un DJ”.

Cei patru clienți nu și-au dat seama că trebuie să plătească câte doi euro pe lângă nota de plată.

„Suprataxa pentru muzică” ar putea fi o altă modalitate de a ne referi la obișnuita „taxă de servire” cu care suntem cu toții obișnuiți.

Ce este taxa „coperto”

Taxa „coperto” din restaurantele din Italia este percepută pentru acoperirea costurilor legate de utilizarea mesei, tacâmurilor, feței de masă, șervețelelor și pâinii oferite la începutul mesei, potrivit „My Corner of Italy”. Nu este un bacșiș, ci o taxă obligatorie pe care fiecare client trebuie să o plătească, indiferent dacă a comandat sau nu mâncare.

Valoarea taxei „coperto” variază între 1 și 5 euro de persoană, în funcție de restaurant și oraș. În cazul unui cuplu de turiști care a mâncat la o pizzerie, nota de plată a inclus și taxa „coperto” de 4 euro.

Sursa Foto: Envato

