Șeful Pentagonului l-a decorat pe soldatul care l-a mustrat pentru că a râs la Mormântul Ostașului Necunoscut

Secretarul de Război Pete Hegseth l-a decorat pe soldatul care l-a mustrat pe el și pe membrii anturajului său pentru comportament indecent manifestat la Mormântul Ostașului Necunoscut, transmite CNN. Secretarul de Război și Prima Doamnă Melania Trump au luat parte atunci la ceremonia organizată de Ziua Veteranilor la Cimitirul Național Arlington de pe 11 noiembrie.

Evenimentul a avut loc în contextul în care în urmă cu o săptămână, Partidul Republican din care face parte a pierdut controlul asupra Congresului în urma înfrângerii din alegerile de la mijlocul mandatului de pe 3 noiembrie.

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Șeful Pentagonului, mustrat dur pentru încălcarea regulamentului

Șeful Pentagonului făcuse o fotografie de grup după ceremonia organizată cu ocazia Zilei Veteranilor. Aceștia au râs zgomotos după ce au fost fotografiați de reporteri.

Secretarul a fost aspru mustrat de către un militar de gardă care asigura paza la Mormântul Ostașului Necunoscut: „Toți vizitatorii vor menține în permanență o atmosferă de liniște și respect”.

În mormântul construit în 1921 sunt îngropate rămășițele unor militari neidentificați din Primul Război Mondial, Războiul din Coreea. Mormântul are inscripția „Aici se odihnește în glorie onorată un soldat american cunoscut numai de către Dumnezeu”.

Pete Hegseth, ținta protestelor și a unei rezoluții pentru înlăturarea sa din funcție

În aceeași zi, un grup de activiști și veterani au organizat proteste îndreptate împotriva secretarului, acuzat de crime de război. Recent, membrul administrației Trump a fost vizat de o rezoluție de punere sub acuzare pentru înlăturare din funcție, inițiată de congresmeni democrați din Camera Reprezentanților.

Rezoluția a fost respinsă de congresmenii republicani care dețin majoritatea. Congresmenii democrați vor deveni majoritari începând din ianuarie 2027, când se va forma noul Congres.

Majoritatea votanților americani s-au declarat dezamăgiți de politicile distructive pentru economia SUA în urma declanșării războiului cu Iranul, din această cauză republicanii pierzând controlul asupra Congresului și chiar „statele roșii” ca Texas și Kansas într-o înfrângere istorică suferită marți, pe 3 noiembrie.

Un alt factor evidențiat în presa pro-democrată din SUA care i-a îndepărtat pe alegătorii conservatori de Partidul Republican a fost comportamentul președintelui Trump care a redenumit obiective geografice,a redecorat Biroul Oval cu aur poleit și a început construirea unei noi săli de bal la Casa Albă, într-un context economic tensionat în care mulți americani se plâng de costurile mari ale vieții.

Protest împotriva secretarului: „Hague-Seth”

În aceeași zi, lângă Capitolul SUA din Washington DC, mai mulți veterani, familiile militarilor și apărătorii drepturilor civile au mărșăluit pentru democrație.

Unii activiști au protestat, cerând demiterea lui Pete Hegseth din funcția de secretar și judecarea sa pentru presupuse crime de război la Curtea Internațională de la Haga. Unii au venit cu pancarte inscripționate cu mesajul „Înlăturați-l pe Hague-Seth”, „cu Hegseth la Haga” și „Hague-Seth”.

De la începutul mandatului din ianuarie 2025, secretarul Pete Hegseth a redenumit Departamentul Apărării al SUA în Departamentul Războiului și a condus operațiunile militare lansate de Trump în Caraibe, Venezuela și Iran.

Administrația prezidențială este acuzată de crime de război după ce a ordonat bombardarea cu rachete de croazieră a școlii din Minab , provincia iraniană Hormozgan, rezultând până la 175 de persoane ucise (inclusiv 120 de elevi morți).

Pete Hegseth este veteran al războaielor din Irak și Afganistan, având rang de maior și fiind decorat de două ori cu Steaua de Bronz. El a fost consilier al președintelui Trump, director al organizației „Veteranii Libertății” și prezentator al unor emisiuni la Fox News.