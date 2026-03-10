Caz de violență extremă în județul Prahova. Bărbat arestat preventiv după ce și-a atacat fosta soție și a lovit-o în mod repetat cu o rangă în cap

Caz uluitor în județul Prahova. Un bărbat a fost arestat preventiv, într-un dosar în care este anchetat pentru tentativă de omor, după ce şi-a atacat fosta soţie. Individul a lovit-o în mod repetat cu o rangă în cap, relatează News.ro.

Un bărbat din județul Prahova și-a atacat soția cu o rangă. Un martor a intervenit

Agresorul a intrat în locuinţa fostei sale soții, a lovit-o, iar când victima a fugit, a urmărit-o, continuând să o lovească în mod repetat. Un martor a intervenit și a salvat-o pe femeie din mâinile individului, după ce i-a luat acestuia ranga din mână. Luni, a fost emis un mandat de arestare preventivă pe numele bărbatului.

”S-a reţinut că, în ziua de 08.03.2026, în jurul orei 12:00, inculpatul P. O. A., înarmat cu o rangă metalică, a pătruns fără drept în locuinţa fostei sale soţii, persoana vătămată P.G.L., a forţat uşa de intrare în imobil şi s-a năpustit asupra acesteia, aplicându-i mai multe lovituri cu ranga în zona capului. Persoana vătămată a reuşit să iasă din imobil şi să fugă spre ieşirea din curte însă, inculpatul a urmărit-o şi a lovit-o în continuare cu obiectul contondent, acţiunea violentă a acestuia fiind întreruptă de un martor care l-a deposedat de ranga metalică şi l-a împins de deasupra victimei”, informează Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova, într-un comunicat dat publicităţii marţi.

