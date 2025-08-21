Prima pagină » Economic » Macroeconomie » Turism » Turiștii sunt revoltați de nota de plată primită la un bar din Italia / „Am fost suprataxați pentru MUZICĂ!”

Turiștii sunt revoltați de nota de plată primită la un bar din Italia / „Am fost suprataxați pentru MUZICĂ!”

21 aug. 2025, 20:28, Turism
Turiștii sunt revoltați de nota de plată primită la un bar din Italia / „Am fost suprataxați pentru MUZICĂ!”

Turiștii din Italia sunt revoltați când află că plătesc o taxă în plus la nota de plată emisă de barul sau restaurantul în care au consumat. Este vorba despre taxa „coperto”.

Potrivit RaiNews, în orașul italian Ostuni, patru turiști care au achitat o notă de plată la un bar au fost luați prin surprindere. Au descoperit că aveau de plătit un cost suplimentar, fiind „taxați pentru muzica” din restaurant!

Patru turiști, suprataxați pentru muzică

Turiștii n-au consumat decât:

  • un suc natural (5 euro fiecare);
  • două cocktail-uri cu alcool – Negroni și Mojito (15 euro);
  • un cocktail  fără alcool  Mojito (10 euro);
  • gustări stuzzichini ricc (20 de euro);
  • muzica: 4 x 2 euro

Cu toate că au plătit pentru băuturi și gustări, turiștii au fost taxați și pentru muzica dată de DJ. Asta înseamnă 2 euro/persoană, adică 8 euro.

În total, au plătit 73 de euro.

2 euro – taxa pe muzică

„Muzica a fost într-adevăr foarte bună”, își amintesc clienții barului din Apulia. „Dar nimeni nu se aștepta să fie taxat pentru muzica de fundal, oferită de un DJ”.

Cei patru clienți nu și-au dat seama că trebuie să plătească câte doi euro pe lângă nota de plată.

„Suprataxa pentru muzică” ar putea fi o altă modalitate de a ne referi la obișnuita „taxă de servire” cu care suntem cu toții obișnuiți.

Ce este taxa „coperto”

Taxa „coperto” din restaurantele din Italia este percepută pentru acoperirea costurilor legate de utilizarea mesei, tacâmurilor, feței de masă, șervețelelor și pâinii oferite la începutul mesei, potrivit „My Corner of Italy”. Nu este un bacșiș, ci o taxă obligatorie pe care fiecare client trebuie să o plătească, indiferent dacă a comandat sau nu mâncare.

Valoarea taxei „coperto” variază între 1 și 5 euro de persoană, în funcție de restaurant și oraș. În cazul unui cuplu de turiști care a mâncat la o pizzerie, nota de plată a inclus și taxa „coperto” de 4 euro.

Sursa Foto: Envato

Autorul recomandă: Un oraș german ar putea deveni destinația de TOP a verii: Alternativa ideală la Paris, Veneția și Barcelona, afectate de caniculă și „supraturism”

Citește și

TURISM Roșia Montana ar putea deveni o zonă turistică prin programul “Adoptă o casă”. Studenți la arhitectură lucrează la restaurarea caselor din comună
22:43, 19 Aug 2025
Roșia Montana ar putea deveni o zonă turistică prin programul “Adoptă o casă”. Studenți la arhitectură lucrează la restaurarea caselor din comună
DESTINAȚII Strigător la cer! Cât a ajuns să coste un SUC de 250 ml la Castelul Cantacuzino din Bușteni: „Să mai aud eu că e nașpa la Mamaia”
17:58, 18 Aug 2025
Strigător la cer! Cât a ajuns să coste un SUC de 250 ml la Castelul Cantacuzino din Bușteni: „Să mai aud eu că e nașpa la Mamaia”
TURISM Cât l-a costat pe un turist român o vacanță de 5 nopți în ATENA, în vara anului 2025: De la mâncare, transport și cazare la atracții turistice
20:58, 14 Aug 2025
Cât l-a costat pe un turist român o vacanță de 5 nopți în ATENA, în vara anului 2025: De la mâncare, transport și cazare la atracții turistice
TURISM Una dintre cele mai vizitate țări de către români renunță la sistemul HOTELIER all-inclusive
10:51, 13 Aug 2025
Una dintre cele mai vizitate țări de către români renunță la sistemul HOTELIER all-inclusive
TURISM În plin sezon estival, plajele românești sunt pustii. Care sunt cauzele
22:30, 31 Jul 2025
În plin sezon estival, plajele românești sunt pustii. Care sunt cauzele
JOBURI Din 16.000 de candidați, numai două românce s-au ales cu JOBUL DE VIS. Sunt plătite să călătorească, dar trebuie să îndeplinească o condiție
20:15, 31 Jul 2025
Din 16.000 de candidați, numai două românce s-au ales cu JOBUL DE VIS. Sunt plătite să călătorească, dar trebuie să îndeplinească o condiție
Mediafax
Rezerviștii din București și Ilfov au primit 'ordine de chemare'. Explicațiile MApN
Digi24
Prima reacție a părinților tinerilor uciși la 2 Mai, după aflarea sentinței definitive a lui Vlad Pascu
Cancan.ro
BREAKING! Ioan Mateescu S-A SINUCIS. Ce i-a spus soției înainte cu puțin timp să își ia viața e tulburător
Prosport.ro
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
Adevarul
Scene șocante: un bătrân cardiac de 70 de ani, pus la pământ cu genunchiul pe cap și încătușat de polițiștii locali. Bărbatul a ajuns la spital
Mediafax
Ce spune Ilie Bolojan despre posibila sa demisie. Declarații neașteptate
Click
Un oraș pierdut în junglă, redescoperit cu ajutorul unei scrisori vechi de 327 de ani
Wowbiz
El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1! Cătălin plecase de acasă pentru a-i duce un cadou Georgianei
Antena 3
Crimă șocantă în Craiova: O profesoară a fost ucisă de soț chiar în fața fetiței lor de 11 ani. Poștașul ar fi auzit strigătele femeii
Digi24
VIDEO Rezerviștii armatei române din București și Ilfov au primit „ordine de chemare”. Explicațiile Ministerului Apărării
Cancan.ro
Mesajul de ADIO al tânărului care s-a sinucis pe A1! Mama lui a cedat...
Ce se întâmplă doctore
Operațiile estetice au traumatizat-o pe Ella Vișan, iubita lui Andrei de la Insula Iubirii! Prin ce chinuri a trecut tânăra în ultimul an: „Acolo e dezastru, am anumite dureri chiar și aici pe Insulă”
observatornews.ro
Câţi bani vor lua lunar românii care aleg să primească pensia privată pe mai mult de 8 ani
StirileKanalD
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
KanalD
Cum ar fi putut fi salvată Georgiana, tânăra care a murit pe A1 alături de iubitul ei! Aceasta ar fi lăsat un mesaj cu subînțeles pe rețelele sociale
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
2025: Vizita medicală pentru permis auto dacă ai peste 70 de ani. Care este intervalul și ce trebuie să faci
Descopera.ro
CONFIRMAT: Este sau NU aerul de la mare bun pentru tine?
Capital.ro
TAXĂ specială pentru gunoi. Primăria pregătește schimbarea pentru utilizatorii casnici și non-casnici: Pentru acoperirea costurilor serviciului
Evz.ro
Externat dintr-un spital privat, reinternat la stat. Cine plătește tratamentul și cum se stabilește. Document
A1
Câte operații estetice are ispita Naba Salem de la Insula Iubirii 2025. Doar la bust a făcut 7 intervenții
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Ultimul mesaj transmis de adolescentul care s-a aruncat în fața TIR-ului alături de iubita lui de 14 ani! Mama acestuia este devastată de durere
RadioImpuls
HOROSCOP 22 august 2025. O zodie este pusă la grea încercare! O așteaptă pierderi financiare și trădări. Primește lovitura de care se temea cel mai mult!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Măgarule, noaptea trecută ziceai că sunt o femeie de vis
Descopera.ro
Cercetătorii au creat cea mai sintetică formă de viață de pe Pământ
TRAGEDIE O parașutistă a MURIT după ce a căzut în gol de la aproape 5.000 de metri. Motivele pentru care polițiștii cred că este vorba de o sinucidere
20:05
O parașutistă a MURIT după ce a căzut în gol de la aproape 5.000 de metri. Motivele pentru care polițiștii cred că este vorba de o sinucidere
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan a avut parte de o primire călduroasă la Roșia Montana: „Trebuie să valorificăm acest sit UNESCO unic care poate aduce milioane de turiști”
20:01
Nicușor Dan a avut parte de o primire călduroasă la Roșia Montana: „Trebuie să valorificăm acest sit UNESCO unic care poate aduce milioane de turiști”
POLITICĂ PNL nu îl susține pe Drulă la alegerile pentru primăria Capitalei. Ilie Bolojan spune că liberalii au propriul candidat
20:01
PNL nu îl susține pe Drulă la alegerile pentru primăria Capitalei. Ilie Bolojan spune că liberalii au propriul candidat
EXTERNE Efectul politicii Administrației Trump: Numărul de imigranți din SUA a scăzut cu 1,5 MILIOANE între ianuarie și iunie
20:01
Efectul politicii Administrației Trump: Numărul de imigranți din SUA a scăzut cu 1,5 MILIOANE între ianuarie și iunie
SPORT Sport Arena Streetball pregătește un weekend SPECTACULOS în Timișoara
19:51
Sport Arena Streetball pregătește un weekend SPECTACULOS în Timișoara
VIDEO Bolojan nu și-a pus problema să DEMISIONEZE, chiar dacă stă cu „mandatul pe masă”
19:42
Bolojan nu și-a pus problema să DEMISIONEZE, chiar dacă stă cu „mandatul pe masă”