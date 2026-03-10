Donald Trump va merge în vizită în China la sfârșitul lunii martie, într-o vizită planificată pentru intervalul 31 martie – 2 aprilie. Cu toate acestea, mult așteptata vizită va fi limitată exclusiv la orașul Beijing din cauza programului strâns al președintelui american. Cu toate că inițial au fost luate în considerare și alte destinații, precum Shanghai sau Shenzhen, planurile lui Trump au fost modificate din cauza constrângerilor legate de logistică și a celor de securitate pe fondul noului conflict din Orientul Mijlociu, scrie South China Morning Post.

Din cauza tensiunilor și a conflictului militar din Orientul Mijlociu, marcat de atacuri ale Statelor Unite și ale Israelului asupra Iranului, măsurile de protecție pentru vizita președintelui american la Beijing sunt extrem de stricte. Mai multe echipe de securitate americane au ajuns deja la Beijing la începutul lunii martie pentru a finaliza pregătirile.

Care este agenda celor doi președinți

Întâlnirea dintre Xi Jinping și Donald Trump vizează în principal menținerea stabilității în relația bilaterală, considerată cea mai importantă din lume. Agenda celor doi șefi de stat include discuții despre achiziții de produse agricole, în special boabe de soia, și avioane Boeing de către China, precum și asigurarea accesului SUA la pământuri rare. De asemenea, cele două părți vor discuta și despre piața de semiconductori, esențială pentru dezvoltarea inteligenței artificiale.

Deși există divergențe majore legate de războiul din Iran și de tarifele comerciale, ambele părți par interesate de succesul acestui summit pentru a evita o escaladare nedorită a tensiunilor la nivel global.

Anterior, cei doi șefi de stat s-au întâlnit în Coreea de Sud la sfârșitul lunii octombrie, anul trecut, în marja summitului APEC. Donald Trump a mai vizitat Beijingul în anul 2017, în timpul primului său mandat ca președinte al Statelor Unite.

Atacurile care au dus la uciderea liderului suprem al Iranului reprezintă a doua acțiune din acest an a Statelor Unite îndreptată împotriva unui partener cheie al Chinei, după capturarea în ianuarie a președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro. În ambele situații, China a ezitat, în mare măsură, să ofere un răspuns critic la aceste acțiuni.

