Prima pagină » Știri » Rheinmetall a achitat cele 138 de milioane de euro pentru Șantierul Naval Mangalia. Urmează obţinerea avizelor, inclusiv din partea Consiliului Concurenţei

Rheinmetall a achitat cele 138 de milioane de euro pentru Șantierul Naval Mangalia. Urmează obţinerea avizelor, inclusiv din partea Consiliului Concurenţei

Cristian Lisandru
Rheinmetall a achitat cele 138 de milioane de euro pentru Șantierul Naval Mangalia. Urmează obţinerea avizelor, inclusiv din partea Consiliului Concurenţei
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Compania germană Rheinmetall a achitat integral prețul de 138 de milioane de euro pentru Șantierul Naval Mangalia. Astfel, contractul de vânzare-cumpărare a șantierului a fost semnat. Totuși, transferul proprietății depinde de obținerea tuturor avizelor legale. Plata a fost făcută marți, 9 noiembrie, după adjudecarea licitației publice organizate în data de 9 octombrie. Potrivit Casei de Insolvență Transilvania (CITR), aceasta este cea mai mare tranzacție realizată vreodată în România pentru o companie aflată în insolvență sau faliment, noteaza Mediafax.

Transferul efectiv al dreptului de proprietate va avea loc după îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute în procesul de vânzare. Este nevoie de obținerea avizelor, autorizațiilor și aprobărilor impuse de lege pentru tranzacțiile de o asemenea importanță strategică.

Sondaj Gândul

Ați vota-o președinte pe Diana Buzoianu?

Loading ...

Această etapă deschide calea către finalizarea transferului și creează premisele pentru revitalizarea activității industriale pe platforma de la Mangalia.

Rheinmetall și MSC vor transforma șantierul într-un centru cu dublă utilizare

Rheinmetall și compania elvețiană de transport maritim MSC au anunțat oficial – în data de 19 octombrie – că vor prelua Șantierul Naval Mangalia, după adjudecarea licitației organizate de CITR.

Obiectivul este dezvoltarea unei capacități de producție cu dublă utilizare, pentru construcții navale civile și militare, organizată pe sectoare și zone de securitate distincte.

„Prin această preluare, planificăm o extindere amplă și modernizarea șantierului”, a declarat Tim Wagner, CEO al diviziei Naval Systems.

Șantierul va avea un rol esențial în construcția celor patru nave militare contractate de Guvernul României și va funcționa ca hub pentru alte proiecte navale militare.

Consiliul Concurenței a confirmat în exclusivitate pentru Mediafax că Rheinmetall a notificat Comisia pentru examinarea investițiilor directe (CEID). Tranzacția are nevoie de avizele obligatorii ale CEID și ale Consiliului Concurenței.

Șantierul Damen Mangalia, importanță strategică

Șantierul pe care olandezii de la Damen l-au vândut nemților de la Rheinmetall are o importanță strategică majoră pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice.

  • Este unul dintre cele mai importante din Europa și cel mai mare din România.
  • Aici pot fi construite și reparate navele de război.
  • Infrastructura Șantierului Naval Mangalia permite lucrări de mentenanță și de asamblare pentru nave comerciale de tip petrolier sau chiar pentru cargouri de mari dimensiuni.
  • Șantierul Naval Mangalia ar urma să fie implicat în construcția a patru nave militare, care au fost comandate de statul român prin programul european SAFE.

Colaborarea dintre statul român și olandezii de la Damen s-a dovedit a fi un fiasco

Pentru olandezii de la Damen Shipyards Group, care au deținut 49% din acțiuni la Șantierul Mangalia – statul român deține 51% – totul s-a transformat într-o super-afacere.

Grupul olandez Damen a preluat oficial controlul și managementul operațional al Șantierului Naval Mangalia în anul 2018.

  • Tranzacția inițială de achiziție a pachetului de acțiuni cumpărat de la coreenii de la Daewoo a fost demarată și anunțată public la finalul anului 2017.
  • Finalizarea oficială a preluării și semnarea acordului de asociere cu statul român (prin care România a devenit acționar majoritar cu 51%, iar Damen a rămas cu 49% și controlul operațional) s-au realizat în iulie 2018.

Numai că, ulterior, colaborarea dintre statul român și olandezii de la Damen s-a dovedit a fi un fiasco. De-a lungul timpului, au existat conflicte majore legate de guvernanță, finanțare și comenzi.

Statul român și Damen s-au acuzat reciproc pentru declinul financiar al șantierului, ajuns – în cele din urmă – în faliment.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWSUn important lider liberal îl somează pe Bolojan să facă alegeri interne în PNL: „Oprește dictatura!”
10:35
Un important lider liberal îl somează pe Bolojan să facă alegeri interne în PNL: „Oprește dictatura!”
Gândul de VremeANM a actualizat prognoza, revin ploile și lapovița. Diferență de 20 de grade între două orașe din România, azi-dimineață
10:08
ANM a actualizat prognoza, revin ploile și lapovița. Diferență de 20 de grade între două orașe din România, azi-dimineață
ANALIZA de 10O pace prea îndepărtată. Diplomație sau tactică de război la Abu Dhabi? Trump e optimist, dar sunt așteptate mutările lui Putin
10:00
O pace prea îndepărtată. Diplomație sau tactică de război la Abu Dhabi? Trump e optimist, dar sunt așteptate mutările lui Putin
CONTROVERSĂFisuri în frontul european. Unele state UE își apără interesele economice cu Rusia, în timp ce oligarhi apropiați de Kremlin scapă de sancțiuni
09:00
Fisuri în frontul european. Unele state UE își apără interesele economice cu Rusia, în timp ce oligarhi apropiați de Kremlin scapă de sancțiuni
REACȚIEMinistrul Sănătății, despre spitalul din România unde rezultatele analizelor vin în mai puțin de 24 de ore: „Diagnostic mai rapid, decizii medicale luate la timp și mai multă siguranță pentru pacienți”
14:52
Ministrul Sănătății, despre spitalul din România unde rezultatele analizelor vin în mai puțin de 24 de ore: „Diagnostic mai rapid, decizii medicale luate la timp și mai multă siguranță pentru pacienți”
SCANDALPrimarul din Baia Mare cere demisia directoarei adjuncte a Şcolii „Lucian Blaga”, după ce fostului edil Cătălin Cherecheș, eliberat condiționat, i s-a permis accesul în instituție
11:30, 09 Nov 2026
Primarul din Baia Mare cere demisia directoarei adjuncte a Şcolii „Lucian Blaga”, după ce fostului edil Cătălin Cherecheș, eliberat condiționat, i s-a permis accesul în instituție
Mediafax
Cum afli câți bani ai în Pilonul 2 de pensii / Pașii pe care trebuie să-i urmezi
Digi24
Recompensă de până la 20 de milioane de dolari pentru oricine furnizează informații despre instalațiile nucleare ale Iranului
Cancan.ro
Nu tot ce ai acumulat în timpul căsătoriei se împarte la divorț! Lista bunurilor protejate de lege
Prosport.ro
FOTO. Iubita discretă a lui Gabi Torje a publicat fotografiile din Las Vegas! Detaliul care a atras atenția tuturor
Adevarul
Scandal în PNL. Hubert Thuma îl acuză pe Bolojan că tratează partidul ca pe un SRL: „Credeți că ați luat PNL pe persoană fizică” SURSE
Mediafax
Incredibil. Primarul unei comunități din Peru a fost decis prin aruncarea unei monede
Click
Totul sau nimic: Karma lovește în dragoste pentru 3 zodii, până la finalul lunii noiembrie
Digi24
A moștenit 12 milioane de dolari, dar nu are acces la bani pentru că tatăl ei a pus 2 condiții înainte de a muri
Cancan.ro
Primăriile dau bani pensionarilor de Crăciun! Unde se acordă ajutoare de până la 600 de lei
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Gabriella Barbu de la Insula Iubirii în zona feselor! Imagini nemaivăzute cu ispita înainte de toate intervențiile
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Black Friday la Dedeman: Cameră de supraveghere cu panou solar care poate supraveghea curtea și locul de parcare
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Cine a inventat jurnalul personal? De la egipteanul care construia piramide la Marcus Aurelius, împăratul care își scria gândurile acum 2.000 de ani (P)
Mediafax Italia
Cresc salariile din 2027?! Ce bonusuri sunt pregătite pentru angajați
Mediafax Spania
Trucul cu capace de bere care a devenit viral după ce a apărut într-un serial
ULTIMA ORĂUn român, printre persoanele rănite în tragicul accident din Bulgaria. Anunțul ministrului Afacerilor Externe
13:32
Un român, printre persoanele rănite în tragicul accident din Bulgaria. Anunțul ministrului Afacerilor Externe
VIDEOScandal în Parlament, după numirea noului șef al Curții de Conturi. PNL și USR denunță o alianță între PSD și AUR
13:27
Scandal în Parlament, după numirea noului șef al Curții de Conturi. PNL și USR denunță o alianță între PSD și AUR
FLASH NEWS80% din locurile de cazare din Craiova, ocupate în perioada târgului de Crăciun. Apartamentele în regim hotelier, închiriate și cu 1.200 de lei pe noapte
13:26
80% din locurile de cazare din Craiova, ocupate în perioada târgului de Crăciun. Apartamentele în regim hotelier, închiriate și cu 1.200 de lei pe noapte
CONTROVERSĂTarifele majorate de UE închid fabrica din Iași a miliardarului Rinat Ahmetov la mai puțin de 1 an de la cumpărare. Magnatul ucrainean crescuse numărul de angajați și mărise considerabil producția companiei
13:24
Tarifele majorate de UE închid fabrica din Iași a miliardarului Rinat Ahmetov la mai puțin de 1 an de la cumpărare. Magnatul ucrainean crescuse numărul de angajați și mărise considerabil producția companiei
ULTIMA ORĂAlertă în Spania. Schimb de focuri urmat de o explozie devastatoare în orașul Oviedo. Un polițist a murit, iar altul a fost grav rănit după detonarea unui rucsac suspect. Cum s-a petrecut atacul
13:22
Alertă în Spania. Schimb de focuri urmat de o explozie devastatoare în orașul Oviedo. Un polițist a murit, iar altul a fost grav rănit după detonarea unui rucsac suspect. Cum s-a petrecut atacul
ADVERTORIALCât costă, de fapt, o ciobitură pe capotă? Revopsire, retuș sau folie de protecție
13:12
Cât costă, de fapt, o ciobitură pe capotă? Revopsire, retuș sau folie de protecție

Cele mai noi

Trimite acest link pe