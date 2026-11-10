Rheinmetall a achitat cele 138 de milioane de euro pentru Șantierul Naval Mangalia. Urmează obţinerea avizelor, inclusiv din partea Consiliului Concurenţei

Compania germană Rheinmetall a achitat integral prețul de 138 de milioane de euro pentru Șantierul Naval Mangalia. Astfel, contractul de vânzare-cumpărare a șantierului a fost semnat. Totuși, transferul proprietății depinde de obținerea tuturor avizelor legale. Plata a fost făcută marți, 9 noiembrie, după adjudecarea licitației publice organizate în data de 9 octombrie. Potrivit Casei de Insolvență Transilvania (CITR), aceasta este cea mai mare tranzacție realizată vreodată în România pentru o companie aflată în insolvență sau faliment, noteaza Mediafax.

Transferul efectiv al dreptului de proprietate va avea loc după îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute în procesul de vânzare. Este nevoie de obținerea avizelor, autorizațiilor și aprobărilor impuse de lege pentru tranzacțiile de o asemenea importanță strategică.

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Această etapă deschide calea către finalizarea transferului și creează premisele pentru revitalizarea activității industriale pe platforma de la Mangalia.

Rheinmetall și MSC vor transforma șantierul într-un centru cu dublă utilizare

Rheinmetall și compania elvețiană de transport maritim MSC au anunțat oficial – în data de 19 octombrie – că vor prelua Șantierul Naval Mangalia, după adjudecarea licitației organizate de CITR.

Obiectivul este dezvoltarea unei capacități de producție cu dublă utilizare, pentru construcții navale civile și militare, organizată pe sectoare și zone de securitate distincte.

„Prin această preluare, planificăm o extindere amplă și modernizarea șantierului”, a declarat Tim Wagner, CEO al diviziei Naval Systems.

Șantierul va avea un rol esențial în construcția celor patru nave militare contractate de Guvernul României și va funcționa ca hub pentru alte proiecte navale militare. Consiliul Concurenței a confirmat în exclusivitate pentru Mediafax că Rheinmetall a notificat Comisia pentru examinarea investițiilor directe (CEID). Tranzacția are nevoie de avizele obligatorii ale CEID și ale Consiliului Concurenței.

Șantierul Damen Mangalia, importanță strategică

Șantierul pe care olandezii de la Damen l-au vândut nemților de la Rheinmetall are o importanță strategică majoră pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice.

Este unul dintre cele mai importante din Europa și cel mai mare din România.

Aici pot fi construite și reparate navele de război.

Infrastructura Șantierului Naval Mangalia permite lucrări de mentenanță și de asamblare pentru nave comerciale de tip petrolier sau chiar pentru cargouri de mari dimensiuni.

Șantierul Naval Mangalia ar urma să fie implicat în construcția a patru nave militare, care au fost comandate de statul român prin programul european SAFE.

Colaborarea dintre statul român și olandezii de la Damen s-a dovedit a fi un fiasco

Pentru olandezii de la Damen Shipyards Group, care au deținut 49% din acțiuni la Șantierul Mangalia – statul român deține 51% – totul s-a transformat într-o super-afacere.

Grupul olandez Damen a preluat oficial controlul și managementul operațional al Șantierului Naval Mangalia în anul 2018.

Tranzacția inițială de achiziție a pachetului de acțiuni cumpărat de la coreenii de la Daewoo a fost demarată și anunțată public la finalul anului 2017.

Finalizarea oficială a preluării și semnarea acordului de asociere cu statul român (prin care România a devenit acționar majoritar cu 51%, iar Damen a rămas cu 49% și controlul operațional) s-au realizat în iulie 2018.

Numai că, ulterior, colaborarea dintre statul român și olandezii de la Damen s-a dovedit a fi un fiasco. De-a lungul timpului, au existat conflicte majore legate de guvernanță, finanțare și comenzi.

În 2023, Damen a anulat o parte din înțelegeri.

În 2024, grupul olandez a cerut falimentul filialei din Mangalia

Au fost deschise dispute juridice internaționale, inclusiv la Curtea de Arbitraj de la Paris.

Statul român și Damen s-au acuzat reciproc pentru declinul financiar al șantierului, ajuns – în cele din urmă – în faliment.