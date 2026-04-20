Veștile din zona economică românească nu sunt tocmai cele mai favorabile. Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS), consumul a scăzut constant în ultimele 7 luni, în România. Este cea mai mare cădere a consumului de la criza financiară din 2009 până în prezent. Datele se regăsesc mai jos.

Efectele în lanț ale politicilor economice se resimt tot mai puternic în economia României. După scăderea puterii de cumpărare și creșterea inflației, consumul a încetinit considerabil, potrivit ultimelor date ale INS, arată MEDIAFAX.

Dinamică în scădere a consumului

Acoperirea cheltuielilor pentru coșul de bază a devenit o reală provocare pentru cetățenii români. Practic, abia își mai pot permite să acopere astfel de costuri, pentru traiul zilnic. Datele furnizate de institut arată că economia țării se află într-o zonă de contracție. În ultimele 7 luni (august 2025 – februarie 2026), consumul a scăzut. Prin comparație, în decembrie 2024 se putea observa o dinamică pozitivă a consumului, de 7,8%. În februarie 2026, însă, dinamica a scăzut la -6,2%.

Sursa citată arată că aceasta reprezintă cea mai mare cădere a consumului de la criza financiară din 2009 până în prezent.

Această dinamică în descreștere a apărut în urma anumitor factori. Primul factor reprezintă creșterea bruscă a taxelor, de la majorarea TVA până la creșterea accizelor. Produsele de la raft au înregistrat, automat, o creștere de preț. Acest aspect i-a împins pe cetățenii români să își revizuiască comportamentul de consum. Un alt factor reprezintă înghețarea veniturilor.

Sursă foto: INS