Ministrul Culturii vrea să schimbe regulile limbii române. Cere Academiei Române să accepte oficial cuvântul „ministră”: „Dacă primim un refuz, vom insista”

Ministrul Culturii, Ioana Ciocan, a anunțat joi că va solicita Academiei Române modificarea Dicționarului ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române (DOOM), astfel încât termenul „ministră” să nu mai fie considerat colocvial, ci să poată fi utilizat și în documentele oficiale. Ioana Ciocan susține că femeile trebuie să aibă libertatea de a alege cum sunt numite atunci când ocupă funcții publice.

În cadrul unei conferințe de presă susținute la Palatul Victoria, ministrul Culturii a explicat că a cerut deja un punct de vedere Institutului de Lingvistică, iar următorul pas este transmiterea unei solicitări oficiale către Academia Română.

„Cu această hârtie vom merge la Academia Română și vom ruga Academia să scoată din DOOM paranteza de colocvial de lângă cuvântul «ministră». Așadar, să nu mai fie un cuvânt pe care îl folosim ridicând sprânceana, gândindu-ne că ar putea să existe o femeie ministră”, a declarat Ioana Ciocan.

Ministrul a argumentat că folosirea formelor feminine pentru funcții și profesii trebuie să fie o chestiune de alegere și a invocat exemplele altor state europene.

„Cred că, de fapt, ceea ce e necesar să înțelegem este că femeile ar trebui să aibă libertatea de a alege dacă doresc să le fie adresată o anume formulă, fie că vorbim de jurnalistă sau doctoriță, pictoriță, ministră. În acest moment, această opțiune nu există pentru femeile din România și această opțiune este prezentă în celelalte țări ale Uniunii Europene. Este o chestiune de alegere”, a afirmat aceasta.

Ioana Ciocan: „Dacă primim negație de la Academia Română, bineînțeles că vom insista”

Întrebată ce va face concret dacă Academia Română nu va fi de acord cu modificarea solicitată, Ioana Ciocan a transmis că nu intenționează să renunțe la demers.

„Vom trimite o cerere la Academia Română, după care, dacă primim negație de la Academia Română, bineînțeles că vom insista. Există precedente europene și, în afară de asta, aceste profesii trebuie ancorate în secolul XXI”, a declarat ministrul Culturii.

Ioana Ciocan consideră că utilizarea formei masculine „ministru” contribuie la perpetuarea percepției că funcțiile de conducere sunt rezervate bărbaților.

„Înțeleg că sunt doar două femei ministre în guvern în acest moment, și cred că și acest cuvânt de «ministru» contribuie ca noi, din start, să ne gândim la miniștri ca fiind niște bărbați, dar și femeile pot să fie și astronauți, și pompieri și ministre”, a mai spus aceasta.

În prezent, termenul „ministră” figurează deja în DOOM, dar este însoțit de mențiunea „colocvial”. Institutul de Lingvistică recomandă în continuare forma „ministru” pentru documentele oficiale, indiferent de sexul persoanei care ocupă funcția.