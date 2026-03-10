Prima pagină » Actualitate » Autoritățile au obligat un vârstnic să-și plătească impozitul pentru mașina pe care a casat-o la începutul lunii martie 2026

10 mart. 2026, 15:29, Actualitate
Un pensionar, în vârstă de 81 de ani, din Iași, este revoltat de faptul că a fost pus să își achite integral impozitul pe autoturismul pe care l-a casat la începutul acestei luni.

Un pensionar de 81 de ani, revoltat că trebuie să-și plătească în continuare impozitul

Domnul Mihai C., pensionar, susține că la începutul lunii martie a fost la primărie pentru a scoate din evidența fiscală autoturismul pe care îl deținea, din cauză că nu mai poate conduce.

În momentul în care s-a prezentat la ghișeu pentru a depune documentele de distrugere, conform declarațiilor oferite de bătrân, i-a fost prezentat faptul că nu poate duce până la capăt această acțiune până nu va face plata integrală a impozitului pentru tot anul în curs.

„Am avut o mașină veche. Eu am 81 de ani și nu o mai puteam folosi. Nu mai pot să conduc și am predat-o la dezmembrări, și mi-au dat un certificat că mașina va fi distrusă. Cu hârtiile acestea, m-am dus la Primăria Iași să scot mașina din evidență, să nu mai plătesc impozit la ea. La ghișeu, mi s-a spus că nu mi-o scoate din evidența fiscală până nu achit impozitul pe tot anul.

Deci actul acesta de distrugere este cu data de 3 martie 2026. Atunci când am auzit, i-am spus doamnei de la ghișeu: «Dacă din data de 3 martie 2026 mașina nu mai există, nu o mai am, cum să mă impozitați încă 9 luni când ea nu mai există?». Și mi-a spus că așa prevede legea”, a declarat pensionarul în vârstă de 81 de ani”, a spus Mihai C., conform BZI.

„Dar nu mi se pare normal așa și nici corect”

Pensionarul a mai declarat că nu i se pare corect ca persoanele care sunt în această situație să fie puși să își achite impozitele în condițiile în care bunul nu mai există.

„Eu am plătit ca să pot să o scot, dar nu mi se pare normal așa și nici corect. Am plătit 150 de lei. Pe mine m-a deranjat atitudinea, situația. Eu cred că felul acesta de a gândi al celor care au făcut legea asta nu este bun. Dar dacă eu mor în martie, familia mea primește pensia mea pe tot anul? Ei de ce să mă impoziteze pe tot anul? Eu nu vreau să mai pățească și alții ce am pățit eu. Cu siguranță mai sunt situații și oamenii au fost nevoiți să plătească deși nu mai aveau mașina. Eu am o pensie de 1.500 de lei”.

Reacția edilului Mihai Chirica: „Art. 471 alin. 1 din Codul fiscal spune că impozitul este datorat pentru întregul an fiscal”

Primarul Mihai Chiric a oferit și o reacție în acest sens. Acesta a invocat faptul că legea prevede ca impozitele pentru autovehicule să fie achitate integral atâta timp cât acesta este în evidența fiscală la data de 31 decembrie a anului anterior vânzării sau casării.

„Art. 471 alin. 1 din Codul fiscal spune că: «Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care deține dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau înregistrat în România la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior», iar alin. 4 spune că, în cazul radierii, «Începând cu data de 1 ianuarie a anului următor radierii, proprietarul încetează să datoreze impozitul aferent mijlocului de transport»”, a declarat edilul Iașului, Mihai Chirica.

