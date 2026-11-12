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A 45-a noapte de proteste pentru eliberarea lui Călin Georgescu. „Eliberați-l” și „Călin Georgescu este președinte” sunt mesajele susținătorilor, în fața Arestului Central

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Urmează a 45-a noapte de proteste pentru eliberarea lui Călin Georgescu. Astfel, în fața Arestului Central al Poliției Capitalei, susținătorii săi afișează pancarte, joi seară, 12 noiembrie, prin care cer eliberarea acestuia.

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Deși oamenii mențin o atmsferă de liniște, în fața instituției sunt afișate multe pancarte, cu mesajele: „Eliberați-l” sau „Călin Georgescu este președintele ales, nu impus!”.

Călin Georgescu și Ionel Rusen, trimiși în judecată de DIICOT în dosarul înșelăciunii cu consecințe deosebit de grave

Călin Georgescu și omul de afaceri Ionel Rusen au fost trimiși în judecată de DIICOT în dosarul în care sunt arestați preventiv pentru fapte de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat, a anunțat, joi, Direcția.

Acesta este al treilea dosar penal în care fostul prezidențiabil a fost dat pe mâna judecătorilor de către procurorii români, în primul el fiind judecat pentru fapte privind propaganda legionară la Judecătoria Sectorului 1 iar în al doilea pentru fapte privind infracțiuni la ordinea constituțională, fiibd în curs de judecare la Curtea de Apel București.

DIICOT anunță oficial că, prin rechizitoriul din 11 noiembrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată a doi inculpați (cu vârstele de 64 și 47 de ani), respectiv Călin Georgescu și Ionel Ruen, aflați sub măsura arestului preventiv, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Află mai multe detalii AICI!

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