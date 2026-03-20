Prima pagină » Economic » Prețurile carburanților din România bat record după record. Benzina s-a scumpit pentru a 10-a oară de la începutul războiului. Bolojan susține că e “populist” să intervină

Prețurile carburanților din România bat record după record. Benzina s-a scumpit pentru a 10-a oară de la începutul războiului. Bolojan susține că e “populist” să intervină

Prețurile carburanților continuă să crească în București, pe fondul instabilității generate de răboiul din Iran și al riscurilor din zona Strâmtorii Ormuz. Vineri, litrul de benzină standard a trecut de 9 lei/l, iar un litru de motorină a ajuns să coste peste 10 lei. 

Este pentru prima dată, în istorie, când litrul de benzină depășește pragul de 9 lei, fiind mai scump cu aproximativ 70 de bani decât în criza energetică din 2022, atunci când costa aproximativ 8,30 lei/l. De asemenea, este a 10-a scumpire a benzinei, cu un total de aproximativ un leu, de când a început conflictul dintre SUA-Israel și Iran. În cazul motorinei, prețul s-a majorat astăzi pentru a 11-a oară în mai puțin de 3 săptămâni și a ajuns să coste peste 10 lei în unele benzinării.

În stațiile Rompetrol, motorina premium a depășit 10 lei/l, ajungând la aproximativ 10,17 lei/l. În același timp, benzina premium a urcat până la 9,69 lei/l. Și celelalte sortimente au înregistrat creșteri: motorina standard a ajuns la 9.62 lei/l, iar prețul pentru un litru de benzină standard a urcat până la 8.98 lei.

În stațiile OMW, motorina premium a ajuns la aproxmiativ 10,28 lei/l, în timp ce benzina premium a urcat până la 9,78 lei/l. În cazul sortimentelor clasice, motorina a ajuns la 9,73 lei/l, iar benzia a trecut peste pragul de 9 lei cu 0,07 lei.

Mai multe guverne europene au început să pregăteacă intervenții pentru a tempera creșterea prețurilor la benzină și motorină pentru a-i proteja pe consumatori. De exemplu, Austria, Ungaria și Bulgaria discută și aplică reduceri de taxe, plafonări sau ajutoare financiare.

În cazul României, autoritățile discută mai multe scenarii pentru a tempera creșterea prețurilor. Printre variante se numără introducerea unei accize flexibile sau plafonarea adaosului comercial practicat de benzinării. Până acum, au fost implementate doar două măsuri de sprijin, destinate agricultorilor și transportatorilor, care beneficiază de un ajutor de 85 de bani pentru fiecare litru de combustibil.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe