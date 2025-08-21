Un oraș german ar putea deveni noua destinație de top a verii din cauza fenomenului post-pandemic de „supraturism” din Vestul Europei. Primăriile și locuitorii orașelor vestice încearcă să găsească o soluție pentru a preveni fenomenul „supraturismului”.

Numărul mare de turiști a contribuit la creșterea aglomerației urbane, scumpirea chiriilor și degradare accelerată. Multe familii au de suferit pentru că nu găsesc locuințe cu „chirii acceptabile”. Autoritățile orașelor afectate introduc noi taxe de intrare și și depun eforturi legislative pentru a nu le mai permite companiilor Airbnb și Booking să le ofere turiștilor chirii accesibile.

Un oraș german, o alternativă la Parisul care suferă de „supraturism”

În timp ce Paris, Barcelona, Veneția și Atena sunt perturbate de „supraturism”, un oraș german încearcă să atragă cât mai mulți turiști. Berlinul ar putea fi un „antidot” la „supraturismul” care a devastat Vestul Europei în epoca post-pandemică.

Capitala germană, promovată prin arta stradală, palatele prusace și cluburile tehno, plus cârciumile cu berea germană renumită pentru gust, ar putea „aspira” o parte din grămada de turiști care năvălesc peste Paris, Roma și Barcelona. De asemenea, turiștii pot savura delicatese ale bucătăriei germane:

plăcinte cu mere;

cârnați;

friptură marinată și cartofi cu crutoane;

sandviș cu pește, murături și ceapă.

În Germania este mai răcoare pe durata verii, iar prețurile sunt în limita decenței pentru turiștii cu veniturile modeste. În plus, Berlinul este pustiu pe timp de vară, când mulți berlinezi sunt plecați peste hotare.

Capitala Germaniei, un oraș verde cu palate, muzee, bordeluri și prețuri moderate

Și nu ne oprim aici cu avantajele! Bărbații singuri ar avea un motiv în plus să călătorească la Berlin: prostituția în Germania este legală și există numeroase bordeluri și escorte care prestează servicii sexuale. Potrivit VisitBerlin, este printre „cele mai verzi orașe ale Europei”. În ultimii ani, autoritățile locale au luat măsuri drastice pentru protejarea mediului și reducerea emisiilor.

„Chiar nu avem probleme cu supraturismul. Suntem un oraș foarte verde, cu multe opțiuni pentru înot și multă umbră… Cred că acest lucru va câștiga în importanță în viitor”, a spus purtătorul de cuvânt al Consiliului turistic VisitBerlin, Christian Taenzler pentru Reuters.

„Prețurile din Berlin sunt absolut moderate”, a declarat Jan Philipp Bubinger, partenerul administrativ al restaurantului Staendige Vertretung.

Turiștii pot vizita Turnul TV, fostul palat imperial al kaiserului, Poarta Brandenburg, Parlamentul german (Reichstag), Catedrala din Berlin și Potsdamer Platz.

Statistici: Berlinul stă prost la turism după pandemia de COVID

Populația Berlinului este de 4 milioane de locuitori și a avut în prima parte a anului numai 5,9 milioane de vizitatori în prima parte a anului, potrivit oficiului de statistică Berlin-Brandenburg. Turismul este în scădere pentru Capitala Germaniei. Înainte de pandemie, Berlinul avea anual 14 milioane de turiști, cu 34 de milioane de cazări înregistrate.

În anul 2023, turismul a generat 4,6% din producția Berlinului. Turismul reprezintă 14% din economia locală din Paris și Roma și 8% din cea din Madrid. În 2024, Parisul a fost vizitat de 48 milioane de turiști, Veneția 6 milioane, Roma 8-10 milioane, Atena 7 milioane, iar Barcelona a avut 20 milioane de turiști.

Sursa Foto: Shutterstock

