Prima pagină » Știri externe » Protocol fără precedent la vizita lui Trump în China. De ce nu va părăsi capitala Chinei

Protocol fără precedent la vizita lui Trump în China. De ce nu va părăsi capitala Chinei

10 mart. 2026, 15:52, Știri externe
Protocol fără precedent la vizita lui Trump în China. De ce nu va părăsi capitala Chinei

Donald Trump va merge în vizită în China la sfârșitul lunii martie, într-o vizită planificată pentru intervalul 31 martie – 2 aprilie. Cu toate acestea, mult așteptata vizită va fi limitată exclusiv la orașul Beijing din cauza programului strâns al președintelui american. Cu toate că inițial au fost luate în considerare și alte destinații, precum Shanghai sau Shenzhen, planurile lui Trump au fost modificate din cauza constrângerilor legate de logistică și a celor de securitate pe fondul noului conflict din Orientul Mijlociu, scrie South China Morning Post.

Din cauza tensiunilor și a conflictului militar din Orientul Mijlociu, marcat de atacuri ale Statelor Unite și ale Israelului asupra Iranului, măsurile de protecție pentru vizita președintelui american la Beijing sunt extrem de stricte. Mai multe echipe de securitate americane au ajuns deja la Beijing la începutul lunii martie pentru a finaliza pregătirile.

Care este agenda celor doi președinți

Întâlnirea dintre Xi Jinping și Donald Trump vizează în principal menținerea stabilității în relația bilaterală, considerată cea mai importantă din lume. Agenda celor doi șefi de stat include discuții despre achiziții de produse agricole, în special boabe de soia, și avioane Boeing de către China, precum și asigurarea accesului SUA la pământuri rare. De asemenea, cele două părți vor discuta și despre piața de semiconductori, esențială pentru dezvoltarea inteligenței artificiale.

Deși există divergențe majore legate de războiul din Iran și de tarifele comerciale, ambele părți par interesate de succesul acestui summit pentru a evita o escaladare nedorită a tensiunilor la nivel global.

Anterior, cei doi șefi de stat s-au întâlnit în Coreea de Sud la sfârșitul lunii octombrie, anul trecut, în marja summitului APEC. Donald Trump a mai vizitat Beijingul în anul 2017, în timpul primului său mandat ca președinte al Statelor Unite.

Atacurile care au dus la uciderea liderului suprem al Iranului reprezintă a doua acțiune din acest an a Statelor Unite îndreptată împotriva unui partener cheie al Chinei, după capturarea în ianuarie a președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro. În ambele situații, China a ezitat, în mare măsură, să ofere un răspuns critic la aceste acțiuni.

Recomandările autorului:

China arată că economia ei funcționează înainte de întâlnirea Trump-Xi Jinping. Exporturile chinezilor au crescut cu 21,8% în primele luni ale anului

Oficial iranian: „Iranul este pregătit pentru un război lung”. Vor urma noi atacuri asupra țărilor arabe din Golful Persic

Elvețienii și-au pus dreptul la cash în Constituție. Votul la referendum a fost covârșitor. Doar alte trei țări din Europa mai au acest drept în legea fundamentală. Cum este legea acum în România

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Rusia ar fi efectuat o serie de atacuri asupra Insulei Șerpilor din Marea Neagră. Ce se știe despre atacurile din 9 și 10 martie și ce arme ar fi fost folosite
16:22
Rusia ar fi efectuat o serie de atacuri asupra Insulei Șerpilor din Marea Neagră. Ce se știe despre atacurile din 9 și 10 martie și ce arme ar fi fost folosite
ECONOMIE China arată că economia ei funcționează înainte de întâlnirea Trump-Xi Jinping. Exporturile chinezilor au crescut cu 21,8% în primele luni ale anului
14:57
China arată că economia ei funcționează înainte de întâlnirea Trump-Xi Jinping. Exporturile chinezilor au crescut cu 21,8% în primele luni ale anului
ARMATĂ Sute de tineri croați s-au înrolat voluntar după ce Croația a reinstaurat serviciul militar obligatoriu
14:52
Sute de tineri croați s-au înrolat voluntar după ce Croația a reinstaurat serviciul militar obligatoriu
NEWS ALERT Președintele Volodimir Zelenski vine joi în România. Liderul ar urma să se întâlnească cu președintele Nicușor Dan
14:45
Președintele Volodimir Zelenski vine joi în România. Liderul ar urma să se întâlnească cu președintele Nicușor Dan
FLASH NEWS Trump stabilește când se termină războiul cu Iranul, anunță șeful Pentagonului. Armata SUA plănuiește „cea mai intensă” zi de atacuri
14:24
Trump stabilește când se termină războiul cu Iranul, anunță șeful Pentagonului. Armata SUA plănuiește „cea mai intensă” zi de atacuri
RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Lupte în Orient, ziua 11. Pentagonul asigură că marți va fi „cea mai intensă zi de atacuri” asupra Iranului. 50 de nave iraniene, scufundate de SUA
14:23
🚨 Lupte în Orient, ziua 11. Pentagonul asigură că marți va fi „cea mai intensă zi de atacuri” asupra Iranului. 50 de nave iraniene, scufundate de SUA
Mediafax
Dacă izbucnește al Treilea Război Mondial, acestea sunt cele mai sigure 3 țări din lume în care să te poți refugia
Digi24
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei' anunță CATASTROFA în august 2026. A prezis corect războiul din Iran și pandemia Covid-19
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
Planul diabolic cu care Iranul poate ruina lumea cu toată opoziția SUA. General NATO: „Tot ce au nevoie sunt niște bărci și mine”
Mediafax
NASA a trimis 2.500 de meduze în spațiu: s-au întors 60.000, dar ceva nu era în regulă
Click
Destinații subestimate din Europa și mai puțin aglomerate. O americancă spune că s-ar întoarce oricând: „Am fost imediat fermecată”
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Cancan.ro
RĂZBOI financiar după divorțul de Andi Moisescu! Olivia Steer își revendică drepturile
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Mara Bănică? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. Nimeni nu a recunoscut-o
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Dacia Striker apare pentru prima dată în imagini oficiale
Descopera.ro
Trucul simplu de 10 minute care te face mai fericit!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Tocmai am pus capăt unei relații de cinci ani
Descopera.ro
Locurile pe care elefanții le evită mai mult decât oricare alt animal
CONTROVERSĂ Nostradamus și Baba Vanga au prezis corect un război în 2026. Dar asta nu e tot: Ce ar urma, tot în acest an
16:29
Nostradamus și Baba Vanga au prezis corect un război în 2026. Dar asta nu e tot: Ce ar urma, tot în acest an
INEDIT Controversat și după moarte. Un fost primar, decedat în urma unui infarct, apare cu paharul în mână pe sediul primăriei
16:23
Controversat și după moarte. Un fost primar, decedat în urma unui infarct, apare cu paharul în mână pe sediul primăriei
VIDEO Adrian Năstase o critică pe Țoiu pentru incidentul repatrierii fiicei minore a lui Ponta: „O gafă diplomatică teribilă. Nu face bine României”
16:13
Adrian Năstase o critică pe Țoiu pentru incidentul repatrierii fiicei minore a lui Ponta: „O gafă diplomatică teribilă. Nu face bine României”
SĂNĂTATE Medicamentele expirate pot deveni periculoase: ce riscuri există și cum trebuie eliminate corect
16:12
Medicamentele expirate pot deveni periculoase: ce riscuri există și cum trebuie eliminate corect
INEDIT Din ce este făcută, de fapt, „telemeaua” de post din Kaufland. Este preferata românilor în Postul Paștelui
16:12
Din ce este făcută, de fapt, „telemeaua” de post din Kaufland. Este preferata românilor în Postul Paștelui
FLASH NEWS USR a refuzat să voteze proiectul „Anul Ilie Năstase”. Parlamentarii lui Fritz, singurii care nu au votat: „Mi se pare cumplit de deplasat”
16:10
USR a refuzat să voteze proiectul „Anul Ilie Năstase”. Parlamentarii lui Fritz, singurii care nu au votat: „Mi se pare cumplit de deplasat”

Cele mai noi

Trimite acest link pe