Bijuteria medievală din Europa. Orașul cu 52 de locuitori, mai mic decât un teren de fotbal, care se află la 13 ore de mers cu mașina din România

13 dec. 2025, 22:42, Actualitate
Bijuteria medievală din Europa / foto: colaj Shutterstocl

V-ați gândit vreodată care este cel mai mic oraș european? Urbea, o bijuterie medievală din Europa, are doar 52 de locuitori, iar aceasta se află la 13 ore de mers cu mașina din România. Orășelul este mai mic decât de un teren de fotbal, dar are o istorie aparte.

Cel mai mic oraș din Europa se găsește chiar în Croația, în regiunea Istria, și se numește Hum. Anual, mii de turiști sunt atrași de această urbe, considerată a fi o veritabilă bijuterie medievală din Europa. Orașul are o populație de 52 de locuitori, iar suprafața sa este mai mică decât un teren de fotbal. Turiștii care ajung în orașul Hum rămân, însă, fascinați de gastronomie, istorie și tradiții.

Orașul Hum din Croația, o bijuterie medievală europeană

Mai mult, orașul Hum se află la 13 ore de mers cu mașina din România, iar acesta se află în interiorul unor ziduri medievale. Are o lungime de aproape 100 de metri și o lățime de 30 de metri. Orașul prezintă 2 străzi pavate cu piatră. O legendă locală spune că urbea ar fi fost ridicată de „uriași prietenoși”, cu pietre. Altfel, documentele istorice susțin că așezarea respectivă a fost menționată drept „Cholm” în anul 1102. Castelul a fost ridicat de contele Ulrich I, apoi în 1552 s-au ridicat turnul de veghe și clopotnița.

Orașul Hum este mai mic decât un teren de fotbal / foto: Shutterstock (ilustrativ)

Un recensământ din 2021 arăta că orașul avea 52 de locuitori. Orașul are un consiliu local, precum și o biserică parohială ce adăpostește un patrimoniu cultural. Aici se găsește una dintre cele mai vechi exemple cunoscute ale alfabetului slav. În Capela Sfântului Ieronim pot fi observate scrieri vechi și fresce romanice.

Nici tradițiile nu sunt uitate, aici. Anual, pe 11 iunie, este sărbătorită Ziua Orașului Hum, când este ales primarul. De altfel, orașul și-a păstrat și tradiția gastronomică – tocănița istriană, printre preparatele locale. Krostule este un desert local din aluat prăjit.

Pe listă se află și biska, un rachiu din struguri fermentați, vâsc și 4 plante medicinale, iar rețeta băuturii este vechie de 2.000 de ani, arată The Mirror.

Sursă foto: colaj Gândul/Shutterstock – rol ilustrativ

