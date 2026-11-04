Dorin Cioabă, cunoscut drept „regele romilor”, nevoit să cheme Salvarea, după ce polițiștii au descins la reședința sa. Oamenii legii au confiscat 18 tone de plumb și 50.000 de euro. Ce acuzații i se aduc

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au descins, miercuri 4 noiembrie, la reședința din județul Sibiu a lui Dorin Cioabă, autointitulat „regele romilor”, într-un dosar penal de evaziune fiscală. Prejuduciul este de aproape 723.000 de lei. Cioabă și un complice al acestuia sunt acuzați de topirea și comercializarea ilegală a plumbului, fără autorizație de mediu și fără a înregistra veniturile. În urma perchezițiilor au fost confiscate 18 tone de metal. La fața locului s-au prezentat și comisarii Gărzii de Mediu, care au aplicat amenzi în valoare de peste un sfert de milion de lei pentru prelucrarea ilegală a cinci tone de plumb, transmite Turnul Sfatului. Lui Cioabă i s-ar fi făcut în timpul intervenției autorităților.

Dorin Cioabă, cel cunoscut în spațiul public ca „regele romilor”, respinge acuzațiile care i se aduc și reclamă rele tratamente din partea autorităților care au descins pe proprietatea acestuia. Acesta menționează că deșeurile au fost găsite într-o clădire pe care a dat-o spre închirere, iar deșeurile descoperite nu sunt ale lui.

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Mai mult, acesta susține că cei care au alertat oamenii legii ar fi fost un grup de indivizi care terorizează locuitorii din zonă și cer taxă de protecție.

„În urma unor reclamații din comunitate, probabil de la oameni care solicită taxe de protecție, au avut loc descinderile. Au fost în mai multe case, dar nu la mine au fost găsite deșeurile, ci vizavi, într-o clădire pe care eu am închiriat-o altora. Deci nu sunt deșeurile mele”, declară Cioabă pentru TurnulSfatului.ro.

„Mi s-a făcut rău, de au fost nevoiți să cheme salvarea”

De asemenea, Dorin Cioabă acuză polițiștii că ar fi utilizat forța în exces și că i-ar fi aplicat rele tratamente, în ciuda bunăvoinței sale de a coopera.

„Au bătut la ușă, le-am deschis, mi-au arătat mandatele de percheziție, i-am poftit înăuntru, după care m-au trântit la pământ, pe burtă, mi-au pus piciorul pe spate cu mitraliera spre cap și m-au ținut așa 20 de minute. Până mi s-a făcut rău, de au fost nevoiți să cheme salvarea. S-au purtat în mod barbar, nici cu mafia nu te porți așa. Eu sunt un om pașnic, nu mă ascund, nu fug, le arătam ce voiau, dar ei m-au pus la pământ și pe mine și pe băiatul meu, în fața întregii familii. M-au umilit”, a declarat Dorin Cioabă pentru sursa citată.

„Regele romilor” spune că va reclama comportamentul agresiv al forțelor de ordine, dar și că va contesta amenzile primite din partea Gărzii de Mediu.

Comisarii Gărzii Naționale de Mediu au descoperit pe proprietatea lui Dorin Cioabă cinci tone de deșeuri de plumb și alte 200 de kg de aluminiu, fără documente de proveniență.

Plumbul ar fi fost topit și turnat în lingouri și elemente folosite la fabricarea ușilor pentru cabinetele de radiologie,

Ce au descoperit anchetatorii pe proprietatea lui Dorin Cioabă

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2023-2025, doi bărbați în vârstă de 57 și 47 de ani din Sibiu, prin intermediul a două societăți comerciale pe care le administrează, având ca obiect de activitate turnarea metalelor neferoase ușoare, au desfășurat activități de colectare, prelucrare, topire a materialelor neferoase, fără a deține autorizație de mediu.

Produsele rezultate în urma acestor activități (plăci, bare, lingouri și rulouri) ar fi fost comercializate de cei doi, fără ca sumele de bani încasate din activitățile comerciale prestate să fie înregistrate în contabilitate, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale.

Prejudiciul cauzat a fost estimat la aproximativ 723.000 de lei.

În urma activităților desfășurate, polițiștii au indisponibilizat aproximativ 18.000 de kilograme de plumb, în valoare de aproximativ 50.000 de euro, și au ridicat documente contabile și 5 telefoane mobile, în vederea continuării cercetărilor.

Mesajul comisarului general al Gărzii Naționale de Mediu

Totodată, reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu au confiscat 4.000 de kilograme de deșeuri de plumb, în valoare de 24.000 de lei. De asemenea, în baza prevederilor OUG nr. 195/2005 și OUG nr. 92/2001, au aplicat 5 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 225.000 de lei, precum și 2 sancțiuni complementare constând în suspendarea activității de utilizare a instalației de topire a plumbului.

„Un fenomen infracțional complex cum este cel al gestionării ilegale a deșeurilor poate fi combătut doar prin abordarea penală. Putem observa faptul că acțiunile împotriva infracțiunilor de mediu au reprezentat o prioritate în ultimii ani și le mulțumesc colegilor din cadrul MAI pentru excelenta colaborare. Am intensificat controalele integrate și acțiunile mari în această zonă, care implică inclusiv arderi ilegale de deșeuri. Avem cifre în ultimii 3 ani care demonstrează că activitatea de control în domeniu a înregistrat rezultate bune și foarte bune. Nu putem însă ignora ceea ce am mai declarat: legislația națională este încă vulnerabilă în ceea ce privește monitorizarea tranzacțiilor cu deșeuri provenite de la persoane fizice! De aceea, baza noastră de expertiză din teren este atât de valoroasă. Poate contribui la promovarea de politici publice care să decupleze acești făptuitori de la capacitatea de a valorifica ușor rezultatul activităților ilegale”, a declarat Andrei Corlan, comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu.

Cercetările continuă sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.