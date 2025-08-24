Prima pagină » Economic » Prof. Mircea Coșea trage un semnal de alarmă asupra măsurilor de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan. „Vom intra în criză economică”

Prof. Mircea Coșea trage un semnal de alarmă asupra măsurilor de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan. „Vom intra în criză economică”

24 aug. 2025, 14:54, Economic
Prof. Mircea Coșea trage un semnal de alarmă asupra măsurilor de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan. „Vom intra în criză economică”
Prof. Mircea Coșea trage un semnal de alarmă asupra măsurilor de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan

Profesorul în economie Mircea Coșea trage un semnal de alarmă asupra măsurilor de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan. Într-o intervenție televizată, profesorul a susținut că o criză economică ar prinde contur în România. De asemenea, a mai precizat faptul că un asemenea eveniment social prin care este relevat declinul economic ar putea să survină peste câteva săptămâni.

Profesorul în economie Mircea Coșea avertizează cu privire la măsurile de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan. În cadrul unei intervenții televizate, a precizat faptul că „ceea ce a făcut Guvernul Bolojan până acum” conduce către „începutul crizei economice”.

„Niciodată nu se iese din criza bugetară dând povara pe populații. Niciodată nu se scad veniturile. Ceea ce a făcut guvernul Bolojan până acum, a făcut de fapt începutul crizei economice. N-am avut nici taifun, n-am avut nici invazii, n-am avut nimic. Totul vine din măsurile acestui guvern”, a precizat profesorul Mircea Coșea la Realitatea Plus.

Profesorul în economie Mircea Coșea: „Vom intra în criză economică”

„Vom intra în criza economică. Asta ce înseamnă? Scăderea bruscă a consumului, scăderea bruscă a veniturilor, creșterea inflației. Toate lucrurile astea vor veni în 3 sau 4 săptămâni.

Măsuri de scoatere la vânzare a activelor românești, care sunt românești sub o formă, să zicem, intelectuală… Listarea la bursă este o chestiune care nu se face în crize niciodată. Pentru că prețurile cresc, deci vinzi puțin”, a mai spus profesorul în economie Mircea Coșea.

Autorul recomandă:

Ce spun economiștii despre TAXA de 10% pe veniturile din PUBLICITATE ale marilor platforme. „Probabil cea mai bună soluție din ceea ce se poate găsi”

Visul „casă, dulce casă”, transformat în chirie pe viață. „Orice se poate întâmpla în piața IMOBILIARĂ. Nu toți dezvoltatorii sunt «rechini»”

Alexandru Rogobete prezintă noile modificări din proiectul de Ordonanță: A fi manager într-un spital nu este un bonus, ci o mare responsabilitate

Ipocrizia AUSTERITĂȚII! 1 mil. € pentru un concert la Oradea. Alte milioane aruncate pe evenimente, în super-anul electoral care l-a adus pe Bolojan la București

Sursă foto: captură video Youtube

Citește și

ANALIZĂ EXCLUSIV Visul „casă, dulce casă”, transformat în chirie pe viață. „Orice se poate întâmpla în piața IMOBILIARĂ. Nu toți dezvoltatorii sunt «rechini»”
08:00, 23 Aug 2025
Visul „casă, dulce casă”, transformat în chirie pe viață. „Orice se poate întâmpla în piața IMOBILIARĂ. Nu toți dezvoltatorii sunt «rechini»”
ANALIZĂ Bloomberg: BCE nu mai poate reduce dobânzile, de teama șocurilor economice /„Mediul politic este IMPREVIZIBIL”
07:30, 23 Aug 2025
Bloomberg: BCE nu mai poate reduce dobânzile, de teama șocurilor economice /„Mediul politic este IMPREVIZIBIL”
EXTERNE Ungaria condamnă atacurile Ucrainei asupra unei conducte de petrol din Rusia /Budapesta s-a consultat cu Trump și cere intervenția UE
22:10, 22 Aug 2025
Ungaria condamnă atacurile Ucrainei asupra unei conducte de petrol din Rusia /Budapesta s-a consultat cu Trump și cere intervenția UE
ECONOMIE Președintele Fed sugerează că ar putea reduce DOBÂNZILE în SUA /„Condițiile ne permit să luăm în considerare anumite modificări”
20:34, 22 Aug 2025
Președintele Fed sugerează că ar putea reduce DOBÂNZILE în SUA /„Condițiile ne permit să luăm în considerare anumite modificări”
ECONOMIE Guvernul și MINCIUNA prin omisiune. A majorat TVA-ul la utilități încă din luna iulie. Ministrul de Finanțe, explicații halucinante
16:47, 22 Aug 2025
Guvernul și MINCIUNA prin omisiune. A majorat TVA-ul la utilități încă din luna iulie. Ministrul de Finanțe, explicații halucinante
ECONOMIE ASF afirmă că reducerile SALARIALE substanțiale ar afecta cu precădere corpul de specialiști
13:05, 22 Aug 2025
ASF afirmă că reducerile SALARIALE substanțiale ar afecta cu precădere corpul de specialiști
Mediafax
Dezvăluiri despre crima oribilă din Craiova: Femeia a fost înjunghiată cu 27 de lovituri de cuțit
Digi24
China, pregătită să trimită trupe în Ucraina. Cu o singură condiție (WaS)
Cancan.ro
Plutonierul adjutant-șef Vasile Simion a fost găsit mort de soția sa. Cei doi erau în concediu când a avut loc tragedia 😢
Prosport.ro
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
Adevarul
La pas prin orașul infractorilor de unde românii își iau haine contrafăcute. „Toți vânzătorii au cuțite și te curăță de bani”
Mediafax
HOROSCOP 23 august 2025. Unele zodii se relaxează acasă, altele se avântă la drum
Click
În ce trebuie să fierbi sarmalele pentru a le da un gust unic. Ce se face cu carnea de două ori? Rețeta lui Păstorel Teodoreanu
Wowbiz
Ea e fetița de 12 ani care a MURIT subit, în brațele tatălui, după ce a mâncat chipsuri! Ce a apucat să-i spună acestuia înainte să se stingă: „Nu vreau să mor...” ULTIMELE ei cuvinte
Antena 3
Două turiste au plecat fără să plătească dintr-o pizzerie din Italia. Patroana le-a dat de urmă și s-a dus cu nota peste ele la cazare
Digi24
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din Ucraina
Cancan.ro
Unde a fost plecată Silvana Dăogaru, cu 3 zile înainte să fie ucisă de soț. Părinții profesoarei de 44 de ani sunt implicați
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Actrița adorată de toți adolescenții s-a transformat radical! Este de nerecunoscut după un „episod psihotic”
observatornews.ro
Supravieţuitorul tragediei din Făgăraş a aşteptat ajutorul ore bune, lângă prietenii pe care i-a văzut murind
StirileKanalD
El este bărbatul înjunghiat mortal de propria soție. Cei doi soți se pregăteau pentru parastasul mamei victimei atunci când a avut loc incidentul
KanalD
Mama unuia dintre copiii loviți pe trecerea de pietoni, în Târgu Mureș, face mărturii cutremurătoare: „Şoferul nici nu a frânat”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
2025: Anularea filtrului de particule diesel (DPF) este ilegală în România?
Descopera.ro
Cum a fost Stalin PĂCĂLIT de Hitler
Capital.ro
Lege pentru șoferi. S-a impus limită de vârstă. NU se mai poate reînnoi permisul de conducere
Evz.ro
STB te lasă în drum. Bătaia de joc, înscrisă într-o procedură
A1
Cum arată iubita lui Răzvan Valentin, fostul concurent de la Insula Iubirii sezonul 4. Ce urare emoționantă i-a făcut Nicoleta
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
HOROSCOP de weekend, 23-24 august 2025. O zodie trăiește clipe de vis! Norocul este de partea ei și dragostea plutește în aer
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îi face o propunere deocheată lui Bulă: - Am putea și noi să mai încercăm...
Descopera.ro
O întâlnire ciudată: împăratul Wilhelm al II-lea și țarul Nicolae al II-lea
ACTUALITATE Serghei Lavrov a acuzat ţările occidentale că încearcă să „împiedice” negocierile de pace privind Ucraina: „Ei caută doar un pretext”
14:31
Serghei Lavrov a acuzat ţările occidentale că încearcă să „împiedice” negocierile de pace privind Ucraina: „Ei caută doar un pretext”
ACTUALITATE Top 8 alimente care pot îmbunătăți calitatea somnului, potrivit studiilor. Ce au descoperit experții
14:23
Top 8 alimente care pot îmbunătăți calitatea somnului, potrivit studiilor. Ce au descoperit experții
POLITICĂ Vlad Voiculescu pierde procesul cu PSD -“Miliardul de euro cheltuit pe vaccinuri”. Social democrații scapă de plata daunelor și de ștergerea postărilor
13:45
Vlad Voiculescu pierde procesul cu PSD -“Miliardul de euro cheltuit pe vaccinuri”. Social democrații scapă de plata daunelor și de ștergerea postărilor
ACTUALITATE Mii de ucraineni au trecut ilegal frontiera în România, în primele şapte luni ale anului. Ce au anunțat polițiștii de frontieră
13:39
Mii de ucraineni au trecut ilegal frontiera în România, în primele şapte luni ale anului. Ce au anunțat polițiștii de frontieră
POLITICĂ Mesajul lui Sorin Grindeanu cu prilejul Zilei Independenței Ucrainei: România este ferm alături de poporul ucrainean în căutarea păcii și securității
13:36
Mesajul lui Sorin Grindeanu cu prilejul Zilei Independenței Ucrainei: România este ferm alături de poporul ucrainean în căutarea păcii și securității
EXCLUSIV Ce pistoale a folosit TURCUL arestat pentru atacul din Centrul Vechi al Capitalei. Urmează expertizarea celor două arme!
13:30
Ce pistoale a folosit TURCUL arestat pentru atacul din Centrul Vechi al Capitalei. Urmează expertizarea celor două arme!