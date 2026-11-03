Fostul ministru de Finanțe, Adrian Câciu, susține că raportul Finanțelor ascunde adevărata dimensiune a restanțelor din PNRR lăsate de Guvernul Bolojan: „Ce facem cu gaura?”

Fostul ministru de Finanțe, Adrian Câciu, a transmis într-o postare pe rețelele sociale că raportul publicat de Ministerul Finanțelor nu reflectă situația reală, deoarece nu include datoriile, ci doar execuția pe cash. Acesta a identificat o diferență de peste 22 de miliarde de lei la venituri și 27 de miliarde de lei la cheltuieli pentru primele 9 luni, comparativ cu programul inițial.

Adrian Câciu a contestat interpretarea oferită de „propaganda bolojenistă” raportului trimestrial de execuție bugetară publicat de Ministerul Finanțelor. Fostul ministru a explicat că publicarea raportului, aferent trimestrului al treilea, este firească în contextul comunicării iminente către INS a estimărilor privind PIB-ul pentru aceeași perioadă.

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„Am remarcat că s-a extaziat propaganda bolojenistă că a publicat MF raportul trimestrial al execuției bugetare. Le aduc aminte că este luna noiembrie, în câteva zile avem și estimările de PIB trimestrul III de la INS, așa că e normal să fie publicat si raportul MF la trimestrul III. Raportul cu datoria publică nu l-au actualizat e tot la iulie, acolo au uitat, pesemne, desi el se publică la maxim 45 de zile de la finalul lunii pentru care se face raportul”, a scris Adrian Câciu pe Facebook.

Adrian Câciu îl acuză pe Ilie Bolojan că a lăsat o gaură de 22,1 miliarde de lei în PNRR

Social-democratul susține că raportul publicat de Ministerul Finanțelor nu conține datoriile statului, ci este „raportul execuției pe cash, fără a fi cuprinse și sumele nedecontate”. Potrivit lui Câciu, raportul oficial nu reflectă nerealizările de venituri rezultate din granturile PNRR, precum și facturile care nu au fost decontate sau cheltuielile nerealizate conform programării bugetare pentru primele nouă luni ale anului.

Fostul ministru de Finanțe a explicat că diferențele semnalate au legătură cu modul de înregistrare în bugetul general consolidat a veniturilor provenite din granturile PNRR. Potrivit acestuia, veniturile din granturi nu sunt înregistrate în momentul în care banii sunt virați de Comisia Europeană, ci atunci când sunt efectuate cheltuielile eligibile, cu excepția părții aferente cofinanțării.

„Pe venituri, diferența nerealizată față de programul la 9 luni este de 22,1 miliarde lei. Pe cheltuieli, diferenta nedecontata/nerealizată față de programul la 9 luni este de 27,4 miliarde lei”, scrie Câciu.

Social-democratul a ridicat și problema responsabilității pentru aceste sume, întrebând cine va acoperi diferențele și acuzând actualul Executiv că nu prezintă public întreaga situație financiară a proiectelor finanțate prin PNRR.

„Cine achită diferența asta? Pîslaru? Bolojan? De ce nu se spune nimic de asta și ni se vorbește doar de riscul de a se ajusta și ce s-a realizat, încercând să se mute pisica pe guvernul Niculescu?”, a transmis fostul ministru.

Câciu cere explicații pentru diferențele din PNRR: „Ce facem cu gaura?”

Adrian Câciu susține că neîndeplinirea programării bugetare aferente PNRR trebuie analizată în contextul execuției bugetare din primele nouă luni ale anului 2026. Acesta afirmă că diferența de 22,1 miliarde de lei reprezintă doar componenta aferentă granturilor PNRR, în timp ce dezechilibrul bugetar ar fi mai amplu.

„Să le traduc: Bolojan a lăsat o gaură în PNRR în primele 9 luni din 2026 de 22,1 miliarde lei! Doar din PNRR că gaura bugetară e mai amplă…”, a afirmat Câciu.

Fostul ministru a precizat că cifrele invocate trebuie corelate cu raportarea din raportul semestrial și cu execuțiile bugetare ulterioare, inclusiv cu raportul aferent trimestrului al treilea. În finalul postării, Adrian Câciu a revenit asupra diferențelor semnalate și a cerut explicații privind modul în care acestea vor fi acoperite.