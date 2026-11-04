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JD Vance Ia distanță de Trump după înfrângerea suferită de republicani. Dă vina pe războiul din Iran și avertizează că urmează lupte interne în partid

JD Vance Ia distanță de Trump după înfrângerea suferită de republicani. Dă vina pe războiul din Iran și avertizează că urmează lupte interne în partid
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Vicepreședintele american JD Vance critică dur războiul din Iran, declanșat de Donald Trump, într-o postare pe X după eșecul republicanilor la alegerile de la mijlocul mandatului. Vance a avut mai multe momente în care s-a împotrivit acestui război, susținând că ar fi scump și nu ar fi în interesul SUA. El susține și că urmează lupte inerne în partidul Republican după înfrângerea suferită în alegeri

„Motivul pentru care am pierdut este războiul. Președintele însuși a spus asta aseară”, a scris JD Vance într-o postare amplă pe rețeaua socială X.

Vance le-a transmis un mesaj direct și susținătorilor războiului din Iran, cerându-le să își asume responsabilitatea pentru decizia Statelor Unite de a se implica în conflictul din Orientul Mijlociu.

„Dacă vreți să susțineți că a meritat, că a meritat să pierdem controlul asupra Senatului pentru următorii șase ani, atunci spuneți-o. Argumentați că acesta a fost un preț care merita plătit. Indiferent dacă sunteți de acord sau nu, măcar aceasta ar fi o poziție sinceră”, a afirmat vicepreședintele.

Urmează „lupte interne” în Partidul Republican după înfrângere

El a avertizat că, în lunile următoare, vor exista numeroase „lupte interne” și „manipulări” între republicani, inclusiv dezbateri aprinse despre mesajul economic al partidului și dacă acesta a fost „suficient de clar” pentru alegători. Cu toate acestea, vicepreședintele a punctat că motivul real al înfrângerii nu poate fi ignorat.

„Vor fi multe certuri interne și discuții pe tema a ceea ce s-a întâmplat și a motivelor pentru care se întâmplă asta. Toată lumea știe de ce am pierdut”, a transmis J.D. Vance.

În finalul mesajului său, JD Vance a cerut onestitate din partea colegilor de partid care încă susțin războiul din Iran.Acesta a adăugat: „Dacă vreți să argumentați că a meritat, că pierderea Senatului pentru următorii 6 ani a meritat, atunci faceți-o. Argumentați că a meritat să plătiți acest preț. Fie că sunteți de acord sau nu, măcar asta e sincer”, a conchis Vance.

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