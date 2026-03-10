Prima pagină » Știri externe » Ungaria interzice exporturile de combustibil. Ce măsuri ia Guvernul de la Budapesta pentru a-și proteja cetățenii și întreprinderile, pe fondul războiului din Orient

Ungaria interzice exporturile de combustibil. Ce măsuri ia Guvernul de la Budapesta pentru a-și proteja cetățenii și întreprinderile, pe fondul războiului din Orient

10 mart. 2026, 11:02, Știri externe
Ungaria interzice exporturile de combustibil. Ce măsuri ia Guvernul de la Budapesta pentru a-și proteja cetățenii și întreprinderile, pe fondul războiului din Orient

Guvernul Ungariei a decis să interzică exportul de țiței, motorină și benzină cu cifră octanică 95, pe fondul creșterii prețurilor, a declarat ministrul maghiar al Economiei, Marton Nagy, într-o postare pe Facebook.

Oficialul a adăugat că guvernul va elibera și rezervele de combustibil ale statului pentru 45 de zile.

Anunțul a venit la scurt timp după ce premierul maghiar Viktor Orban a declarat că Ungaria va plafona prețurile combustibililor pentru a proteja consumatorii și întreprinderile de creșterea prețurilor pe fondul războiului din Orientul Mijlociu.

Plafonul de preț se aplică în mod specific vehiculelor înmatriculate în Ungaria. Orban a profitat de ocazie pentru a îndemna Uniunea Europeană să renunțe la sancțiunile impuse energiei rusești.

Această presiune economică agravează dificultățile cu care se confruntă Orbán înaintea alegerilor din 12 aprilie, în care acesta luptă pentru a-și menține puterea pe care o deține de 16 ani.

Creșterea prețurilor petrolului, alimentată de războiul în curs din Iran, a determinat creșterea costurilor motorinei și benzinei la nivel global.

Egiptul majorează prețurile combustibililor

Egiptul a majorat prețurile interne ale combustibililor cu până la 30%, invocând presiunile energetice „excepționale” la nivel mondial cauzate de războiul din Orientul Mijlociu, care a perturbat aprovizionarea cu petrol și rutele maritime.

Creșterile, anunțate de Ministerul Petrolului, se aplică benzinei, motorinei și gazelor naturale utilizate în vehicule.

„Aceasta vine în lumina situației excepționale rezultate din evoluțiile geopolitice din regiunea Orientului Mijlociu și impactul direct al acestora asupra piețelor energetice globale”, a declarat ministerul într-un comunicat.

 

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Ordonanța de urgență care reglementează prețul la gaze a fost publicată în Monitorul Oficial. Cât vor plăti consumatorii de la 1 aprilie

O țară care deține arma nucleară ia măsuri radicale în criza petrolului. Școlile au fost închise, iar săptămână de lucru, redusă

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS NATO trimite un sistem de apărare antiaeriană Patriot în centrul Turciei „din cauza riscurilor crescute de securitate“. Ce bază americană va proteja
12:18
NATO trimite un sistem de apărare antiaeriană Patriot în centrul Turciei „din cauza riscurilor crescute de securitate“. Ce bază americană va proteja
INEDIT Pantofii preferați ai lui Donald Trump au ajuns „uniforma” neoficială de la Casa Albă
11:38
Pantofii preferați ai lui Donald Trump au ajuns „uniforma” neoficială de la Casa Albă
FLASH NEWS Teheranul confirmă că negocierile cu Washingtonul „nu mai sunt o opțiune“ și îl sfidează pe Trump. „Au atacat instalațiile noastre nucleare, dar nu au putut distruge programul nostru nuclear“
11:34
Teheranul confirmă că negocierile cu Washingtonul „nu mai sunt o opțiune“ și îl sfidează pe Trump. „Au atacat instalațiile noastre nucleare, dar nu au putut distruge programul nostru nuclear“
APĂRARE Avertismentul lui Macron de la bordul portavionului Charles de Gaulle: „Nu participăm la acest conflict. Războiul poate dura mai multe săptămâni”
11:24
Avertismentul lui Macron de la bordul portavionului Charles de Gaulle: „Nu participăm la acest conflict. Războiul poate dura mai multe săptămâni”
APĂRARE Bulgaria investește 620.000.000 de dolari în noul sistem de rachete americane pentru apărarea litoralului la Marea Neagră
10:30
Bulgaria investește 620.000.000 de dolari în noul sistem de rachete americane pentru apărarea litoralului la Marea Neagră
ECONOMIE O țară care deține arma nucleară ia măsuri radicale în criza petrolului. Școlile au fost închise, iar săptămână de lucru, redusă
10:09
O țară care deține arma nucleară ia măsuri radicale în criza petrolului. Școlile au fost închise, iar săptămână de lucru, redusă
Mediafax
O țară din Europa se pregătește de criză: cetățenii, sfătuiți să păstreze bani lichizi acasă
Digi24
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei' anunță CATASTROFA în august 2026. A prezis corect războiul din Iran și pandemia Covid-19
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
Planul diabolic cu care Iranul poate ruina lumea cu toată opoziția SUA. General NATO: „Tot ce au nevoie sunt niște bărci și mine”
Mediafax
NASA a trimis 2.500 de meduze în spațiu: s-au întors 60.000, dar ceva nu era în regulă
Click
Locul istoric din România care l-a dezamăgit cumplit pe Dan Negru. Imaginile au stârnit revoltă: „Gropi, cabluri dezafectate, gunoaie”
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Cancan.ro
RĂZBOI financiar după divorțul de Andi Moisescu! Olivia Steer își revendică drepturile
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Mara Bănică? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. Nimeni nu a recunoscut-o
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Dacia Striker apare pentru prima dată în imagini oficiale
Descopera.ro
Trucul simplu de 10 minute care te face mai fericit!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Tocmai am pus capăt unei relații de cinci ani
Descopera.ro
Câte secrete ascund oamenii în medie?
FLASH NEWS Misterul cheagurilor de sânge provocate după vaccinarea anti-COVID a fost dezlegat. Care sunt cauzele descoperite de cercetători
12:43
Misterul cheagurilor de sânge provocate după vaccinarea anti-COVID a fost dezlegat. Care sunt cauzele descoperite de cercetători
NEWS ALERT Sorin Grindeanu, întâlnire cu Darryl Nirenberg, ambasadorul SUA în România: „Rămânem unul dintre cei mai apropiați aliați ai Washingtonului”
12:17
Sorin Grindeanu, întâlnire cu Darryl Nirenberg, ambasadorul SUA în România: „Rămânem unul dintre cei mai apropiați aliați ai Washingtonului”
FLASH NEWS Ce sfaturi are Traian Băsescupentru tinerii interesați să devină politicieni. „Dacă nu ești consolidat într-o meserie, nu te duce în politică”
12:14
Ce sfaturi are Traian Băsescupentru tinerii interesați să devină politicieni. „Dacă nu ești consolidat într-o meserie, nu te duce în politică”
VIDEO Ion Cristoiu: Dosarul Călin Georgescu trebuia respins în totalitate și nu parțial. Respins și trimis la Psihiatrie
12:11
Ion Cristoiu: Dosarul Călin Georgescu trebuia respins în totalitate și nu parțial. Respins și trimis la Psihiatrie
REACȚIE Andrei Caramitru: „Statul nu are cum să taie accizele alea, că e deja cu chiloții în vine financiar”
12:08
Andrei Caramitru: „Statul nu are cum să taie accizele alea, că e deja cu chiloții în vine financiar”
NEWS ALERT Ședință tensionată în coaliție pe buget. Bolojan nu mai face concesii pentru PSD / Grindeanu amenință cu amendamente
12:00
Ședință tensionată în coaliție pe buget. Bolojan nu mai face concesii pentru PSD / Grindeanu amenință cu amendamente

Cele mai noi

Trimite acest link pe