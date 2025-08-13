Prima pagină » Economic » Prețuri de NEIERTAT la Aeroportul Otopeni: Un banal sandviș cu șuncă a ajuns să coste cât un preparat gourmet

Prețuri de NEIERTAT la Aeroportul Otopeni: Un banal sandviș cu șuncă a ajuns să coste cât un preparat gourmet

13 aug. 2025, 08:59, Economic
Prețuri de NEIERTAT la Aeroportul Otopeni: Un banal sandviș cu șuncă a ajuns să coste cât un preparat gourmet

Prețul unui banal sandviș vândut în magazinele Aeroportului Otopeni îi sperie pe turiști. A ajuns să coste cât un preparat gourmet, iar majoritatea călătorilor ajung să rabde de foame până la destinație dacă nu-și iau pachet de acasă sau nu au masă gratuită pe durata zborului cu avionul.

În plin sezon turistic, chiar și turiștii străini ajung să fie șocați de prețul unei gustări luate în Aeroportul Otopeni.  Specialiștii acuză că astfel de practici comerciale sunt de neiertat și chiar ANPC a amendat în primăvară mai mulți operatori economici de la Otopeni, fiind depistate mai multe nereguli de la nerespectarea temperaturii optime până la detaliile lipsă pe etichete sau gramaje false inscripționate pe produse.

Potrivit Antena 1, numai un sandviș costă 55 de lei, iar prețul unui burger depășește suma de 100 de lei. Dacă  Pizza margherita  costă în oraș 40 de lei, în aeroport, numai 110 de grame costă aproape 50 de lei. O salată grecească, care în centrul Bucureștiului costă 46 de lei, în aeroport este 55 de lei.

„Când am început să mănânc mi-am dat seama că au uitat să-mi pună şi brânza promisă. Era o bucată de pâine, cu nişte şuncă făcută sul. Ajung în Londra şi găsesc minunăţia asta de sandviş, care arată bine, are toate ingredientele şi la preţ, 4 lire 99, adică 29 de lei româneşti!”, a spus un client pentru Observator News.

Astfel, o masă pentru o familie cu doi copii va cheltui în jur de 300 de lei pe o masă, chiar la fel de mult ca într-un restaurant de fițe.

„ La preţurile astea şi la salariile pe care le avem, 60 de lei este un preţ destul de mare pentru noi! Este enorm un sendviş să coste atâta! Dacă pleci în vacanţă şi ai banii socotiţi, nu ai bani să mănânci un sendviş aici!”, s-a plâns un alt turist.

„Cum să mănânci un sandviş la 55 de lei în Aeroport? Ar însemna să fii nebun! Sandviş de acasă, frumuşel, când mergi în călătorie cu salam de sibiu şi caşcaval afumat, probabil la 4 lei sandvişul”, s-a plâns un tânăr.

De asemenea, nici apa nu este accesibilă. O sticlă mică cu apă îmbuteliată este 10 lei!

„Consiliul Concurenţei trebuie să facă evaluări foarte clare cu privire la anumite politici de vânzare din această locaţie. Dacă mergi în aeroportul Otopeni şi ai nevoie de un tratament medical, să poţi să iei o pastilă, din păcate apa este nepotabilă”, a declarat Sorin Mierlea, preşedinte Infocons.

Sursa Foto Ilustrativ: Profimedia

Autorul recomandă: Prețuri ireale! Câți lei costă o sticlă de Coca-Cola la 0.5 litri în AEROPORTUL „Henri Coandă” din Otopeni

Citește și

TURISM Una dintre cele mai vizitate țări de către români renunță la sistemul HOTELIER all-inclusive
10:51
Una dintre cele mai vizitate țări de către români renunță la sistemul HOTELIER all-inclusive
VIDEO Uniunea Europeană cere Statelor Unite să activeze rapid prevederile Acordului comercial /„TARIFELE sunt plătite de clienții americani”
18:41
Uniunea Europeană cere Statelor Unite să activeze rapid prevederile Acordului comercial /„TARIFELE sunt plătite de clienții americani”
ACTUALITATE ANAF descinde peste marii datornici ai țării. Ministrul Finanțelor ACUZĂ un producător român: „Cine le-a oferit protecție la cel mai înalt nivel?”
15:07
ANAF descinde peste marii datornici ai țării. Ministrul Finanțelor ACUZĂ un producător român: „Cine le-a oferit protecție la cel mai înalt nivel?”
ECONOMIE Creșterea economică merge cu frâna de mână trasă! 1%, cifră optimistă pentru Isărescu. Vine recesiunea?
12:51
Creșterea economică merge cu frâna de mână trasă! 1%, cifră optimistă pentru Isărescu. Vine recesiunea?
ULTIMA ORĂ Vești proaste de la BNR. În ziua în care INFLAȚIA ajunge aproape de 8%, Isărescu anunță că greul vine în septembrie
12:13
Vești proaste de la BNR. În ziua în care INFLAȚIA ajunge aproape de 8%, Isărescu anunță că greul vine în septembrie
ECONOMIE Mugur Isărescu, previziuni asupra evoluției economice: „Disciplina fiscală este esențială. Economia va merge cu o creștere de 1%”
11:57
Mugur Isărescu, previziuni asupra evoluției economice: „Disciplina fiscală este esențială. Economia va merge cu o creștere de 1%”
Mediafax
O stare de asediu permanent. De ce Kremlinul se pregătește pentru viața după război
Digi24
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este inevitabil”. Care este planul și cine ar fi premier
Cancan.ro
'Emmanuel Macron să își pregătească sicriul'. E anchetă în Franța, după mesajul devenit viral
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Adevarul
De ce nu a semnat și România „declarația europeană” privind summitul din Alaska. „Este o victorie a lui Putin, fără doar și poate”
Mediafax
Departamentul de Stat al SUA, critic cu privire la anularea alegerilor din România în raportul pentru drepturile omului
Click
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
O femeie s-a căsătorit de 11 ori în 22 de ani și toți soții ei au murit. Acum a făcut o mărturisire tulburătoare
Digi24
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
Cancan.ro
Gabriel Mihai Dinculescu s-a sinucis la 41 de ani. Modul tulburător în care a fost descoperit
Ce se întâmplă doctore
Mănânci asta o dată pe săptămână? Riscul să faci cancer crește cu 30%!
observatornews.ro
Patru cazuri de infecţie cu virusul West Nile în România, vara aceasta. Unul dintre pacienţi, minor
StirileKanalD
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
KanalD
Patru cazuri de infecție cu virsul West Nile în România, vara aceasta. Unul dintre pacienți este minor
Ciao.ro
Vedetele din România cu poftă de înghețată! Imagini de colecție cu Adelina Pestrițu, Laura Cosoi sau Adela Popescu
Promotor.ro
Noua Kia Sportage facelift 2025 a ajuns în România. Cum arată și care sunt prețurile
Descopera.ro
Avertisment: Un obiect interstelar se îndreaptă spre Pământ
Capital.ro
Călin Georgescu revine! Anunțul care răstoarnă scena politică: Inevitabil. Din toamnă ajungem la guvernare
Evz.ro
Divorț în familia Biden. Gesturile publice care au atras atenția
A1
Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9, o nouă intervenție estetică? Ce schimbare și-ar fi făcut concurenta
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
S-a aflat cum a fost împărțită averea regretatului Felix Baumgartner! Ce a decis să lase familiei sale, dar și Mihaelei Rădulescu, partenerei de viață?
RadioImpuls
Dacă nu era actriță, făcea asta?! Meseria la care visa Maia Morgenstern îți va da lumea peste cap. N-ai fi ghicit nici în 100 de ani. Adevărul despre visul ei din copilărie
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soția lui Ion îl înșela de zor cu Gheorghe, când, sună telefonul…
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce se servește suc de roșii în avion?
NEWS ALERT Deținutul EVADAT, condamnat pentru act sexual cu un minor, este de negăsit. SURSE: „S-ar afla în zona Vărbilău, unde locuiește soția lui”
10:51
Deținutul EVADAT, condamnat pentru act sexual cu un minor, este de negăsit. SURSE: „S-ar afla în zona Vărbilău, unde locuiește soția lui”
POLITICĂ Ministrul de Finanțe, live, pe Gândul, de la ora 13.00. Alexandru Nazare va vorbi despre situația bugetară a României
10:47
Ministrul de Finanțe, live, pe Gândul, de la ora 13.00. Alexandru Nazare va vorbi despre situația bugetară a României
VIDEO Pastila lui Cristoiu de la ora 10:00. „Nicușor Dan transmite un mesaj suveraniștilor: «Sunt ca voi, adept al familiei tradiționale»”
10:46
Pastila lui Cristoiu de la ora 10:00. „Nicușor Dan transmite un mesaj suveraniștilor: «Sunt ca voi, adept al familiei tradiționale»”
EXTERNE România scade indemnizația de creștere a copilului, Polonia vrea eliminarea completă a impozitelor. “Trebuie să găsim bani pentru familiile poloneze!”
10:39
România scade indemnizația de creștere a copilului, Polonia vrea eliminarea completă a impozitelor. “Trebuie să găsim bani pentru familiile poloneze!”
ACTUALITATE Salariile au pierdut cursa cu inflația! INS anunță o creștere a venitului mediu cu doar 0.6%, în timp ce inflația se apropie de 8%
10:35
Salariile au pierdut cursa cu inflația! INS anunță o creștere a venitului mediu cu doar 0.6%, în timp ce inflația se apropie de 8%
ACTUALITATE Cornel Nistorescu: „Vrem țara înapoi, dar fără să ȘTIM ce vrem să facem cu ea”
10:30
Cornel Nistorescu: „Vrem țara înapoi, dar fără să ȘTIM ce vrem să facem cu ea”
Mihaela Rădulescu sfâșiată de DURERE, la o lună de la tragicul accident care i-a luat viața lui Felix Baumgartner: „Îmi frânge inima în fiecare zi”
ACTUALITATE Mihaela Rădulescu sfâșiată de DURERE, la o lună de la tragicul accident care i-a luat viața lui Felix Baumgartner: „Îmi frânge inima în fiecare zi”
POLITICĂ 6.000 de funcționari, luați la țintă de Bolojan. Premierul i-a băgat în ședință pe șefii instituțiilor subordonate și le cere să reducă personalul
6.000 de funcționari, luați la țintă de Bolojan. Premierul i-a băgat în ședință pe șefii instituțiilor subordonate și le cere să reducă personalul
EXTERNE CNN: Cum a ajuns summitul Trump-Putin să aibă loc într-o bază militară americană din Alaska. Alternativa ar fi fost UNGARIA
CNN: Cum a ajuns summitul Trump-Putin să aibă loc într-o bază militară americană din Alaska. Alternativa ar fi fost UNGARIA
JUSTIȚIE Complicii periculosului INTERLOP din clanul Fabian au fost reținuți. Fiul Sidoniei voia să fenteze autoritățile ca să-și reducă pedeapsa
Complicii periculosului INTERLOP din clanul Fabian au fost reținuți. Fiul Sidoniei voia să fenteze autoritățile ca să-și reducă pedeapsa
ANALIZĂ Summit-ul SUA-Rusia din Alaska, un simptom al eșecului geopolitic? „Liderul rus va fi tratat ca un VIP atunci când va ateriza pe pământ american”
Summit-ul SUA-Rusia din Alaska, un simptom al eșecului geopolitic? „Liderul rus va fi tratat ca un VIP atunci când va ateriza pe pământ american”