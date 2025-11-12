Prima pagină » Economic » Povestea lui Daniel Dines, miliardarul român care a lucrat pentru Microsoft și care s-a întors în ţară pentru a crea UiPath, una dintre cele mai valoroase companii pornite în România

Povestea lui Daniel Dines, miliardarul român care a lucrat pentru Microsoft și care s-a întors în ţară pentru a crea UiPath, una dintre cele mai valoroase companii pornite în România

12 nov. 2025, 10:00, Economic
Povestea lui Daniel Dines, miliardarul român care a lucrat pentru Microsoft și care s-a întors în ţară pentru a crea UiPath, una dintre cele mai valoroase companii pornite în România

Daniel Dines este unul dintre cei mai influenți antreprenori români ai ultimelor decenii. Absolvent al Facultății de Matematică-Informatică a Universității din București, Dines a avut un parcurs profesional care a început cu pași mici dar hotărâți. A ajuns să lucreze pentru Microsoft după ce a învățat singur programare și și-a construit propriul imperiu de automatizare și software. 

Antreprenorul s-a născut în Onești și a urmat cursurile Facultății de Matematică-Informatică din Capitală. După o experiență dezamăgitoare cu facultatea, Dines a ales să învețe de unul singur programare într-o vară, apoi s-a angajat într-o companie une lucra pe un calculator împrumutat. După finalizarea proiectului, a ajuns la o companie de outsourcing franțuzească iar șansa lui a venit din partea Microsoft la jumătatea anilor 90. Dines a ajuns în Seattle în anul 2000 cu un salariu anual de 60.000 de dolari, brut.

„Facultatea m-a dezamăgit, stilul, profesorii, nu prea am fost la facultate. Într-o zi, un coleg mi-a zis că se angajase ca programator şi lua 300 de dolari pe lună. Aşa că m-am apucat să învăţ, am petrecut toată vara studiind un limbaj de programare. După câteva luni m-am angajat la o firmă care nu avea destule calculatoare. Când s-a terminat proiectul, m-am dus la o companie de outsourcing franţuzească. Prin 1995-1996 începuse un prim val de plecări de programatori români la Microsoft. Aşa am ajuns să dau şi eu o serie de interviuri şi mi-au făcut o efortă pentru sediul din Seattle, de 60.000 dolari pe an brut.”

De la un vis construit într-un apartament, la un colos de peste 7 miliarde de dolari

Dines a petrecut 5 ani în Statele Unite și s-a întors în România în 2005 pentru că nu s-a putut acomoda. În timpul petrecut în SUA s-a gândit la mai multe variante de produse și businessuri de outsourcing, a făcut inclusiv un produs pentru Windows, însă fără să aibă succes. După mai multe încercări eșuate, Dines a fondat UiPath, alături de Marius Tîrcă într-un apartament modest din București. Cei doi români au pornit cu ambiția de a construi o companie de tehnologie care să concureze cu cele mai mari nume de pe glob.

După mulți ani de muncă, au reușit să transforme compania într-un unicorn românesc, primul din domeniul IT, care a devenit ulterior lider mondial în automatizare și software. UiPath a reușit să atragă investiții majore, inclusiv de la fondul Accel, care a susținut inlcusiv Facebook-ul lui Mark Zuckerberg. Acum, compania lui Dines este evaluată la peste 7,5 miliarde de dolari și are birouri în orașe din întreaga lume, inclusiv în New York, Londra, Tokyo și Singapore și oferă servicii pentru companii precum McDonalds, Uber, Orange sau Nissan. Platfomra dezvoltată de cei doi români le permite companiilor să automatizeze procesele repetitive, să reducă costurile și să crească eficiența operațională.

Citește și

ECONOMIE Miliardarii Pavăl au pus ochii pe lanțul de supermarketuri Carrefour. Cine se mai bate să preia cele 460 de magazine
19:35
Miliardarii Pavăl au pus ochii pe lanțul de supermarketuri Carrefour. Cine se mai bate să preia cele 460 de magazine
ECONOMIE Primăria București împrumută 100 de milioane de lei ca să aibă bani de facturi pentru căldură
19:06
Primăria București împrumută 100 de milioane de lei ca să aibă bani de facturi pentru căldură
ECONOMIE Efectul sancțiunilor UE asupra Lukoil. Bulgaria, în pană de benzină. Rezervele de carburanți ale țării vecine sunt suficiente pentru o singură lună
17:47
Efectul sancțiunilor UE asupra Lukoil. Bulgaria, în pană de benzină. Rezervele de carburanți ale țării vecine sunt suficiente pentru o singură lună
ECONOMIE An nou, aceleași promisiuni. Nazare: „Nu luăm în calcul ipoteza creşterii TVA pentru bugetul din 2026. Repet. Nu luăm în calcul această ipoteză”
15:51
An nou, aceleași promisiuni. Nazare: „Nu luăm în calcul ipoteza creşterii TVA pentru bugetul din 2026. Repet. Nu luăm în calcul această ipoteză”
INTERVIU „FoodService & Hospitality Expo”, un business care crește frumos, de la an la an: Silvia Ion, organizator: „În 2026 avem nevoie de mai mult spațiu”
07:00, 11 Nov 2025
„FoodService & Hospitality Expo”, un business care crește frumos, de la an la an: Silvia Ion, organizator: „În 2026 avem nevoie de mai mult spațiu”
ECONOMIE În atenția premierului Ilie Bolojan: 10 milioane de câini și pisici umblă netaxați prin România. Piața produselor pentru animalele de companie a ajuns la 1 miliard de euro
16:28, 10 Nov 2025
În atenția premierului Ilie Bolojan: 10 milioane de câini și pisici umblă netaxați prin România. Piața produselor pentru animalele de companie a ajuns la 1 miliard de euro
Mediafax
Tânără obligată să se prostitueze s-a sinucis în Austria. Doi suspecți, reținuți de procurorii DIICOT
Digi24
Măsuri dure pentru românii care nu-și plătesc taxele și amenzile. Explicațiile ministrului Cseke Attila
Cancan.ro
Ce spun medicii de la Spitalul din Timișoara, după ce o adolescentă de 17 ani a murit. Ce probleme ar fi avut
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Omul de la care Gigi Becali a luat Steaua se dezvăluie publicului după multă vreme. Pe masă are un obiect dispărut din comerț
Mediafax
Ce pedeapsă a primit un român care a furat două perechi de șosete în Italia / „Îmi cer scuze, îmi era frig”
Click
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Digi24
Rusia și-a prezentat primul robot umanoid cu AI. A intrat triumfal pe scenă, dar a căzut în cap după doar 15 secunde
Cancan.ro
Dr. Cristian Andrei spune că el este victima, de fapt! Detalii de ultimă oră: a fost la un pas de a se căsători cu
Ce se întâmplă doctore
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în orașul natal?
Ciao.ro
S-au despărţit cu scandal! Cele mai scurte căsnicii ale vedetelor din România
Promotor.ro
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
Descopera.ro
Cum egiptenii antici luau legătura cu zeii și cu viața de apoi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este cea mai slabă valută din lume?
ACTUALITATE Sebastian Burduja: „România va avea facturi mai mici doar prin investiții, nu prin tărăboi și poze frumoase”
11:44
Sebastian Burduja: „România va avea facturi mai mici doar prin investiții, nu prin tărăboi și poze frumoase”
ACTUALITATE Europa Connect – Energy Now: România, pe drumul spre un hub energetic regional – Cristian Bușoi promite investiții europene și politici coerente în domeniul energiei
11:39
Europa Connect – Energy Now: România, pe drumul spre un hub energetic regional – Cristian Bușoi promite investiții europene și politici coerente în domeniul energiei
VIDEO Ion Cristou: Carmen Uscatu versus Oana Gheorghiu: Nu e o simplă păruială, e ditamai războiul în lumea TeFeLiștilor
11:30
Ion Cristou: Carmen Uscatu versus Oana Gheorghiu: Nu e o simplă păruială, e ditamai războiul în lumea TeFeLiștilor
ACTUALITATE Liviu Dragnea: „Cei care sunt vinovați de anularea alegerilor din 2024 vor plăti. Acele FAPTE nu se prescriu”
11:23
Liviu Dragnea: „Cei care sunt vinovați de anularea alegerilor din 2024 vor plăti. Acele FAPTE nu se prescriu”
ANCHETĂ Ce a pățit reputatul profesor universitar din Iași acuzat că hărțuia studente. Comisia de Etică a prezentat concluziile anchetei
11:19
Ce a pățit reputatul profesor universitar din Iași acuzat că hărțuia studente. Comisia de Etică a prezentat concluziile anchetei