România a apărut pe harta imperiului financiar al lui Donald Trump. Organizația Trump și SDC Imobiliare au lansat marca Trump în țara noastră. Vestea cea mare este că SDC Imobiliare, unul dintre principalii dezvoltatori imobiliari de lux din România, a anunțat construirea unui Trump Tower în București.

Nu sunt cunoscute detaliile arhitecturale și nici numărul etajelor al noului zgârie-nori care va fi înălțat, nici data începerii construcției. În prezent, cea mai înaltă clădire din București este SkyTower, cu o înălțime de 137 metri și cu 37 de etaje, construită în 2012 și deținută de Raiffeisen Zentralbank.

Trump Tower Bucharest

Capitala României este considerată drept „una dintre cele mai vibrante și dinamice piețe emergente din Europa” de către Organizația Trump (The Trump Organizațion), un grup imobiliar și de ospitalitate de renume global, cu peste 20 de proprietăți emblematice de golf și resorturi în întreaga lume, inclusiv Trump Turnberry în Scoția și Trump National Doral în Miami. Iar acum, marca Trump se extinde și în România.

„Această inițiativă marchează debutul oficial al mărcii Trump în România și reafirmă angajamentul Organizației Trump față de strategia de extindere globală a portofoliului său de proiecte rezidențiale de lux, hoteliere și de golf, în conformitate cu strategia sa de creștere internațională. Trump Tower București va fi dezvoltat în inima capitalei României, una dintre cele mai vibrante și dinamice piețe emergente din Europa, aducând în regiune reședințe premium sub marca Trump”, potrivit site-ului oficial The Trump Organization.

Fiul președintelui, Eric Trump, a spus că „Trump Tower Bucharest” va crește calitatea serviciilor pe piața românească.

„Trump Tower București reflectă pe deplin angajamentul nostru neclintit față de excelență, lux și inovație. Suntem onorați să colaborăm cu SDC Imobiliare la această dezvoltare emblematică, care va introduce un nivel fără precedent de calitate și servicii pe piața românească”, a spus Eric Trump, Vicepreședinte Executiv al Organizației Trump

Ștefan Berciu, CEO al SDC Imobiliare, a lăudat colaborarea cu Organizația Trump. SDC Imobiliare, condusă de Ștefan Berciu și Ștefania Berciu Martac, este unul dintre principalii dezvoltatori imobiliari din România, specializat în segmentele rezidențiale premium, hoteliere și comerciale, cu o experiență solidă în dezvoltarea și gestionarea proiectelor de lux.

„Colaborarea noastră cu Organizația Trump este o dovadă a încrederii noastre reciproce și a viziunii comune pentru viitorul pieței imobiliare din România. Suntem încântați să aducem standardele internaționale ale brandului Trump în România pentru prima dată și să contribuim la dezvoltarea unor proiecte emblematice care vor ridica ștacheta în sectorul rezidențial de lux.”

Trump Tower Bucharest va include apartamente și facilități rezidențiale de lux, stabilind un nou standard în designul arhitectural, servicii personalizate și experiențe exclusive de stil de viață pentru rezidenți și oaspeți, potrivit Organizației Trump.

„Imperiul” Trump

Organizația Trump a construit sau a cumpărat „turnuri” zgârie-nori în Statele Unite ale Americii care sunt denumite „Trump Tower”:

Trump Towers Sunny Isles Beach (Florida);

Trump International Hotel and Tower Chicago (Illinois);

Trump International Hotel and Tower (New York);

The Trump Building de pe 40 Wall Street;

Trump International Hotel Las Vegas (Nevada);

Trump Parc (New York);

Park Tower Stamford (Connecticut);

Trump Park Avenue din Manhattan (New York);

Trump World Tower (New York);

De asemenea, au fost construite și alte țări, precum:

Trump Tower Manila (Filipine);

Trump Tower Punta del Este (Uruguay);

Trump Towers Istanbul (Turcia);

Trump Towers Pune (India);

Trump Tower Kolkata (India);

Organizația și-a propus să construiască „turnuri Trump”și în Tampa (Florida), în Berlin, Stuttgart sau Frankfurt (Germania), la Moscova (Rusia), Atlanta (Georgia), Rio de Janeiro (Brazilia), la Baku (Azerbaijan), Dubai (Emiratele Arabe Unite), New Orleans (Lousiana) și în Tijuana (Mexic)

Construirea complexului rezidențial Trump International Hotel and Tower din Dubai va debuta pe 29 noiembrie 2025 și urmează să fie finalizată în decembrie 2031. Aceasta va avea 350 metri înălțime, 80 de etaje și va costa 600 milioane de dolari.

În cazul zgârie-norului Trump Tower de pe Fifth Avenue din New York City, construcția a început în 1979 și a fost încheiată în 1983. Costurile au ajuns la 300 milioane de dolari. Clădirea cu stil arhitectural modernist are 202 metri înălțime și 58 de etaje.

Sursa Foto: Profimedia

