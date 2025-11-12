Daniel Dines este unul dintre cei mai influenți antreprenori români ai ultimelor decenii. Absolvent al Facultății de Matematică-Informatică a Universității din București, Dines a avut un parcurs profesional care a început cu pași mici dar hotărâți. A ajuns să lucreze pentru Microsoft după ce a învățat singur programare și și-a construit propriul imperiu de automatizare și software.

Antreprenorul s-a născut în Onești și a urmat cursurile Facultății de Matematică-Informatică din Capitală. După o experiență dezamăgitoare cu facultatea, Dines a ales să învețe de unul singur programare într-o vară, apoi s-a angajat într-o companie une lucra pe un calculator împrumutat. După finalizarea proiectului, a ajuns la o companie de outsourcing franțuzească iar șansa lui a venit din partea Microsoft la jumătatea anilor 90. Dines a ajuns în Seattle în anul 2000 cu un salariu anual de 60.000 de dolari, brut.

„Facultatea m-a dezamăgit, stilul, profesorii, nu prea am fost la facultate. Într-o zi, un coleg mi-a zis că se angajase ca programator şi lua 300 de dolari pe lună. Aşa că m-am apucat să învăţ, am petrecut toată vara studiind un limbaj de programare. După câteva luni m-am angajat la o firmă care nu avea destule calculatoare. Când s-a terminat proiectul, m-am dus la o companie de outsourcing franţuzească. Prin 1995-1996 începuse un prim val de plecări de programatori români la Microsoft. Aşa am ajuns să dau şi eu o serie de interviuri şi mi-au făcut o efortă pentru sediul din Seattle, de 60.000 dolari pe an brut.”

De la un vis construit într-un apartament, la un colos de peste 7 miliarde de dolari

Dines a petrecut 5 ani în Statele Unite și s-a întors în România în 2005 pentru că nu s-a putut acomoda. În timpul petrecut în SUA s-a gândit la mai multe variante de produse și businessuri de outsourcing, a făcut inclusiv un produs pentru Windows, însă fără să aibă succes. După mai multe încercări eșuate, Dines a fondat UiPath, alături de Marius Tîrcă într-un apartament modest din București. Cei doi români au pornit cu ambiția de a construi o companie de tehnologie care să concureze cu cele mai mari nume de pe glob.

După mulți ani de muncă, au reușit să transforme compania într-un unicorn românesc, primul din domeniul IT, care a devenit ulterior lider mondial în automatizare și software. UiPath a reușit să atragă investiții majore, inclusiv de la fondul Accel, care a susținut inlcusiv Facebook-ul lui Mark Zuckerberg. Acum, compania lui Dines este evaluată la peste 7,5 miliarde de dolari și are birouri în orașe din întreaga lume, inclusiv în New York, Londra, Tokyo și Singapore și oferă servicii pentru companii precum McDonalds, Uber, Orange sau Nissan. Platfomra dezvoltată de cei doi români le permite companiilor să automatizeze procesele repetitive, să reducă costurile și să crească eficiența operațională.