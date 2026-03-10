Ședință CSAT după ce americanii ar fi solicitat să folosească bazele militare din România pentru războiul din Iran

Președintele Nicușor Dan a convocat Consiliul Suprem de Apărare (CSAT) pentru o ședință programată miercuri, 11 martie, Decizia ar fi fost luată pentru a analiza o solicitare din partea SUA de a utiliza baza de la Mihail Kogălniceanu pentru alimentarea avioanelor și operațiuni logistice legate de războiul din Iran.

Pe ordinea de zi a ședinței se află:

Situația din Orientul Mijlociu. Implicații pentru România;

Evaluarea impactului evenimentelor din Orientul Mijlociu asupra pieței petroliere din România;

Analiza dislocării temporare pe teritoriul României a unor capabilități militare.

Consiliul Suprem de Apărare a fost convocat de Nicușor Dan

Subiectul principal al discuțiilor ține de solicitarea SUA de a utiliza baza militară de la Mihail Kogălniceanu în operațiuni legate de războiul din Iran. Statele Unite sunt interesate de trimiterea de avioane la baza de la Kogălniceanu pentru eventuale intervenții în Orientul Mijlociu. Pentru a fi aprobată, o astfel de solicitare oficială ar trebui validată de ministerul Apărării și aprobată de CSAT, relatează G4Media. În funcție de capacitățile militare trimise la Kogăliniceanu ar putea fi nevoie și de aprobarea Parlamentului, potrivit sursei citate.

Baza de la Mihail Kogălniceanu a mai fost folosită de americani și pentru misiunile din Afaganistan de repatriere a soldaților. SUA au cerut folosirea bazei și anul trecut, când au atacat Iranul, însă baza nu a mai fost folosită ulterior pentru că nu a mai fost nevoie.

Administrația Prezidențială nu a anunțat încă în mod oficial ședința solicitată de șeful statului.

