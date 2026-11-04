Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene caută soluții pentru finalizarea proiectelor PNRR ajunse într-un stadiu avansat de execuție: „Vom încerca toate modalitățile legale”

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), Mihai Alexandru Ghigiu, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că autoritățile caută soluții pentru finalizarea proiectelor din PNRR care au ajuns într-un stadiu avansat de execuție. Acestea ar urma să fie continuate cu ajutorul altor fonduri europene, fie prin alocări de la bugetul național.

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„Vom încerca toate modalităţile legale, atât pe fonduri europene, cât şi din bugetul naţional pentru a încheia investiţiile. Scopul nostru nu este să fugărim pe cineva sau să încercăm să recuperăm aceşti bani, ci este să ducem la bun sfârşit acele investiţii, care sunt esenţiale pentru comunităţile locale, mai ales, dar şi pentru economia României, în anumite cazuri. Vom face tot ceea ce se poate pentru a finaliza toate acele investiţii, vor fi şi excepţii, însă vom încerca să găsim cele mai bune variante”, a spus ministrul.

MIPE caută soluții pentru finalizarea proiectelor PNRR aflate în stadiu avansat cu bani europeni

În ceea ce privește autostrăzile care au pierdut finanțarea prin PNRR, Ghigiu a explicat că Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene discută cu Ministerul Transporturilor pentru a identifica surse alternative de finanțare. O parte dintre lucrări ar putea primi bani prin programul SAFE, în timp ce altele ar putea fi incluse în viitorul PPNR.

„O sumă din programul SAFE va fi alocată pentru autostrăzi, altele probabil le vom vedea fazate pentru viitorul PPNR (Planul pentru Parteneriat Naţional şi Regional) de data aceasta, însă suntem în discuţii cu Ministerul Transporturilor, vom identifica soluţii. Infrastructura este o prioritate atât a Ministerului Transporturilor, cât şi a MIPE, sunt convins că vom identifica soluţii”, a declarat Mihai Alexandru Ghigiu.

Ministrul a precizat că, în acest moment, nu există încă o evidență completă a proiectelor care au pierdut finanțarea prin PNRR. Datele centralizate până acum sunt preliminare și provin doar de la o parte dintre coordonatorii de reformă. Potrivit lui Ghigiu, proiectele care au depășit pragul de 80% în ceea ce privește stadiul de execuție vor avea prioritate, însă autoritățile analizează și posibilitatea continuării investițiilor mai puțin avansate prin alte programe europene.