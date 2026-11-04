Mesajul transmis de președintele Nicușor Dan după întâlnirea de la Cotroceni cu Elbridge Colby, subsecretarul pentru Politica de Apărare al SUA

Nicușor Dan a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook, în urma întâlnirii de la Palatul Cotroceni cu Elbridge Colby, subsecretarul american al Apărării pentru Politici de Apărare. Șeful statului a precizat că printre principalele subiecte abordate s-au numărat securitatea în regiunea Mării Negre, eforturile României de a contribui la menținerea stabilității într-o regiune expusă riscurilor, precum și necesitatea unei acțiuni transatlantice comune pentru a răspunde amenințărilor complexe cu care ne confruntăm.

Mesajul postat de Nicușor Dan după întâlnirea cu Elbridge Colby

Președintele României i-a mulțumit Elbridge Colby și întregii Administrații a SUA ”pentru contribuția importantă la securitatea României”.

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”Am avut plăcerea de a-l primi astăzi, la Palatul Cotroceni, pe Subsecretarul pentru Politica de Apărare al Statelor Unite ale Americii, Elbridge Colby.

Am discutat despre securitatea din regiunea Mării Negre, eforturile României de a promova stabilitatea în această regiune expusă riscurilor, precum și necesitatea unei acțiuni transatlantice comune pentru a face față amenințărilor complexe cu care ne confruntăm.

I-am mulțumit lui Elbridge Colby și întregii Administrații a SUA pentru contribuția importantă la securitatea României și am reafirmat faptul că țara noastră rămâne pe deplin angajată în Parteneriatul Strategic cu Statele Unite ale Americii, în calitate de Aliat indispensabil și de încredere, contribuind la descurajarea regională și la proiectarea puterii SUA în regiunea Mării Negre și dincolo de aceasta”, a scris Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook. Nicușor Dan: ”Am subliniat că România depune eforturi considerabile și alocă resurse importante pentru gestionarea riscurilor majore și a consecințelor acestui mediu de securitate tot mai deteriorat”

Nicușor Dan a atras atenția că securitatea României nu mai este pusă la încercare doar prin riscuri militare convenționale, ci și prin atacuri cibernetice, sabotaje, drone și campanii de dezinformare. Șeful statului a punctat că ”România depune eforturi considerabile și alocă resurse importante pentru gestionarea riscurilor majore și a consecințelor acestui mediu de securitate tot mai deteriorat”.

”România se confruntă cu întregul spectru al amenințărilor hibride, de la atacuri cibernetice și acte de sabotaj, până la incursiuni ale dronelor aeriene și maritime, provocări și campanii intense de dezinformare.

În prezent, Marea Neagră este una dintre cele mai periculoase și instabile regiuni maritime din punct de vedere strategic, confruntându-se cu o escaladare serioasă a tensiunilor și cu o expunere semnificativă la efectele de propagare ale războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Am subliniat că România depune eforturi considerabile și alocă resurse importante pentru gestionarea riscurilor majore și a consecințelor acestui mediu de securitate tot mai deteriorat, în special a impactului asupra libertății de navigație și a infrastructurii energetice critice.