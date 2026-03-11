WhatsApp introduce un control parental mai strict pentru preadolescenți

Noile controale introduse de WhatsApp permit părinților și tutorilor să gestioneze complet aplicația pentru copiii care au sub 13 ani.

WhatsApp , deținută de Meta, a anunțat introducerea conturilor WhatsApp gestionate de părinți pentru iPhone și Android , care pot fi configurate și administrate în numele unui copil.

WhatsApp introduce un control parental mai stric pentru preadolescenți

Concepute special pentru utilizarea WhatsApp de către preadolescenți (sub 13 ani), firma a declarat că noile controale permit părinților să controleze și să limiteze experiența WhatsApp a copilului lor la mesagerie și apeluri, relatează Express.

Mai exact, părinții sau tutorii vor putea alege cine poate contacta contul copilului, inclusiv la ce grupuri de chat WhatsApp se pot alătura. Administratorii conturilor copiilor pot, de asemenea, vizualiza solicitările de mesaje de la contacte necunoscute și pot controla setările de confidențialitate ale contului după cum consideră de cuviință.

WhatsApp a declarat că conturile gestionate de părinți vor fi lansate „în lunile următoare” și a precizat că toate mesajele trimise cu un cont gestionat vor fi criptate end-to-end în același mod în care sunt conversațiile obișnuite pe WhatsApp.

Compania a mai precizat că nu va folosi informații din conturile gestionate de părinți în scopuri publicitare și că noua funcție respectă reglementările privind siguranța și confidențialitatea copiilor.

„Pentru început, părinții vor avea nevoie de telefonul pe care l-au cumpărat pentru membrul familiei lor și de propriul dispozitiv, unul lângă altul, pentru a-și conecta conturile”, a declarat WhatsApp.

