Prima pagină » Turism » Un oraș german ar putea deveni destinația de TOP a verii: Alternativa ideală la Paris, Veneția și Barcelona, afectate de caniculă și „supraturism”

Un oraș german ar putea deveni destinația de TOP a verii: Alternativa ideală la Paris, Veneția și Barcelona, afectate de caniculă și „supraturism”

21 aug. 2025, 18:55, Turism
Un oraș german ar putea deveni destinația de TOP a verii: Alternativa ideală la Paris, Veneția și Barcelona, afectate de caniculă și „supraturism”

Un oraș german ar putea deveni noua destinație de top a verii  din cauza fenomenului post-pandemic de „supraturism” din Vestul Europei. Primăriile și locuitorii orașelor vestice încearcă să găsească o soluție pentru a preveni fenomenul „supraturismului”.

Numărul mare de turiști a contribuit la creșterea aglomerației urbane, scumpirea chiriilor și degradare accelerată. Multe familii au de suferit pentru că nu găsesc locuințe cu „chirii acceptabile”.  Autoritățile orașelor afectate introduc noi taxe de intrare și și depun eforturi legislative pentru a nu le mai permite companiilor Airbnb și Booking să le ofere turiștilor chirii accesibile.

Un oraș german, o alternativă la Parisul care suferă de „supraturism”

În timp ce Paris, Barcelona, Veneția și Atena sunt perturbate de „supraturism”, un oraș german încearcă să atragă cât mai mulți turiști. Berlinul ar putea fi un „antidot” la „supraturismul” care a devastat Vestul Europei în epoca post-pandemică.

Capitala germană, promovată prin arta stradală, palatele prusace și cluburile tehno, plus cârciumile cu berea germană renumită pentru gust, ar putea „aspira” o parte din grămada de turiști care năvălesc peste Paris, Roma și Barcelona. De asemenea, turiștii pot savura delicatese ale bucătăriei germane:

  • plăcinte cu mere;
  • cârnați;
  • friptură marinată și cartofi cu crutoane;
  • sandviș cu pește, murături și ceapă.

În Germania este mai răcoare pe durata verii, iar prețurile sunt în limita decenței pentru turiștii cu veniturile modeste. În plus, Berlinul este pustiu pe timp de vară, când mulți berlinezi sunt plecați peste hotare.

Capitala Germaniei, un oraș verde cu palate, muzee, bordeluri și prețuri moderate

Și nu ne oprim aici cu avantajele! Bărbații singuri ar avea un motiv în plus să călătorească la Berlin: prostituția în Germania este legală și există numeroase bordeluri și escorte care prestează servicii sexuale. Potrivit VisitBerlin,  este printre „cele mai verzi orașe ale Europei”. În ultimii ani, autoritățile locale au luat măsuri drastice pentru protejarea mediului și reducerea emisiilor.

„Chiar nu avem probleme cu supraturismul. Suntem un oraș foarte verde, cu multe opțiuni pentru înot și multă umbră… Cred că acest lucru va câștiga în importanță în viitor”, a spus purtătorul de cuvânt al Consiliului turistic VisitBerlin, Christian Taenzler pentru Reuters.

„Prețurile din Berlin sunt absolut moderate”, a declarat Jan Philipp Bubinger, partenerul administrativ al restaurantului Staendige Vertretung.

Turiștii pot vizita Turnul TV, fostul palat imperial al kaiserului, Poarta Brandenburg, Parlamentul german (Reichstag), Catedrala din Berlin și Potsdamer Platz.

Statistici: Berlinul stă prost la turism după pandemia de COVID

Populația Berlinului este de 4 milioane de locuitori și a avut în prima parte a anului numai 5,9 milioane de vizitatori în prima parte a anului, potrivit oficiului de statistică Berlin-Brandenburg.  Turismul este în scădere pentru Capitala Germaniei.  Înainte de pandemie, Berlinul avea anual 14 milioane de turiști, cu 34 de milioane de cazări înregistrate.

În anul 2023, turismul a generat 4,6% din producția Berlinului. Turismul reprezintă 14% din economia locală din Paris și Roma și 8% din cea din Madrid. În 2024, Parisul a fost vizitat de 48 milioane de turiști, Veneția 6 milioane, Roma 8-10 milioane, Atena 7 milioane,  iar Barcelona a avut 20 milioane de turiști.

Sursa Foto: Shutterstock

Autorul recomandă: Orașul celebru care caută urgent locuitori. Cei care decid să se mute primesc locuință gratuită

Citește și

ULTIMA ORĂ Nicușor Dan a avut parte de o primire călduroasă la Roșia Montana: „Trebuie să valorificăm acest sit UNESCO unic care poate aduce milioane de turiști”
20:01
Nicușor Dan a avut parte de o primire călduroasă la Roșia Montana: „Trebuie să valorificăm acest sit UNESCO unic care poate aduce milioane de turiști”
TURISM Anunț important pentru românii care călătoresc în SUA: Vor intra în vigoare noi dispoziții pentru posesorii de vize
16:41
Anunț important pentru românii care călătoresc în SUA: Vor intra în vigoare noi dispoziții pentru posesorii de vize
TURISM Programul „Litoralul pentru toți” vine cu oferte imbatabile. Cât costă o noapte de cazare la mare, de la 1 septembrie
14:36
Programul „Litoralul pentru toți” vine cu oferte imbatabile. Cât costă o noapte de cazare la mare, de la 1 septembrie
VIDEO O poveste italiană în inima Transilvaniei: „Grădinile lui ZOE”, colțul de Rai din Banpotoc
15:20, 19 Aug 2025
O poveste italiană în inima Transilvaniei: „Grădinile lui ZOE”, colțul de Rai din Banpotoc
ACTUALITATE Tensiuni în GRECIA: românii și bulgarii cumpără case de vacanță în Halkidiki și le închiriază la „negru”. Guvernul, chemat să intervină de urgență
14:44, 19 Aug 2025
Tensiuni în GRECIA: românii și bulgarii cumpără case de vacanță în Halkidiki și le închiriază la „negru”. Guvernul, chemat să intervină de urgență
ECONOMIE Atena, un „SMART CITY” în devenire: Economia unei țări care era acum 14 ani în pragul falimentului, refăcută de o putere asiatică
17:41, 17 Aug 2025
Atena, un „SMART CITY” în devenire: Economia unei țări care era acum 14 ani în pragul falimentului, refăcută de o putere asiatică
Mediafax
Rezerviștii din București și Ilfov au primit 'ordine de chemare'. Explicațiile MApN
Digi24
Prima reacție a părinților tinerilor uciși la 2 Mai, după aflarea sentinței definitive a lui Vlad Pascu
Cancan.ro
BREAKING! Ioan Mateescu S-A SINUCIS. Ce i-a spus soției înainte cu puțin timp să își ia viața e tulburător
Prosport.ro
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
Adevarul
Scene șocante: un bătrân cardiac de 70 de ani, pus la pământ cu genunchiul pe cap și încătușat de polițiștii locali. Bărbatul a ajuns la spital
Mediafax
Ce spune Ilie Bolojan despre posibila sa demisie. Declarații neașteptate
Click
Un oraș pierdut în junglă, redescoperit cu ajutorul unei scrisori vechi de 327 de ani
Wowbiz
El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1! Cătălin plecase de acasă pentru a-i duce un cadou Georgianei
Antena 3
Crimă șocantă în Craiova: O profesoară a fost ucisă de soț chiar în fața fetiței lor de 11 ani. Poștașul ar fi auzit strigătele femeii
Digi24
VIDEO Rezerviștii armatei române din București și Ilfov au primit „ordine de chemare”. Explicațiile Ministerului Apărării
Cancan.ro
Mesajul de ADIO al tânărului care s-a sinucis pe A1! Mama lui a cedat...
Ce se întâmplă doctore
Operațiile estetice au traumatizat-o pe Ella Vișan, iubita lui Andrei de la Insula Iubirii! Prin ce chinuri a trecut tânăra în ultimul an: „Acolo e dezastru, am anumite dureri chiar și aici pe Insulă”
observatornews.ro
Câţi bani vor lua lunar românii care aleg să primească pensia privată pe mai mult de 8 ani
StirileKanalD
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
KanalD
Cum ar fi putut fi salvată Georgiana, tânăra care a murit pe A1 alături de iubitul ei! Aceasta ar fi lăsat un mesaj cu subînțeles pe rețelele sociale
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
2025: Vizita medicală pentru permis auto dacă ai peste 70 de ani. Care este intervalul și ce trebuie să faci
Descopera.ro
CONFIRMAT: Este sau NU aerul de la mare bun pentru tine?
Capital.ro
TAXĂ specială pentru gunoi. Primăria pregătește schimbarea pentru utilizatorii casnici și non-casnici: Pentru acoperirea costurilor serviciului
Evz.ro
Externat dintr-un spital privat, reinternat la stat. Cine plătește tratamentul și cum se stabilește. Document
A1
Câte operații estetice are ispita Naba Salem de la Insula Iubirii 2025. Doar la bust a făcut 7 intervenții
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Ultimul mesaj transmis de adolescentul care s-a aruncat în fața TIR-ului alături de iubita lui de 14 ani! Mama acestuia este devastată de durere
RadioImpuls
HOROSCOP 22 august 2025. O zodie este pusă la grea încercare! O așteaptă pierderi financiare și trădări. Primește lovitura de care se temea cel mai mult!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Măgarule, noaptea trecută ziceai că sunt o femeie de vis
Descopera.ro
Cercetătorii au creat cea mai sintetică formă de viață de pe Pământ