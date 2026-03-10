Marea vulnerabilitate a României: nimeni de la Putere nu are experiență în politica externă. Adrian Năstase: „Oana Țoiu nu are experiență”

Fostul premier, Adrian Năstase, a argumentat la emisiunea „Ai aflat cu Ionuț Cristache” că una dintre cele mai mari vulnerabilități ale României este faptul că actuala putere nu are experți în politică internațională.

Adrian Năstase a precizat că, la momentul când a devenit ministru de Externe, s-a focusat pe formarea unei echipe de specialiști. Acesta a subliniat că nici președintele Nicușor Dan, nici Oana Țoiu și nici Ilie Bolojan nu au experiență în politica externă.