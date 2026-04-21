Piețe și magazine tot mai goale. Vânzătorii comerciali lasă din prețuri din lipsa clienților

Piețele și magazinele alimentare din România sunt tot mai goale. Pensionarii țin cu dinții de puținii bani pe care îi mai au.

În Constanța, la o piață unde era furnicar de oameni, peisajul este tot mai dezolant. Potrivit reportajului realizat de Kanal D, mai trec doar câțiva pensionari rătăciți în a căror pungi mai bate doar vânt de pagubă.

Pensionarii vin în piață mai mult la plimbare decât la cumpărături

Stau și așteaptă.

„Erau ca furnicile aici. Nu aveai loc să treci. Bate vântul. Scumpe toate”.

Vânzătorii mai lasă de la ei pentru a nu rămâne cu marfa nevândută. O spune chiar Elena Garoafă, care de 40 de ani vinde la aceeași tarabă.

„Mai pun o legătură în plus. Mai pun 2 roșii în plus. Nu au. Mai vin unii, bătrâni neputincioși și se roagă „mai dă-mi o feliuță de pepene, o pară”. Astea sunt vremurile. Înainte cumpărau cu sacoșa”.

Într-o altă piață, clienții sunt mai mult la plimbare.

„Cașcaval. 60 lei. Să-l cumperi? N-ai cum.”.

Peștele este 58 lei kilogramul.

Unii pensionari sunt nevoiți să-și caute de muncă

Cu o pensie de 3.000 lei, bătrânul spune că este nevoit să muncească în continuare.

„Fac menteneanță la un hotel particular. Că nu-mi ajung banii. Cu 3.000 lei nu pot să mănânc. Și mai iau 1500 lei”.

O fostă directoare de hotel, cu o pensie de 2.000 lei, spune:

„Nu pot să cumpăr o roșie. A ajuns 5 lei o legătură de leuștean. Am trăit toate vremurile. Mai rău ca acum nu se poate”.

Cu cât a scăzut puterea de cumpărare în România?

Dinamica puterii de cumpărare a pensiei medii a scăzut de la 32,6% în decembrie 2024 la -8,1% în decembrie 2025.

Două roșii au ajuns să coste 20 lei. În urmă cu un an, cu 20 lei se puteau cumpăra patru roșii.

„Dacă ne uităm în urmă cu un an, un pensionar își putea să facă cumpărături cu 1000 lei și rămânea cu un mic confort. Azi, același cost îl costă pe același pensiona 1100 lei, în timp ce pensia n-a crescut proporțional. Pierde între 100 și 150 lei putere de cumpărare reală”, a spus Flavius Jakubowicz, expert financiar.

