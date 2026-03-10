Circa 90 de cetăţeni au cerut asistenţă la MAE, în Israel. Nu toți vor să se întoarcă în țară

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Țărnea, a declarat într-o conferință de presă că circa 90 de cetăţeni au cerut asistenţă la MAE, aflați în Israel au cerut asistență. Șapte dintre aceștia deși inițial au solicitat asistență pentru repatriere nu vor să plece și așteaptă evoluția situației

Purtătorul de cuvânt al MAE a mai spus că, în ceea ce priveşte situaţia din Israel, în ultimele 24-48 de ore intensitatea loviturilor a continuat să crească.

„Acolo, situaţia este mai dramatică din punct de vedere strict al operaţiunilor militare. Oamenii, inclusive cetăţenii români, trebuie sistematic, de mai multe ori pe zi, să-şi petreacă timp în adăposturi pe fondul aramelor antiaeriene”, a spus Ţărnea.

El a precizat că, pe acest fond, MAE are în atenţie circa 89 de cetăţeni care au cerut asistenţă.

„Din aceştia, 12 au deja bilete comerciale pe zboruri care există şi care, în mod normal, operează. Vom ţine legătura cu ei, să vedem dacă acestea chiar se pot face. Alţi şapte spun că nu vor să plece din Israel, deşi iniţial au solicitat asistenţă pentru repatriere şi aşteaptă evoluţia situaţiei, iar alţi 70, s-au luat legătura telefonic pentru că şi ei sunt interesaţi de un eventual zbor, fie de repatriere asistată, fie de evacuare”, a declarat purtătorul de cuvânt al MAE.

De la începutul războiului din Orientul Mijlociu, aproape 500 de persoane au revenit în România cu trei zboruri Tarom, organizate de ministra afacerilor externe a mai spus Tărnea.

„Pentru cetăţenii români blocaţi în emisfera estică, care reprezintă şi ei un obiect de atenţie, în acest moment avem circa 690 de solicitări de asistenţă, în scădere faţă de cele 800 şi ceva pe care le aveam în raportarea anterioară”, a subliniat purtătorul de cuvânt al MAE.

El a adăugat că este vorba de cetăţeni care se află în Indonezia, Cambodgia, Thailanda.

