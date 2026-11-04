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Scădere masivă pentru criptomoneda prezidențială $TRUMP după ce republicanii au pierdut alegerile și controlul asupra Congresului

Scădere masivă pentru criptomoneda prezidențială $TRUMP după ce republicanii au pierdut alegerile și controlul asupra Congresului
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Memecoin-ul $TRUMP a scăzut cu peste 10%, ajungând la 1,43 dolari, pe fondul rezultatelor alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA, potrivit datelor de pe platforma CoinMarketCap.

Donald  Trump și-a lansat propria criptomonedă pe 17 ianuarie 2025, găzduită de platforma blockchain Solana.

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Numai 1 miliard de criptomonede au fost create, 800 milioane aparținând companiilor lui Trump. Celelalte 200 de milioane au fost lansate public pe piață. Pe 18 ianuarie, valoarea criptomonedelor  a ajuns la 27 miliarde.

În martie 2025, Financial Times raporta că proiectul cripto al lui Trump a generat câștiguri de 350 de milioane de dolari din vânzarea de jetoane și comisioane.

Inițitiva președintelui a fost aspru criticată de experții în etică, din cauza conflictelor de interese și pentru că nu văd legătura dintre proiectul făcut în scop de îmbogățire și atribuțiile prezidențiale.

Trump a promovat și a întreprins acțiuni care au dus la creterea valorii criptomonedei, contribiuind la o majorare a averii sale nete.

Sursa Foto: Shutterstock

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