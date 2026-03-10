Marea vulnerabilitate a României: nimeni de la Putere nu are experiență în politica externă. Adrian Năstase: „Oana Țoiu nu are experiență”

Fostul premier, Adrian Năstase, a argumentat la emisiunea „Ai aflat cu Ionuț Cristache” că una dintre cele mai mari vulnerabilități ale României este faptul că actuala putere nu are experți în politică internațională.
Adrian Năstase a precizat că, la momentul când a devenit ministru de Externe, s-a focusat pe formarea unei echipe de specialiști. Acesta a subliniat că nici președintele Nicușor Dan, nici Oana Țoiu și nici Ilie Bolojan nu au experiență în politica externă.
„Președintele nu are experiență pe politică externă, ministrul de Externe nu are experiență pe postura asta. Bolojan nu are. Încerci să găsești oameni pe care să-i aduci. Eu aveam 40 de ani ca Țoiu, când am venit la Externe. Ca expert în drept internațional aveam o experiență teoretică. Am format la Externe cea mai bună exchipă cu oamenii din minister.
Unii dintre ei lucraseră în perioada Ceaușescu, unii erau foarte buni din punct de vedere profesional dar nu puteau să apară public, i-am trimis ca ambasadori. E nevoi de cineva care să gestioneze conducerea unui minister și politica externă”, a declarat Adrian Năstase.