Șefa Casei Naționale de Pensii dezvăluie la cât ajunge cea mai mare pensie specială din România: „Din această sumă, mare parte este necontributivă”

Valentina Robu, șefa Casei Naționale de Pensii (CNPP), a dezvăluit la ce sumă ajunge cea mai mare pensie specială din România. Aceasta a explicat că instituția plătește, la momentul actual, 6 tipuri de pensii de serviciu și circa 12.000 se află, deja, în plată.

Noua șefă a CNPP a susținut că cea mai mare pensie de serviciu ajunge la circa 67.000 de lei, în zona magistraților. Valentina Robu a explicat că din suma respectivă, „mare parte este necontributivă”.

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„Din pensii de serviciu, avem în zona magistraților, și e undeva la 67.000, cea mai mare pensie de serviciu, lunar. Din această sumă, mare parte este necontributivă. Fiecărui pensionar care îndeplinește condiția unei pensii de serviciu i se face un dublu calcul, astfel că pensia lui este sectorizată și primește pensia.

Venitul este din două bugete: parte contributivă, din bugetul de asigurări și diferența din bugetul de stat. Avem undeva la 209 milioane cheltuiala cu pensiile de serviciu, din care cam 153 de milioane e valoarea pe care o luăm din bugetul de stat pentru plata acestor pensii de serviciu”, a spus Valentina Robu la Antena 3 CNN.

Valentina Robu a fost numită recent în funcție

Vasilica-Valentina Robu este noul președinte al Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP). Aceasta a fost numită în funcție de premierul României, Luca Niculescu, iar decizia a fost publicată în Monitorul Oficial. Această numire în funcție vine la 8 zile după ce Nicolae Giugea a demisionat. Mai multe informații AICI.