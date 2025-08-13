Prețuri de NEIERTAT la Aeroportul Otopeni: Un banal sandviș cu șuncă a ajuns să coste cât un preparat gourmet

Prețul unui banal sandviș vândut în magazinele Aeroportului Otopeni îi sperie pe turiști. A ajuns să coste cât un preparat gourmet, iar majoritatea călătorilor ajung să rabde de foame până la destinație dacă nu-și iau pachet de acasă sau nu au masă gratuită pe durata zborului cu avionul.

În plin sezon turistic, chiar și turiștii străini ajung să fie șocați de prețul unei gustări luate în Aeroportul Otopeni. Specialiștii acuză că astfel de practici comerciale sunt de neiertat și chiar ANPC a amendat în primăvară mai mulți operatori economici de la Otopeni, fiind depistate mai multe nereguli de la nerespectarea temperaturii optime până la detaliile lipsă pe etichete sau gramaje false inscripționate pe produse.

Potrivit Antena 1, numai un sandviș costă 55 de lei, iar prețul unui burger depășește suma de 100 de lei. Dacă Pizza margherita costă în oraș 40 de lei, în aeroport, numai 110 de grame costă aproape 50 de lei. O salată grecească, care în centrul Bucureștiului costă 46 de lei, în aeroport este 55 de lei.

„Când am început să mănânc mi-am dat seama că au uitat să-mi pună şi brânza promisă. Era o bucată de pâine, cu nişte şuncă făcută sul. Ajung în Londra şi găsesc minunăţia asta de sandviş, care arată bine, are toate ingredientele şi la preţ, 4 lire 99, adică 29 de lei româneşti!”, a spus un client pentru Observator News.

Astfel, o masă pentru o familie cu doi copii va cheltui în jur de 300 de lei pe o masă, chiar la fel de mult ca într-un restaurant de fițe.

„ La preţurile astea şi la salariile pe care le avem, 60 de lei este un preţ destul de mare pentru noi! Este enorm un sendviş să coste atâta! Dacă pleci în vacanţă şi ai banii socotiţi, nu ai bani să mănânci un sendviş aici!”, s-a plâns un alt turist. „Cum să mănânci un sandviş la 55 de lei în Aeroport? Ar însemna să fii nebun! Sandviş de acasă, frumuşel, când mergi în călătorie cu salam de sibiu şi caşcaval afumat, probabil la 4 lei sandvişul”, s-a plâns un tânăr.

De asemenea, nici apa nu este accesibilă. O sticlă mică cu apă îmbuteliată este 10 lei!

„Consiliul Concurenţei trebuie să facă evaluări foarte clare cu privire la anumite politici de vânzare din această locaţie. Dacă mergi în aeroportul Otopeni şi ai nevoie de un tratament medical, să poţi să iei o pastilă, din păcate apa este nepotabilă”, a declarat Sorin Mierlea, preşedinte Infocons.

Sursa Foto Ilustrativ: Profimedia

Autorul recomandă: Prețuri ireale! Câți lei costă o sticlă de Coca-Cola la 0.5 litri în AEROPORTUL „Henri Coandă” din Otopeni