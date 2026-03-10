Ungaria interzice exporturile de combustibil. Ce măsuri ia Guvernul de la Budapesta pentru a-și proteja cetățenii și întreprinderile, pe fondul războiului din Orient

Guvernul Ungariei a decis să interzică exportul de țiței, motorină și benzină cu cifră octanică 95, pe fondul creșterii prețurilor, a declarat ministrul maghiar al Economiei, Marton Nagy, într-o postare pe Facebook.

Oficialul a adăugat că guvernul va elibera și rezervele de combustibil ale statului pentru 45 de zile.

Anunțul a venit la scurt timp după ce premierul maghiar Viktor Orban a declarat că Ungaria va plafona prețurile combustibililor pentru a proteja consumatorii și întreprinderile de creșterea prețurilor pe fondul războiului din Orientul Mijlociu.

Plafonul de preț se aplică în mod specific vehiculelor înmatriculate în Ungaria. Orban a profitat de ocazie pentru a îndemna Uniunea Europeană să renunțe la sancțiunile impuse energiei rusești.

Această presiune economică agravează dificultățile cu care se confruntă Orbán înaintea alegerilor din 12 aprilie, în care acesta luptă pentru a-și menține puterea pe care o deține de 16 ani.

Creșterea prețurilor petrolului, alimentată de războiul în curs din Iran, a determinat creșterea costurilor motorinei și benzinei la nivel global.

Egiptul majorează prețurile combustibililor

Egiptul a majorat prețurile interne ale combustibililor cu până la 30%, invocând presiunile energetice „excepționale” la nivel mondial cauzate de războiul din Orientul Mijlociu, care a perturbat aprovizionarea cu petrol și rutele maritime.

Creșterile, anunțate de Ministerul Petrolului, se aplică benzinei, motorinei și gazelor naturale utilizate în vehicule.

„Aceasta vine în lumina situației excepționale rezultate din evoluțiile geopolitice din regiunea Orientului Mijlociu și impactul direct al acestora asupra piețelor energetice globale”, a declarat ministerul într-un comunicat.

