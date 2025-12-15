Prima pagină » Actualitate » Toni Neacșu, după ce Gândul a dezvăluit că judecătoarea Raluca Moroșanu a oprit percheziția informatică a DNA în dosarul Coldea 2: „O justiție ca un reality show. Așa se întâmplă când te bagi în troacă”

15 dec. 2025, 18:08, Actualitate
Toni Neacșu, fost judecător CSM, a postat un mesaj după dezvăluirea Gândul că judecătoarea Raluca Moroșanu a oprit percheziția informatică a DNA în dosarul Coldea 2. Avocatul susține, în acest context că nu există judecător care în cariera lui să dea numai hotărâri comode, acceptate de toți sau pe placul publicului. Fostul judecător al CSM a concluzionat și faptul că certurile magistraților ar trebui să se facă cu ușile închise, altfel există riscul ca justiția să fie transformată într-un reality show.

„S-a trecut la faza pe dosare!”

Nu există judecător care în cariera lui să dea numai hotărâri comode, acceptate de toți sau pe placul publicului. Justiția, chiar și atunci când greșește, reprezintă o problemă tehnică, nu de concurs de popularitate. Ar fi prea simplu să spun că așa se întâmplă când te bagi în troacă, dar tot o s-o spun. Atunci când justiția, sau numai oamenii din justiție, renunță la obligațiile de rezervă și își pun poalele în cap e firesc să apără și efectele negative.

Repet, e regretabil să cauți judecătorii la hotărâri până găsești ceva care revoltă publicul și e imposibil să nu găsești la oricare. Atunci când spun că subordonarea problemelor reale din justiție intereselor politice – sau numai și alipirea întâmplătoare a celor două – va aduce acesteia din urmă mari prejudicii de autoritate, de imagine și un deficit uriaș de onorabilitate și respectabilitate la asta mă refer.

Magistrații și dacă se ceartă ca chiorii între ei sau cu șefii lor, cum o facem cam toți pe la locurile noastre de muncă, ar trebui să o facă cu ușile închise și storurile trase la ferestre. O justiție care ajunge sa fie urmărită ca un reality show este o justiție care și-a ratat rolul într-un stat cât de cât funcțional”, a scris fostul judecător CSM.

CSM: Documentarul Recorder este investigat de Inspecția Judiciară

Publicarea documentarului Recorder cu privire la probleme din peisajul justiției din România nu a rămas fără ecou. Dimpotrivă, a stârnit multe interpretări, controverse, dar și o adevărată revoltă printre magistrați. În acest context, Secția pentru judecători din CSM a declanșat consultări cu corpul profesional, pe problemele din justiție.

Reamintim că și Inspecția Judiciară a anunțat că efectuează verificări și că în următoarele zile va prezenta un raport pe justiție, ținând cont de desfășurarea ultimelor evenimente.

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a informat că documentarul Recorder dedicat corupției din justiție va fi investigat de Inspecția Judiciară. Materialul a provocat un adevărat seism în sistemul de justiție și proteste în stradă. Pe de altă parte, există voci care susțin că în spatele întregului seism s-ar afla pregătirea revenirii fostei șefe a DNA, Laura Kovesi, la vârful puterii. (Materialul integral AICI)

Vineri dimineață, CSM a publicat un anunț pe site-ul său, în care informează că Secția sa de judecători a sesizat Inspecția Judiciară, care va demara verificări legate de mărturiile prezentate în documentarul Recorder. Așa cum a scris Gândul, investigația Recorder a fost folosită de rețeaua Rezist pentru a inflama societatea.

Recorder pare că i-a ridicat mingea la fileu lui Nicușor Dan pe terenul justiției

Președintele Nicușor Dan a reacționat la materialul Recorder despre corupția din interiorul sistemului de justiție. Liderul de la Cotroceni a precizat că situația prezentată în investigația jurnaliștilor va fi analizată, iar vinovații vor fi pedepsiți tot de sistemul de justiție. (Materialul integral AICI)

Cele mai noi